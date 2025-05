Fiasco del Stade de France en 2022: Gérald Darmanin reconoce un “fracaso” y disculpas

Por

5 de mayo de 2025 a las 7:07 p.m.

Gérald Darmanin ha acusado hasta ahora a los seguidores ingleses. Tres años después de la final de la Liga de Campeones de Liverpool-Real Madrid en el Stade de Francia, supervisado por un sistema policial caótico, el que entonces era ministro del interior ” disculpar “ Por primera vez este lunes 5 de mayo.









“Nos equivocamos sobre el dispositivo” de supervisión policial de esta reunión, admite en una entrevista transmitida en el canal de la leyenda de YouTube, tres años después de la final ganada por el Real Madrid (1-0), el que entonces era ministro del interior. “Esperábamos una guerra de Hooligan, y de hecho teníamos personas que vinieron a hacer raquetas. Así que la adición de mierda (…) me hace, cuando hago mi primera salida pública, digo lo que vi y lo que me dijeron:” Los ingleses hacen el burdel “(…) No era cierto en el sentido literal del término”explica el guardián de los sellos.





“Fue un fracaso porque no había planeado bien, y pecé por la idea recibida. El culpable fue fácil”también reconoce a Gérald Darmanin.





Desorden





Inicialmente programada en Saint-Petersburg, la final finalmente se organizó el 28 de mayo de 2022 en Saint-Denis después de la invasión rusa de Ucrania unos meses antes. La reunión se había retrasado notablemente en 37 minutos, los partidarios tenían dificultades para acceder al recinto después de ser canales en cuellos de botella sobrecargados.





La policía había sacado granadas de gases lacrimógenos hacia miles de seguidores ingleses atrapados detrás de las barreras de metal. Este último tuvo que responder a una serie de acusaciones injustas después de este caos.









La UEFA, el principal organismo europeo de fútbol, ​​intentó rechazar la culpa de los partidarios que llegaron tarde, mientras que miles de ellos habían sido retenidos durante horas fuera del estadio. Las autoridades francesas también dijeron que un “Fraude a escala industrial” Los boletos falsos estaban detrás del problema. En 2023, la oficina del fiscal de Bobigny estimó “Al menos 5,000”de 79,000 lugares en el Stade de France, el fraude potencial en los boletos esa noche. Esta última acusación de las autoridades, consideradas mentiras, se percibió muy mal en Gran Bretaña.





Una investigación realizada por el Senado concluyó que un dispositivo de seguridad mal diseñado estaba en el origen del desastre. En el que un informe independiente dijo que la UEFA tenía el “Responsabilidad principal” fallas que casi transformaron el partido en “Desastre mortal”.





Lesiones físicas y mentales





Muchos partidarios, incluidos los niños, habían expresado su trauma después de este evento, cuyo resultado podría haber sido trágico. Para muchos de ellos, estas escenas del caos habían retirado la terrible estampida del estadio Hillsborough en 1989, que había resultado en la muerte de 97 de ellos. Al menos 80 quejas de los partidarios de inglés y español por robo y violencia se habían presentado después del evento.





Incautado por los partidarios del Liverpool, la defensora de los derechos, Claire Hédon, dijo en julio de 2024 que el uso de “Lapid significa” Para “Prevención de intentos de intrusión en el estadio” no era “No es absolutamente necesario, ni se adaptó a las circunstancias y puso en peligro a las personas legítimamente presentes para asistir al partido, que eran la mayoría”. Acerca de “Asaltos sufridos por partidarios alrededor del estadio”el defensor de los derechos consideró que “La policía ha fallado en su misión de proteger a las personas y la propiedad”.









La UEFA anunció en marzo de 2024 haber concluido un acuerdo con los partidarios del Liverpool, quienes reclamaron una compensación, por las lesiones físicas y mentales causadas por los incidentes del Stade de France. “Lo que no sé esa noche es que la mayor parte de la dificultad no proviene de partidarios ingleses (…) sino delincuentes de Seine-Saint-Denis”dijo Gérald Darmanin el lunes.