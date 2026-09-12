Descubra el secreto del chef Brandon Dehan para hacer el flan de vainilla aún más delicioso

Brandon Dehan no es “sólo” el pastelero del legendario restaurante gourmet de Les Baux-de-Provence. Ha hecho del praliné uno de sus patios de recreo favoritos. Del imperdible París-Brest a la receta de una pasta para untar con verdadero sabor a avellana, el chef también se aventura en platos salados, con su sabrosa tarta de morillas y praliné. En este libro, que acaba de publicar la editorial Hachette, ha recopilado sesenta recetas a base de praliné, como este irresistible flan que describe el libro:
“El famoso flan de vainilla, con una capa de praliné de avellanas ligeramente líquida encima. Brandon trabajó mucho en él para obtener una textura precisa: no un flan demasiado cremoso, sino un flan que tuviera poder de permanencia. Cuando lo comes, tus dientes entran en la crema, con un poco de resistencia. »
Para 8 personas
Ingredientes
Para el hojaldre:
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500 g de harina T45
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125 g de harina T65
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250 gramos de agua
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12 g de sal fina
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65 g de mantequilla derretida
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500 g de crema de mantequilla (una mantequilla que contiene más grasa, pero que se puede sustituir por una mantequilla tradicional AOP con un 82% de grasa)
Para la flanera:
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1 vaina de vainilla
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630 g de leche entera
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100 gramos de nata
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110 g de azúcar en polvo
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155 g de yemas de huevo
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25 g de huevo entero
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55 g de maicena®
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90 g de mantequilla
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2 g de flor de sal
Para el final:
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120 g de praliné de avellanas (receta casera en la página 35 del libro, sino puedes encontrar buenas pastas de praliné en charcutería o tiendas de alimentación ecológica)
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1 g de flor de sal
Preparando el hojaldre
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Con una batidora equipada con gancho, amasa las dos harinas, el agua, la sal y los 65 g de mantequilla previamente derretida durante 10 minutos a velocidad 1, hasta obtener una masa homogénea (se refiere a esta primera mezcla básica de la masa antes de añadir la mantequilla).
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Extienda la masa hasta obtener un espesor de aproximadamente 3 cm, formando un rectángulo regular. Cubra y refrigere durante la noche.
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Al día siguiente, saca la mantequilla curada del frigorífico y trabajala ligeramente para ablandarla, luego dale una forma rectangular correspondiente a la mitad del tamaño de la témpera, hasta un espesor de 1 cm aproximadamente.
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Incrustar la mantequilla en la témpera y luego extenderla en una dirección para obtener una tira regular de unos 6 mm de espesor.
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Haz una doble vuelta: dobla un extremo tres cuartos del camino, luego dobla el otro extremo para que las dos partes se unan. Luego dobla todo por la mitad.
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Gire la masa un cuarto de vuelta y luego marque ligeramente los pliegues con un cortador para limitar la tensión durante la cocción.
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Estirar nuevamente a lo largo hasta obtener 6 mm de espesor. Realice un truco sencillo (doblar en un portafolios, en tres). Vuelva a hacer una incisión en los pliegues, envuélvala y refrigérela durante la noche.
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Repetir la operación al día siguiente (doble vuelta, luego vuelta simple). Cubra y refrigere durante la noche.
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Estirar la masa hasta obtener un espesor de aproximadamente 3 mm. Unte con mantequilla un círculo de postre de 4 cm de alto y 18 cm de diámetro.
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Cortar una tira de hojaldre a la altura del círculo y en toda su circunferencia, añadiendo aproximadamente 3 cm adicionales para permitir la soldadura y posible encogimiento durante la cocción. Forra el círculo con esta tira de masa.
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Cortar un disco de 18 cm de diámetro y colocarlo en el fondo sellándolo correctamente en los bordes. Reservar 1 hora en el congelador.
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Coloque film transparente dentro de la base de la masa hasta los bordes y luego decórelo con garbanzos secos para evitar que la masa se expanda durante la cocción.
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Precalentar el horno a 170°C, con ventilador (esp. 5-6). Hornear por 40 min.
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Retiramos del horno e inmediatamente retiramos los garbanzos y el film, con cuidado de no quemarnos. Dejar secar durante 1 hora a temperatura ambiente.
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Hornear nuevamente durante 15 minutos en horno precalentado a 180°C (th. 6). La masa debe estar perfectamente dorada al salir del horno. Dejar enfriar a temperatura ambiente.
Preparando la flanera:
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Mezclar las semillas de la vaina de vainilla partida y raspada con la leche y la nata.
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Mezcla el azúcar glass, las yemas, el huevo entero y la maicena® hasta obtener una mezcla homogénea.
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Lleva la leche a ebullición, luego viértela sobre la mezcla de huevo, pasándola por un colador para eliminar las impurezas de la vainilla.
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Retirar del fuego, luego volver a cocinar y llevar a ebullición durante unos 3 minutos, revolviendo constantemente para evitar que la crema se pegue al fondo de la sartén.
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Mezclar la mantequilla y la flor de sal en una ensaladera, luego verter inmediatamente la nata y mezclar con una batidora de mano hasta obtener una nata perfectamente suave y homogénea.
Asamblea :
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Vierte inmediatamente la nata caliente sobre la base de hojaldre cocida, dejando aproximadamente 1 cm de margen en la parte superior del círculo para poder añadir después el praliné.
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Déjalo reposar durante unos 30 minutos a temperatura ambiente para que se forme una ligera costra en la superficie.
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Precalienta el horno a 180°C (th. 6) y hornea por 15 minutos, luego continúa cocinando por 5 minutos a 190°C.
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Deja que el flan se enfríe a temperatura ambiente. Una vez que esté completamente frío, retire con cuidado el círculo.
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Mezclar el praliné de avellanas con la flor de sal ligeramente triturada. Verter sobre el flan frío de forma que lo cubra por completo y obtenga una superficie uniforme.