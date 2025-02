Desde su regreso a la Casa Blanca, un mes de medidas hostiles

Tiempo de lectura: 4 min.

Descifrado

Deporte, literatura científica, cuidado, ejército … El presidente estadounidense se multiplica, con una retórica cada vez más virulenta, los decretos que restringen las libertades de las personas transgénero y las protecciones de las cuales se beneficiaron.





Desde su regreso a la Casa Blanca, hace un mes, no un día sin una nueva declaración de choque de Donald Trump. Pero entre sus obsesiones expansionistas y su proyecto para Gaza que escandalizó el mundo, el presidente estadounidense dedicó una gran parte de su mandato a otro tema: restringir los derechos de las personas transgénero. En el ejército, en el deporte, la literatura científica … la administración Trump multiplica las medidas dirigidas a sus libertades y su visibilidad.





Su última acción es un símbolo: el jueves pasado, las referencias a las personas «transgénero» y «queer» han desaparecido del sitio web del Monumento Nacional Stonewall. Fue en este bar de Nueva York donde comenzaron los famosos disturbios de Stonewall, en 1969, marcando la aparición del movimiento de derechos LGBTQ+ para los derechos de las personas y el compromiso de muchos activistas transgénero. La página de Internet ahora solo se refiere al movimiento «LGB» y no «LGBTQ+».





Pero este no es el primer sitio del gobierno estadounidense en invisible a esta comunidad: miles de páginas que contienen las palabras «inclusión» o «transgénero» se han eliminado puramente y simplemente, señalaron varios medios, incluidos Reuters y el «New York Times», que citan especialmente base de datos de veinte años en el VIH. Un gran hogar también se refiere a muchos sujetos relacionados con el cambio climático o la salud pública.









Algunas de estas páginas han sido restauradas por la decisión de un juez, pero la administración Trump tiene un contraataque: los sitios de los Centros Americanos para el control y la prevención de enfermedades (CDC) y la Agencia Americana de Productos Alimentos y Alimentos y Medicamentos (FDA), Las referencias para muchos científicos deben mostrar un mensaje hostil a personas transgénero en todas las páginas que las mencionan: “Toda la información en esta página que promueve la ideología del género es extremadamente inexacta y desconectada de la realidad biológica inmutable de que hay dos sexos, hombres y mujeres. (…) Esta página no refleja la realidad biológica y, por lo tanto, la administración y este ministerio la rechazan «¿podemos leer, por ejemplo, en una página que presenta información sobre el VIH y las personas transgénero? Según la revista «Inside Medicine», citado por Reuters, los científicos de los CDC también han sido convocados para retirar o eliminar publicaciones que contienen términos como «transgénero», «persona embarazada», «LGBT», «no binaria» pero también «Género» o «Mujer biológica».







Un mensaje hostil a personas transgénero que se muestran en la página dedicada al VIH y la transidentidad de los centros estadounidenses para el control y la prevención de enfermedades (CDC). Captura de pantalla





La gente trans de nuevo prohibió el ejército





Este gran borrado no es completamente una sorpresa: durante su campaña, se dirigió hacia un electorado muy masculino, Donald Trump había prometido poner fin al «delirio transgénero» en los Estados Unidos y multiplicó los ataques contra ellos.





Un proyecto que implementó a su llegada a la Casa Blanca, anunciando su doctrina: «A partir de hoy, la política oficial del gobierno de los Estados Unidos será que solo hay dos sexos, hombres y mujeres»se lanzó durante su inauguración. Una de sus primeras acciones fue revocar varios textos firmados por su predecesor Joe Biden para luchar contra la discriminación según el género. Para el equipo presidencial, ambos sexos, hombres y mujeres, «No se puede modificar» Y «Base en una realidad fundamental e indiscutible».





De hecho, este simple «rasgo de plumas» ya ha tenido múltiples resultados para las personas transgénero, que ya no pueden obtener documentos de identificación adaptados a sus deportes de género con un género «X» ya no se emiten a personas no binarias. Otra consecuencia: las 1.500 mujeres del país detenidas en el país fueron transferidas a la infraestructura penitenciaria dedicada a los hombres, como lo explican el New York Times.









A finales de enero, Donald Trump encadenó al firmar un decreto para » deshacerse » de «Ideología transgénero» En el ejército de los Estados Unidos, ya había prohibido el acceso a Trans durante su primer mandato, antes de que Joe Biden cancelara su decisión. Desde entonces, el Ministro de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado suspender cualquier reclutamiento de personas transgénero en el ejército y transiciones de género para el ejército.





Al día siguiente, es un decreto que pone fin a la ayuda pública para los tratamientos de transición de género de menores, productos químicos y quirúrgicos, que se publican, tratamientos que ya están prohibidos en la mitad de los estados estadounidenses.





Donald Trump continuó, en una secuencia, lo había escenificado rodeado de jóvenes atletas femeninas, al evitar que los atletas transgénero practiquen deportes femeninos gracias a la supresión de los subsidios federales a las escuelas que le permitirían.





«Es peor de lo que imaginé»





Si ciertos sujetos mencionados por Trump son objeto de debates sociales, como en la cuestión del deporte o la transición de los menores, la virulencia de sus palabras también preocupa a los observadores. Según el «New York Times», usando expresiones «Falsa identidad de género», «Realidad biológica» O «Dignidad y verdad», «Estos decretos son notables en la forma en que intentan enmarcar el debate en términos morales, describiendo a las personas trans como carentes de honestidad e integridad y, por lo tanto, no son dignos de consideración en asuntos de derechos legales».









«Es peor de lo que imaginéDeploró Alex Chen, director de la Clínica de Derechos LGBTQ de la Facultad de Ley de Harvard. Atacan frontalmente la validez de la existencia de personas transgénero, ¿verdad? No creo que haya otra forma de decirlo. »»





Esta lluvia de medidas se dirige a una comunidad que representa menos del 1 % de la población estadounidense, ya que, según el Instituto Williams de la Universidad de California, alrededor de 1.6 millones de personas mayores de 13 años, incluidos 300,000 adolescentes, se identifican como transgénero en los Estados Unidos en los Estados Unidos. -El que no significa que todas hayan comenzado las terapias de transición.





Ante estos múltiples ataques, se han presentado muchas apelaciones y las manifestaciones se organizan regularmente. «Silencio = muerto»notablemente denunciados manifestantes en Nueva York el fin de semana pasado después de retirar el plazo «Transgénero» del sitio que conmemora los disturbios de Stonewall. Enfrentados con temores por la seguridad de las personas trans en los Estados Unidos, un colectivo de asociaciones solicitadas en una columna publicada el domingo en «Liberación» a las autoridades francesas para reaccionar, en particular al permitir que LGB + US-Us-Us «Pregúntale a Asylum en Francia».