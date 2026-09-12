Carole Delga: “¿Vivimos en el mismo país?”

¿Vivimos en el mismo país? Ésta es la pregunta que la mayoría de los franceses se hace, con razón y en serio. Sin embargo, cada municipio, en Francia continental y en ultramar, muestra, en la piedra grabada, el mismo lema republicano. Pero la experiencia es muy diferente: la dirección donde se vive determina más que nunca el acceso efectivo a los derechos y a esa igualdad, la ansiada igualdad, que de hecho se ha convertido en una promesa olvidada. El sentimiento de abandono que siente una parte de la población se multiplica por diez: desde los territorios rurales o de ultramar hasta los barrios populares, cuatro de cada diez franceses, es decir 27 millones de ciudadanos, son víctimas de esta división –económica, social, digital, simplemente humana– que, cada día, les hace la vida cada vez más difícil, cada vez más estrecha.

Algunos han intentado a menudo, por oportunismo electoral, enfrentar a unos contra otros. Pero este sentimiento de abandono no enfrenta al campo con los barrios, sino todo lo contrario: los acerca. Aquí la República se aleja en kilómetros, en decenas de kilómetros, desde la escuela hasta el médico, pasando por el mostrador de la estación. Allí, se retira detrás de la pobreza y la precariedad, dejando al sistema D como la única alternativa. El mismo sentimiento, la misma experiencia, a menudo hasta el euro, desde nuestros jóvenes hasta nuestros mayores, y un Estado demasiado alejado de la realidad para tomar las decisiones correctas, demasiado ausente, intermitente o estancado. Un Estado que muchas veces prefiere esconderse detrás de una voz metálica, hasta el punto de que un reciente informe senatorial propone convertir en ley un nuevo derecho: ¡el de hablar con un ser humano! ¡Eso es decir algo!

Este sentimiento de abandono es también el sentimiento de no estar más. “tomado en cuenta”ser “lejos de todo”haberse vuelto totalmente invisible en el debate público o mediático… Un combustible poderoso y terrible para las teorías declinistas y, por tanto, para la extrema derecha. Lo digo con humildad, teniendo en cuenta quién soy, de dónde vengo, dónde vivo y mi responsabilidad como presidente de Occitania: este tema es importante para la unidad del país y, por tanto, para el futuro de la República Francesa. A pocos meses de las elecciones presidenciales, sí, es hora de hablar de los verdaderos problemas. Y es responsabilidad de la izquierda poner en primer plano esta cuestión fundamental de la igualdad y la libertad de elegir el propio destino. La izquierda debe aportar una nueva política de atención.

Una política de atención no es una política de pequeños toques, de caridad, de pequeños cheques o de pequeños trucos de relaciones públicas. Es una República digna, considerada, que no se contenta con proclamar la igualdad, sino que escucha a quienes ya no se benefician de ella y adapta sus medios para restablecerla. Es una República que ya no retrocede ante el determinismo social o territorial que congela el destino de millones de niños, que ya no retrocede ante el narcotraficante y su economía sustitutiva que cada día socava aún más los valores fundamentales de nuestra sociedad. Es una República que no se atreve a ver cerrar la última fábrica ni bajar el telón al último negocio. Es una República con rostro humano que da nueva vida a sus servicios públicos, nuestro bien común y muchas veces el patrimonio de quienes no los tienen. Es una República de confianza, que asocia y reúne a los electos locales, a las asociaciones y a las fuerzas motrices de los territorios en torno a objetivos comunes y compartidos. Es una República que recupera el control de los servicios para los más vulnerables (discapacidad, primera infancia, vejez, etc.), de la educación nacional, de la salud pública, en lugar de venderlo todo al sector lucrativo, que descentraliza la planificación de su territorio. Es una República que retoma el camino de la producción, de la transformación ecológica y de la soberanía, para nuestra industria, nuestra energía, nuestra agricultura, nuestro conocimiento.

Mi convicción está formulada desde hace mucho tiempo: no habrá justicia social sin justicia territorial. Por eso elegí, hace cinco años, organizar los Encuentros de la Gauche en Bram, un pueblo rural del departamento de Aude, muy lejos de París. El 19 de septiembre invito a todos los candidatos, por una Francia justa, ecológica y productiva, a debatir precisamente estos “territorios olvidados”. Porque la izquierda ya no puede quedarse sin voz, sin perspectiva, sin propuestas, ante este desafío de reconciliar a los franceses reconciliando las cuestiones. Porque también debemos ser, una vez más, las voces de estas decenas de millones de conciudadanos unidos por una misma realidad y, sigo creyendo, por una misma esperanza: la República en común.