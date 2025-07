Forest Lights: tres departamentos en el sur de Francia en alerta roja después de este fin de semana disparos

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 7 de julio de 2025 a las 11:00 a.m.

Comienza el verano, y con él el riesgo de incendios se intensifica. Météo-France acaba de ubicarse este lunes 7 de julio, tres departamentos en el sur de Francia-Aude, el Bouches-Du-Rhône y el Var-On una alerta roja en su última entrega en el clima del bosque.









Estas alertas máximas se registran unos días después de la explosión de incendios importantes, la primera de la temporada, en los departamentos en cuestión. Implican una prohibición del acceso a los macizos forestales.





Los Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Vaucluse y All of Corsica son, el lunes en Orange Alert, o un “Alto peligro”. El martes, la vigilancia roja se extenderá a Vaucluse y ya no preocupará a Aude.





Los tres incendios controlados





En el Aude, el incendio lanzado el sábado por un automóvil en llamas por la autopista A61 fue controlada en la noche del domingo después de quemar 430 hectáreas, aprendimos de la prefectura.









El camino departamental más cercano al incendio, aún cerrado el domingo por la noche, ha sido reabrido al tráfico. Un sistema de vigilancia reforzado también debía permanecer en su lugar por la mañana del lunes, debido a las condiciones climáticas, y en particular al viento esperado.





En Hérault, el fuego fue “Masado” El domingo por la mañana y también viajó el sábado alrededor de 400 hectáreas de bosque y vegetación. El fuego se había declarado alrededor de la 1:30 p.m. Cerca del pase de tortuga en la ciudad de Fabrègues, antes de cruzar la autopista A9 que se cortó dos horas después, en ambas direcciones, entre Sète y Montpellier hacia Lyon y España.





Más al este, en el Bouches-du-rhône, el incendio que se había declarado en la noche en la muy turística costa azul, a unos quince kilómetros al noroeste de Marsella, “Circunscrito” Después de viajar cien hectáreas de bosque.