Faure, Mayer-Rossignol y Vallaud: tres hombres para una primera silla secretaria de la PS

26 de abril de 2025 a las 5:52 p.m.

El 81º Congreso del Partido Socialista verá a la presidencia del Partido Tres Hombres enfrentando la Presidencia del Partido, que presentó oficialmente este sábado 26 de abril en la mañana su moción (u texto de orientación en términos socialistas), con una primera votación para decidir entre ellos programado para el 27 de mayo.





El primer secretario saliente Olivier Faure, que obtuvo la mayor cantidad de patrocinios de los miembros del Consejo Nacional sobre su texto (145) una vez más se enfrentará a su rival del Congreso de Marsella en 2023, Nicolas Mayer-Rossignol, el alcalde de Rouen, que se reunió a su alrededor una coalición de antifaures y 126 patrocinios. También presente en la línea de partida, el jefe de los diputados Boris Vallaud, quien anteriormente fue uno del apoyo de Olivier Faure y está fuera de un extraño con sus 30 patrocinios.





Si todos están de acuerdo con un descanso con Francia rebelde, las principales diferencias entre ellos residen en su estrategia de coalición para 2027.









“En el corazón de la izquierda”, por Olivier Faure





El propietario de la PS actual defiende la idea de un “Plataforma común” de “El no melencón se fue”para 2027, “Desde François Ruffin hasta Raphaël Glucksmann”, “Quién discutirá los términos de una candidatura conjunta” El día después de las elecciones municipales.









“No hay un manual de usuario milagroso” Para estar de acuerdo con un nombre, escribe Olivier Faure en su movimiento. “Este método de designación no se decide y solo puede ser así con socios que han acordado participar en este proceso común”agrega, prometedores activistas socialistas para tener “La última palabra”.





Además, no nos impide usar “La herramienta” De la moción de censura contra el gobierno, especifica el eurodiputado Pierre Jouvet. “No tendremos la complacencia con respecto a los políticos que constituyen el combustible de la extrema derecha que surfe de ira”escribe Olivier Faure en su movimiento, refutando todo “Cheque blanco” al ejecutivo actual.









“Cambiar para ganar”, de Nicolas Mayer-Rossignol





Resolutely anti-LFI, the orientation text which brings together the current of the mayor of Rouen Nicolas-Mayer Rossignol, that of the mayor of Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, the deputy of Eure Philippe Brun and the mayor of Saint-Ouen Karim Bouamrane, first offers to “Federe con todos aquellos que afirman ser socialismo democrático que comienzan con los compañeros de caminos dispersos”como el ex primer ministro Bernard Cazeneuve o el ex candidato presidencial Benoît Hamon.









Esta federación “Dar el alcance para elegir un candidato”explicó Hélène Geoffroy. Luego se defienden “Una federación de izquierda y ambientalistas” capaz “Refugiar las sensibilidades de la izquierda republicana”incluso, por ejemplo, Yannick Jadot y Raphaël Glucksmann, y prometen que las elecciones de la alianza siempre estarán sujetas a la decisión de los activistas.





Afirman rechazar “El bloqueo institucional y económico de nuestro país”escriben, desestimando así la idea de la censura de un gobierno.









“Unir”, de Boris Vallaud





El jefe de diputados socialistas, que quiere “Conciliar” el partido, aboga por las próximas elecciones presidenciales. “Un proceso de dos pasos”que pasa “La afirmación de los socialistas” – Valor cardinal de los oponentes de Olivier Faure – y “Un proceso abierto frente a la izquierda” de Glucksmann a Ruffin “”Fórmula de Olivier Faure, para una candidatura conjunta en 2027.









“Los activistas socialistas primero elegirán a su candidato o su candidato en sus filas, de acuerdo con un procedimiento transparente y justo; el primero de los socialistas elegidos tendrá que recurrir al resto de la izquierda, los ambientalistas y las fuerzas vivas de la sociedad civil para ganar una candidatura conjunta. No queremos elegir entre la unión y la afirmación”resume en su texto de orientación Boris Vallaud.





Para reformar el partido, que él considera, como Nicolas Mayer-Rossignol, que no “No funcionó lo suficiente”él ofrece la creación de“Un instituto de capacitación e investigación” Sobre el modelo del Instituto La Boétie de Insumise France y un “Medios socialistas”. Estas propuestas también fueron asumidas por sus competidores.





¿Y ahora?





Después de una campaña de un solo mes en las federaciones y secciones, los tres textos de orientación serán decretados durante un voto de los miembros (el organismo electoral se estima alrededor de 40,000 personas, el martes 27 de mayo, entre las 5 p.m. y 10 p.m., cara -para -face. Los primeros firmantes de los dos textos que llegaron al jefe pueden competir para ser el primer secretario del partido, durante una segunda votación el 5 de junio. El resultado será ratificado en el Congreso, programado del 13 al 15 de junio en Nancy.