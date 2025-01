«François Bayrou debe dejar de lado sus convicciones personales»

Entrevista

Mientras que el primer ministro François Bayrou dijo que quería dos leyes separadas, una sobre cuidados paliativos, el otro en ayuda a morir, el diputado Olivier Falorni, punta de lanza sobre el tema, denuncia una maniobra dilatoria.





Es una nueva disminución para los partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido. El primer ministro François Bayrou dijo el martes 21 de enero, queriendo dividir el texto al final de la vida en dos, con una ley dedicada a los cuidados paliativos y otra bajo la ayuda de morir. Olivier Falorni, diputado de Charente-Maritime (Grupo Les Les Democrats), General Relathing of the Bill cuyo examen fue detenido en junio por disolución y que presentó el 17 de septiembre una propuesta para el fin de la vida, reacciona en estas palabras.





¿Qué opinas de las declaraciones de François Bayrou?





Olivier Falorni No estoy de acuerdo con él. El apoyo al final de la vida se basa en dos pilares complementarios: cuidados paliativos, que es la respuesta primordial y ayuda a morir, que es el último recurso. Estos dos componentes deben discutirse ahora y al mismo tiempo, no por separado y en mucho tiempo. Es un todo coherente. Solo todo el texto permite abordar la gravedad del sujeto. Las palabras de François Bayrou no solo están en contra de la posición de la Convención Ciudadana dedicada al final de la vida, sino que también se oponen a la de Emmanuel Macron y Catherine Vautrin, Ministra de Trabajo, Salud, Solidaridad y Familias.





Sin embargo, debe poner en perspectiva el alcance de su anuncio. François Bayrou lo hizo durante una discusión en el punto de referencia ante el grupo de diputados del Renacimiento, luego tuvo que responder una avalancha de preguntas. François Bayrou emitió una opinión, una sugerencia. Sus palabras no son una sorpresa. Conozco la opinión de François Bayrou, quien diverge de la mía: se opone a ayudar a morir.









¿Cómo la división del texto amenaza la ayuda de morir?





Es una estrategia clara. No hago el juicio de François Bayrou, pero los defensores de esta idea dependen de una maniobra dilatoria. Todos los que dan la bienvenida a la división del texto son de hecho oponentes de ayuda a morir. El objetivo es votar primero rápidamente el componente de cuidados paliativos y luego devolver la ayuda a morir a los calendarios griegos.





Pero por el momento, estas declaraciones han tenido un efecto de «refuerzo»: se han agregado cinco firmas al proyecto de ley al final de la vida. (que proporciona ayuda activa para morir, nota del editor) que defiendo. En total, 240 diputados de nueve grupos parlamentarios que van desde LFI hasta el grupo LR lo firmaron, lo que constituye un tour de fuerza en el contexto político actual.





¿Podemos imaginar que la ley se aprobará más rápido, si se corta por la mitad?





Es un argumento falaz. Recordemos en aprobación que la ley más importante para los cuidados paliativos es sobre todo el PLFS (proyecto de ley de financiamiento del Seguro Social). El cuidado paliativo necesita medios adicionales y su desarrollo primero implica la estrategia de diez años, que atribuye 100 millones de euros por año. Cuando decimos que tienes que ir rápidamente con cuidados paliativos, la única forma de hacerlo es votar el presupuesto.









¿En qué forma puede el debate sobre la ayuda de la muerte de la muerte?





En su discurso de política general, François Bayrou recordó que el fin de la vida era un tema importante de la sociedad. Sin embargo, han pasado casi dos años desde que la Convención Ciudadana ha llegado a sus conclusiones. Además, el Primer Ministro habló de la colaboración necesaria entre los poderes legislativos y ejecutivos. Si debe haber un debate sobre el final de la vida, obviamente pasará por un proyecto de ley, no imaginamos al ministro del interior de Brunoilleau (quien dijo que se oponía al examen del texto) Tomar un proyecto de ley sobre el tema.





La separación de los dos textos podría cuestionar los debates pacíficos que se llevaron a cabo en la Asamblea en junio. No me gustaría que una división conduzca a un voto unánime sobre un texto que finalmente se redujo en cuidados paliativos y, por el contrario, el debate sobre la ayuda para morir. François Bayrou debe dejar de lado sus convicciones personales y rehacer mi proyecto de ley a la agenda de la Asamblea, como lo había hecho Michel Barnier antes que él, que no es un activista para ayudar.