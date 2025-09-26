Estados Unidos sanciona a la esposa del juez brasileño Alexandre de Moraes a cargo del juicio de Bolsonaro

Publicado el 22 de septiembre de 2025 a las 7.45 p.m.

Actualizado el 23 de septiembre de 2025 a las 10:40 a.m.







Presión continua. Estados Unidos hizo público el lunes 22 de septiembre sanciones el lunes 22 de septiembre contra la esposa de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio que condujo a la condena del ex presidente Jair Bolsonaro, un archivo en el centro de la crisis entre los dos países.









Donald Trump y su gobierno han tenido una presión creciente para las autoridades judiciales brasileñas durante varios meses, que acusan de perseguir injustamente al ex jefe de estado de Estado Brasileño Jair Bolsonaro, un aliado del presidente estadounidense.





El juez Alexandre de Moraes, el objetivo principal de las autoridades estadounidenses, ha sido atacado por sanciones económicas, lo que lo acusó de“Orchestre una caza de brujas”.





Elon Musk, cerca de Donald Trump a pesar de su lucha, comparó al magistrado con Voldemort, el villano de la saga de Harry Potter.





Gel de sus activos detenidos en los Estados Unidos





Las nuevas sanciones hechas este lunes por el Tesoro de los Estados Unidos están dirigidas a la esposa del juez, Viviane Barci de Moraes, así como a una familia relacionada con la familia. Conducen a la congelación de todos sus activos detenidos en los Estados Unidos, así como a la prohibición de que los ciudadanos o empresas estadounidenses hagan negocios con ellos, bajo una pena de enjuiciamiento.





“Estas sanciones son parte de la continuidad de una serie de medidas tomadas por la administración Trump para responsabilizar a los moraes del abuso de su autoridad, para el establecimiento de un sistema de censura, la flagrante orientación de oponentes políticos y violaciones graves de los derechos humanos”comentó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado.









El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que su ministerio continuaría “Dirigir a las personas que brindan apoyo material a los moraes en sus abusos de los derechos humanos”.





El 11 de septiembre, la Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión al final de un juicio histórico que lo encontró culpable de conspirado para mantenerse en el poder después de su derrota electoral contra el actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva en 2022.