Fragil sobre la parrilla parlamentaria, Ferrand ahorra en extremo su lugar en el Consejo Constitucional gracias a RN

Al escuchar este miércoles por los legisladores de la Asamblea y el Senado, el cercano a Macron se distinguió por sus esquivas. Suficiente para ser salvados por los diputados de RN que se abstuvieron, reviviendo la eslinga izquierda-derecha contra Ferrand y un supuesto pacto con Marine Le Pen.





“Es con emoción, profunda conciencia del honor que se me hace y la humildad, que me presento delante de ti. »» Son las 8:40 am este miércoles 19 de febrero, Richard Ferrand habla ante la Comisión de Derecho de la Asamblea Nacional. Durante dos horas, el que fue propuesto por Emmanuel Macron, de los cuales está cerca, es audicionado por los 73 diputados que luego votarán para validar su nombramiento como presidente del Consejo Constitucional.





Desde que fue propuesto por Emmanuel Macron, el ex presidente de la Asamblea Nacional enfrenta una honda de izquierda a la derecha. Hay muchas quejas: su proximidad al jefe de estado, su falta de experiencia legal o su participación en el caso de los mutuos de Brittany. Tantos reproches que los diputados pusieron sobre la mesa durante la audiencia del ex socialista que los esquiva con respuestas evasivas y grandes principios.





En sus comentarios introductorios, el«Niño de Aveyron, adoptado por Brittany» Se esfuerza por mover el suelo. Afirma haber pensado antes de aceptar la propuesta de Emmanuel Macron, diciéndose a sí misma «Consciente de las acusaciones de insuficiencia y complacencia que se harían». Él asegura que «Llegar a servir a la República no crea ninguna obligación de reconocimiento»pero eso «La independencia y la imparcialidad no se demuestran a priori».









Admite no ser un «Profesional de la ley» pero que «Siervo de la República» dice que está convencido de que sus muchas responsabilidades políticas «Constituyen una experiencia preciosa para el Consejo Constitucional». Anticipando las acusaciones sobre el trabajo de los hombres sabios, considerados parciales o que van más allá de sus habilidades, Richard Ferrand recuerda que los jueces constitucionales solo siguen las misiones definidas en la Constitución. «Es el constituyente y solo él, es decir, lo que determina las reglas y principios consagrados en la ley de las leyes»recuerda. Sin embargo, dice que es favorable a una aclaración de la jurisprudencia y una presentación más detallada de los motivos de la censura de «jinetes legislativos», principales preocupaciones en particular por el derecho después del episodio de la ley de inmigración en 2023.





La independencia de Ferrand cuestionó





Su operación de seducción no engaña a los diputados que lanzan hostilidades por su falta de independencia, en primer lugar, frente a Emmanuel Macron. «Su presencia resulta tanto de una situación de crisis de capricho y régimen»Tackle Mathilde Panot, jefe de los diputados de la Rebeliente Francia. «Su viaje, el Sr. Ferrand, está marcado por una lealtad constante al Presidente de la República»insiste en el socialista Céline Thiébault-Martinez. «Puedes ser candidato a la misión presidencial»lanza la ambientalista Sandrine Rousseau. «No te voy a decir tres veces que no lo conozcoreplica a Richard Ferrand. Pero acepte la idea de que tener compromisos compartidos no necesariamente crea lazos de vasalage. »» También molesta cargos por su apoyo para un tercer mandato de Emmanuel Macron: «Nombre de una pipa, ¡nunca dije eso! »»





«¿Puede contarnos un poco más sobre su capacitación legal y sus famosos dos años de derecho de los que escuchamos?»irónicamente evoca a Olivier Marleix, también cuestionando su «Moralidad»debido a su acusación para «Toma ilegal de intereses» En el caso de los mutuos de Brittany. El diputado Les Républicains (LR) también subraya la falta de declaración a la alta autoridad para la transparencia de la vida pública (HATVP) sobre las actividades de su firma de consultoría, Messidor, a pesar de los 800,000 euros en el cambio en 2023. «El hatvp revisó todo, me dio una descarga de que estaba perfectamente en reglas con mis obligaciones legales»asegura al candidato.









Varios funcionarios electos plantean sus muchas actividades pasadas (periodista, director general de mutuos en Brittany) y presente: está al jefe de Messidor, pero también administrador de Crédit Mutuel Capital Privé, presidente de la Junta de Supervisión del Grupo Elsan que administra más de 200 hospitales privados. «Con respecto a la posible compensación de todas sus funciones ejercidas (…), me temo que no tiene demasiada actividad posible para el Consejo Constitucional»cree que Brigitte Barèges (Unión de los Derechos para la República de Eric Ciotti). MP LR, Emilie Bonnivard, reclama la publicación de «La lista de sus antiguos clientes». Le asegura que en caso de nombramiento, su negocio será «Disuelto» y todos sus contratos de empleo «Suspendido».





Por lo demás, Richard Ferrand se distinguió principalmente por su arte Dodge. Un ejercicio también practicado en la Asamblea Nacional, como antes de los 49 senadores de la Comisión de Derecho Palais de Luxemburgo, a partir de las 11 a.m. Después de la misma introducción, ofrece las mismas respuestas a las mismas preguntas. Y los mismos pasos. ¿Qué haría si el legislador vota por una derogación de la ley europea, por ejemplo sobre el tema de la inmigración? ¿Qué ha mencionado la extrema derecha varias veces? «Si te dijera, con tal hipótesis, a lo que me llevaron a hacer, (…) luego violaré el juramento de que me llevarán a prestar»él se pone en contacto, evocando el «Secreto de la deliberación» y el principio de «Colegialidad de deliberación».





El derecho movilizado contra Ferrand





Al final del ejercicio, nadie está convencido. Finalmente, casi: los 16 diputados de la Rally Nacional y los dos aliados del grupo de Eric Ciotti anunciaron que se abstienen, el portavoz del Grupo Bryan Masson que justifica que Richard Ferrand «Suscribirse explicando que no debería haber un gobierno de los jueces, y que el pueblo francés tenía un poder constituyente». Una decisión llena de consecuencias. Al final de la votación en las comisiones legales de las dos cámaras, de los 97 parlamentarios que votaron (57 diputados y 40 senadores), 39 se expresaron por su nombramiento y 58 en contra, mientras que 59 votos habrían sido necesarios para bloquear el Nombramiento: debido a la regla de tres quintos de los votos emitidos … al abstenerse, la extrema derecha, por lo tanto, salvó al macronista.





Las acusaciones de colusión surgieron inmediatamente, a la izquierda y a la derecha. «Los diputados de RN hicieron posible instalar el mejor amigo del Sr. Macron durante nueve años al jefe del Consejo Constitucional»actuó fríamente Olivier Marleix, describiendo a Marine Le Pen como el «El mejor cómplice» del presidente. «Huele a esquemas»insurgió al diputado LR Julien Dive, que incluso evoca un «Colusión». «¿Cuál es su acuerdo secreto?» »»también se preguntó a Mathilde Panot, antes de acusar a Richard Ferrand de ser «Patrocinado por Marine Le Pen». El Secretario General de la PS, Pierre Jouvet, le aseguró «No creer por un momento que el RN hizo esto sin cargo».









En el centro de las sospechas, el futuro presidencial de los diputados de RN que podrían, en parte, jugar en el Consejo Constitucional debido a la posible inelegibilidad que lo amenaza. Bryan Masson defendió la elección de su grupo asegurándose de haber accedido a la lista de posibles alternativas a Ferrand, donde los ex ministros de la justicia aparecerían Eric Dupond-Moretti y Christiane Taubira. «Tuvimos que hacer la elección al menos peor»él explicó.









Otra lección en esta boleta: la oposición del derecho a la candidatura macronista. El diputado del Renacimiento, Guillaume Gouffier, denunció el «Confusión del lado de los republicanos entre los desafíos de su Congreso y los problemas de la nación». Una actitud que «Haga muchas preguntas»en un momento en que estos diferentes grupos forman la «base común», el apoyo de un gobierno compartido. En cuanto a Emmanuel Macron, ciertamente ve a su candidato validado, pero con la mayoría de los votos negativos. Ante este resultado, la senadora ambiental Mélanie Vogel le preguntó al presidente de «No proceda al nombramiento» Y lanzó una petición en esta dirección. ¿Obtendrá su caso? Cuando ella le preguntó a Richard Ferrand, durante su audiencia, lo que él haría en este escenario, él respondió con una sonrisa: «Aplicaré la Constitución. »»