Entre Sonia Mabrouk y los sindicatos BFM-TV, la guerra abierta está en pleno apogeo

El recluta de verano de BFM-TV no deja de hablar dentro del grupo. Y con razón: a finales de agosto, el canal de noticias 24 horas contrató furtivamente a Sonia Mabrouk, que trabajaba en CNews y Europe 1, dos medios de comunicación dirigidos por el multimillonario conservador Vincent Bolloré y representantes particularmente activos de la extrema derecha, para presentar el programa homónimo “100% Mabrouk”.

Desde la llegada de la presentadora al canal, se ha desatado la batalla con los sindicatos, que denuncian su complacencia con las políticas de extrema derecha. El jueves 10 de septiembre, el SNJ (Sindicato Nacional de Periodistas) y la CGT del grupo RMC-BFM consideraron en un comunicado conjunto que “El discurso de la señora Mabrouk da un lugar de honor a los oradores de extrema derecha”. Según cálculos presentados por los sindicatos, “representan una proporción del 25,5% en el período del 24 de agosto al 8 de septiembre” en la sección conducida por Sonia Mabrouk. En comparación, los representantes de extrema derecha representan el 11,8% de los invitados en Alain Marschall y Olivier Truchot, y el 4,6% en Apolline de Malherbe, otras figuras del grupo audiovisual, según el SNJ y la CGT.

Los sindicatos también acusan al periodista de haber permitido a Sarah Knafo (¡Reconquista!) “desplegar su argumento sobre los franceses “nativos” en oposición a los franceses “de rama””y haber abandonado Bruno Retailleau (LR) “establecer un vínculo peligroso entre los diputados del Insoumis y el islamismo”. “Qué renuncia colectiva permitir que teorías racistas y xenófobas se desarrollen en nuestras ondas con poca o ninguna contradicción”concluyen los dos sindicatos, apuntando a la dirección.

“No me dejaré ensuciar”respondió contundentemente la periodista Sonia Mabrouk este viernes en la red social “El periodismo es pluralismo. Habrá que acostumbrarse. Su hemiplejía política y democrática es deshonrosa, sobre todo en plena campaña presidencial”tronó.

Tras su debut a finales de agosto, la SNJ y la CGT del grupo RMC BFM ya habían acusado su programa de ser “un desfile de personalidades de extrema derecha”y la sociedad de periodistas (SDJ) de BFM-TV se mostró preocupada por “el equilibrio de las mesetas”. La gerencia dijo “Encantado de recibir a Sonia Mabrouk” y aseguró que tenía “Toda confianza en él para dar vida al debate en su pluralidad, fiel al ADN del canal”.