Francia es el “principal oponente en Europa” de Rusia, alerta al jefe de gabinete francés

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 11 de julio de 2025 a las 5:40 p.m.

Actualizado el 11 de julio de 2025 a las 6:26 p.m. Lectura: 1 min.







Apodado el “Grande Muette” por su discreción histórica en asuntos de opiniones políticas y sociales, el ejército francés habló este viernes 11 de julio en la persona del Jefe de Gabinete, Thierry Burkhard, durante una conferencia de prensa. Un ejercicio al que el soldado, más alto ranking en Francia, rara vez se dedica: su última conferencia se remonta a septiembre de 2021.





Esta intervención podría dar una idea del discurso tradicional a los ejércitos de Emmanuel Macron, programado para el domingo 13 de julio, el día antes de las vacaciones nacionales. Elysée ha anunciado que el Jefe de Estado dibujará “Conclusiones en los esfuerzos de defensa” y lo haré “Anuncios importantes”. Sin embargo, la conferencia de prensa dada por Thierry Burkhard pinta una imagen oscura de amenazas que se ciernen sobre el país.









Moscú identificó a Francia como “Su principal oponente en Europa”dijo el jefe de personal, explicándolo en particular por el apoyo de París a Ucrania invadido por Rusia. ” Es (Vladimir) Putin que dijo “ Esto subrayó al general Burkhard, agregando: “Esto no significa que no cuide a otros países”.





Desinformación, sabotaje, espionaje …





Francia, la energía nuclear protegida por su disuasión, no está amenazada con “Ser atacado directa y fuertemente en el Territorio Nacional”pero Rusia tiene “Muchas otras opciones” A través de acciones híbridas, incluida la desinformación, los ataques cibernéticos o el espionaje, argumentó.









“Poder de la molestia”Rusia “Es parte de todas las amenazas”ya sea el sabotaje de la infraestructura submarina, las campañas de desinformación en Francia o en África, actos de espionaje o en el espacio, con “Las maniobras de los satélites rusos, ya sea para interferir con nuestras trayectorias satelitales, ya sea para abordarlos o para abordarlos para espiarlos”.









Con respecto a los espacios marítimos, la alta clasificación ha evocado “Los submarinos nucleares rusos que regularmente entran en el Atlántico Norte y luego a veces descienden al Mediterráneo y que obviamente buscan monitorear las áreas que son importantes para nosotros, pero también entre los británicos”otro apoyo importante de Ucrania y un objetivo importante para Moscú.





“En el aire, la fricción, las interacciones son frecuentes”con aviones rusos, también subrayó, en el Mar Negro, “Por encima de Siria”en el Mediterráneo, “A veces lo suficientemente lejos en el Atlántico Norte”.