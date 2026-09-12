Festival de Cine de Venecia: “NAZA”, una película israelí sobre crímenes de guerra en Gaza, recibe una ovación de 25 minutos

“No hay inocentes en Gaza” : a través de testimonios de miembros de la inteligencia israelí, el impactante documental “NAZA”, presentado el jueves 10 de septiembre en Venecia, revela las herramientas tecnológicas utilizadas por el ejército israelí para calcular y eliminar sistemáticamente a los civiles palestinos en la Franja de Gaza.

Los directores de la película, los periodistas de investigación Yuval Abraham y Rachel Szor, ya coautores del documental ganador del Oscar “No Other Land” (2024), fueron aplaudidos durante 25 minutos por el público de pie al final del estreno.

El año pasado, “La Voz de Hind Rajab”, un docudrama sobre el asesinato de una niña palestina de cinco años a manos de las fuerzas israelíes, ganó el segundo premio en el festival tras recibir una ovación de pie de 23 minutos en su estreno.

Estos testigos revelan cómo varios sistemas tecnológicos, en particular el uso de inteligencia artificial, permitieron al ejército israelí localizar, a través de sus teléfonos, a presuntos miembros de Hamás y a sus familias, para luego atacarlos indiscriminadamente en sus hogares. “Estaban derribando edificios enteros, no fue un problema”testifica uno de los miembros de los servicios de inteligencia israelíes. “No hubo ningún problema con NAZA”asegura.

“Los palestinos viven bajo la ocupación y el control israelí y a menudo imaginamos que este control es sólo físico. Pero (…) este control es también un control de las infraestructuras de telecomunicaciones, un control a través de la vigilancia, un control a través de los datos”insistió Rachel Szor. Según un soldado israelí entrevistado, hasta 500 personas murieron en ataques israelíes dirigidos a un único objetivo humano: “si quieren que muera, que muera”.

A los bombardeos “dirigido” – con sistemas que presentan un riesgo de error del 15% – seguido pronto por la implementación de un verdadero “zona de aniquilación” : “La política era destruir todo lo más rápido posible”dice uno de los testigos. Antes del lanzamiento: “Borramos la historia”. “Creo que muchas de las políticas, las políticas genocidas, los crímenes de guerra, como quiera que se les llame, tienen el objetivo central de empujar a los habitantes de Gaza al 30 por ciento del territorio de Gaza que aún no está bajo control directo israelí, y luego, en última instancia, fuera de la Franja de Gaza”.juzgó Yuval Abraham.

“Mi papel es técnico”, “cumplimos la misión”, “Yo era sólo un pequeño engranaje”defiende la mayoría de los testigos, explicando que las unidades en las que operan pertenecen a la élite del ejército. “¿No estás describiendo un asesinato en masa?” »pregunta Yuval Abraham a uno de los soldados. “Era un juego”responde. Más de 73.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde 2023 en la ofensiva israelí lanzada en represalia por el ataque del 7 de octubre, recuerda el documental. “Según algunas estimaciones, la cifra real es mucho mayor”dijo Yuval Abraham, añadiendo que “Continúan las masacres de civiles en Gaza”.