Folleto A, aumento del IVA sobre gas y electricidad, contador de enlaces ... que cambia el 1 de agosto ᵉʳ ᵉʳ

Es verano, pero se esperan varios cambios a partir de este viernes 1 de agosto. La tasa de folleto A y el folleto de desarrollo sostenible y de solidaridad (LDDS) caerá en un 2,4 % a 1.7 %, el IVA pasará del 5,5 al 20 % en las suscripciones de electricidad y gas. ¿Qué pasa con el contador de enlaces? Si no lo ha instalado, tenga cuidado con los costos adicionales. Descripción general de estos principales cambios.





• La tasa de folleto A y LDDS disminuye





La tasa de folleto A y el folleto de desarrollo sostenible y solidario (LDDS) caerá en un 2,4 % a 1.7 % este viernes, como se anunció el 16 de julio, una decisión tomada debido al nivel de inflación relativamente bajo en la primera mitad.









La tasa del folleto A se calcula cada seis meses, a mediados de enero y mediados de julio, a partir de la tasa de inflación promedio (excluyendo tabaco) y una tasa promedio de interés interbancario dependiendo de la política monetaria europea, en el semestre pasado. Sin embargo, estos dos elementos han disminuido desde el comienzo del año.





La tasa del popular libro de ahorro (LEP), reservado para hogares modestos, caerá de 3.5 % a 2.7 %, estar sujeto a un “Blide”porque su fórmula teórica lo sacó al 2.2 %.





• Aumento del IVA en gas y electricidad





Desde el viernes, el IVA pasará del 5.5 al 20 % en suscripciones de electricidad y gas para alinearse con una directiva europea de 2022. Se supone que este fuerte aumento es “Negocio” Al caer de otro impuesto gubernamental, pero algunos consumidores aún verán aumentar su proyecto de ley.





¿Por qué esto aumenta? Hasta ahora, las facturas de gas y electricidad incluían una parte fija, la suscripción, sujeta a un IVA del 5,5 % y una participación variable, el precio del gas o electricidad consumido, sujeto a un IVA del 20 % a partir del 1 de agosto, esta tarifa “Reducido” será eliminado: IVA “Suscripción” estará alineado con el del consumo, 20 %. La medida que elimina esta tasa del 5,5 % aparece en el proyecto de ley financiero 2025.





Muy sensible, el tema de los precios de la energía enciende regularmente los debates políticos desde el estallido de los precios de gas y electricidad en 2022. “Neutralizar este aumento”el estado ha proporcionado un mecanismo de compensación al reducir el “Incidir” (Impuestos gubernamentales) entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre, indica el mediador de energía nacional.





• Costos adicionales en ausencia de un contador de enlaces





Para los hogares que no tienen un contador de enlaces, se esperan costos y se facturarán en su factura de electricidad. En detalle, cada dos meses, se pagará una cantidad fija de 6.48 euros (excluyendo impuestos), que corresponde al “Gestión específica” del viejo mostrador, según el mediador de energía que se comunicó el 10 de julio sobre estos cambios. Esto representa 38 euros por año. Tenga en cuenta que puede haber costos adicionales de 4.14 euros (excluyendo impuestos), solo si no ha transmitido sus índices de consumo en ENEDIS durante más de un año.