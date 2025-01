Familia, marginados y amistades onerosas.

Narrativo

Reunida el jueves durante una misa en la iglesia de Notre-Dame du Val-de-Grâce, la extrema derecha mostró su unidad detrás de Jean-Marie Le Pen, fallecido el 7 de enero. A riesgo, para la Agrupación Nacional, de mezclarse con sus primos insociables.





Tenías que verlo, la pequeña banda de “marginados” – fue uno de ellos quien lo dijo en homenaje a su héroe, Jean-Marie Le Pen, cofundador del Frente Nacional (FN, ahora Rally Nacional, RN), fallecido el 7 de enero. Los rechazados de la extrema derecha, fieles hasta el final a su gran hombre pero excluidos de misa por una manifestación nacional (RN), demasiado avergonzados para comulgar con ellos este jueves 16 de enero. Está el director del semanario antisemita “Rivarol”, Jérôme Bourbon, con una decena de ejemplares de su publicación metidos en la parte trasera de sus pantalones; Yvan Benedetti, presidente de la Œuvre française hasta su disolución, ahora líder de los nacionalistas, abiertamente petainista y “antijudíos” quien grita «¡Jeanne, ayuda!» » el paso de Marine Le Pen, que lo expulsó del partido frontista en 2011; Thomas Joly, el presidente del Partido de Francia, ultranacionalista, apoya a Eric Zemmour que quiere “dar un futuro a los niños blancos”. Sometido a vigilancia judicial desde su acusación por «negación de crímenes de guerra», «contestación de crímenes contra la humanidad» y «provocación del odio», el negacionista Vincent Reynouard habría encontrado refugio, según nos dicen, en un café cercano.









Para el funeral de Jean-Marie Le Pen en La Trinité-sur-Mer (Morbihan), el 11 de enero, su clan quiso que la misa se celebrara en la más estricta intimidad familiar. A este primer homenaje iba a corresponder un segundo, la misa parisina de este jueves, pensada como un acontecimiento. “público y abierto”. ¿Pero hasta qué punto? Durante diez días, las tropas frontistas, aunque divididas sobre la cuestión del patrimonio político, han mostrado su unidad para rendir homenaje al ex presidente del partido, condenado repetidamente por sus comentarios racistas, antisemitas, homofóbicos o negacionistas del Holocausto y despedido en 2015 La posible presencia de los primos más sulfurosos en la última foto de familia amenazaba con arruinar la operación de rehabilitación del viejo líder.





Condenado por “fraude fiscal”, “blanqueo de dinero” y “malversación de activos sociales”, Dieudonné fue autorizado a acudir allí por el juez encargado de imponer su detención domiciliaria bajo vigilancia electrónica. En particular, debido al vínculo personal que le unía al líder de extrema derecha, padrino de su hija Plume. Visto cerca de la Iglesia, finalmente permaneció a buena distancia, obligando a los fotógrafos de prensa ya instalados a subir las puertas del recinto para poder fotografiarlo… Henry de Lesquen, el asesino de la “música negra”candidato a las elecciones presidenciales de 2017, también está siendo intimidado: escuchamos al hombre alto y de aspecto triste, antiguo jefe de Radio Courtoisie, deplorarse en voz alta mientras gira sobre sus talones. “Marine Le Pen me impide entrar… ¡Una imbécil! »afirmó, informa el «Huffington Post», tras haber sido señalado por Renaud Labaye, secretario general del grupo RN en la Asamblea Nacional, convertido en fisonomista por un día.







Cercano a Jean-Marie Le Pen, Dieudonné permaneció frente a la iglesia Notre-Dame du Val-de-Grâce, en París, el 16 de enero de 2025, durante el homenaje al cofundador de la FN. TOM NICHOLSON/SHUTTERSTOCK/SIPA





“No me detendré en los compromisos políticos del señor Le Pen, que no son de mi competencia”





En la plaza, los miembros del Departamento de Protección de la Seguridad (DPS), el servicio de seguridad de la casa, reprimen una lágrima cuando «Nabucco» de Verdi, la música de apertura de Jean-Marie Le Pen durante sus reuniones, comienza a resonar al pie de la clásica fachada. La familia Le Pen avanza, Marine Le Pen a la cabeza, seguida de su suegra, Jany, su madre Pierrette, sus dos hermanas, Yann y Marie-Caroline, y sus nietos, entre ellos Marion Maréchal, acompañados de su marido. Vincenzo Sofo, ex eurodiputado, miembro de Fratelli d’Italia y cercano a Giorgia Meloni, primera ministra de la Bota.





Dos pantallas gigantes colocadas en el exterior permiten seguir la oficina. El padre Christophe Kowalczyk, que fue capellán militar y sirvió en la Legión Extranjera, llama a Jean-Marie Le Pen su » hermano « : “ No me detendré en los compromisos políticos del señor Le Pen, que no son de mi competencia, salvo que siempre han estado motivados por el amor a Francia. »









A la salida de la ceremonia de homenaje a Jean-Marie Le Pen en la iglesia Notre-Dame du Val-de-Grâce de París, el 16 de enero de 2025. TOM NICHOLSON/SHUTTERSTOCK/SIPA





Entre la multitud, compuesta principalmente por hombres, algunos se arrodillaron. Vemos boinas verdes de la Legión y boinas rojas de los «paras», unos veteranos que han venido con sus medallas a saludar a Le Pen, el soldado de Indochina y Argelia. Una bandera italiana blandida por antiguos activistas del Movimento sociale Italiano (MSI), un partido neofascista italiano fundado al final de la Segunda Guerra Mundial al que el FN robará su logo de la llama tricolor, procedente especialmente de Turín. Aquí y allá, pequeños grupos de activistas musculosos lograron pasar los controles, con sus rostros a menudo ocultos detrás de gafas de sol o bajo gorras. “Sin tonterías, ¿eh? »a veces se les escapa el servicio de seguridad conciliador.









No son los únicos que lo lograron, y el elenco de hoy reúne mucho más allá del marco limpio y respetable que el Rally Nacional de hoy busca mostrar. A la trastienda se une el contingente de navegantes guapos, entre ellos Jordan Bardella, los mejores Sébastien Chenu y Jean-Philippe Tanguy o los asesores François Durvye y Ambroise de Rancourt. El alcalde de Fréjus, David Rachline, objeto de una investigación preliminar por cuestiones relativas a la adjudicación de contratos públicos y posible apropiación ilegal de intereses y favoritismo, fue sacado de su escondite en Var. Bruno Gollnisch, ex heredero de Jean-Marie Le Pen, y el ex número dos Bruno Mégret, que intentó traicionarlo durante la escisión de 1998. Al lado, Philippe de Villiers, Eric Ciotti, ex jefe del partido Les Républicains. , ahora aliado de Marine Le Pen y admirador admitido del presidente argentino de extrema derecha Javier Milei, y Eric Zemmour, claramente visible en las primeras filas. Desde principios de semana, todos recibieron una llamada telefónica de la oficina de Jordan Bardella, quien fue responsable de entregarles los 450 preciados sésamos y los números de los bancos de la iglesia.





También están presentes el fundamentalista católico Victor Aubert, cuyo movimiento Academia Christiana casi fue disuelto en 2023 por Gérald Darmanin, entonces ministro del Interior, o la activista identitaria del colectivo Némésis, Alice Cordier, habitual en Montretout, casa histórica de Le Pen. hasta Saint-Cloud (Altos del Sena). Además del politólogo Jean-Yves Camus, representantes de la prensa de derecha, del «Journal du Dimanche» o de los «Valeurs Actuelles», o incluso Régis Le Sommier, de «Omerta», la revista de «reinformación» de extrema derecha. y pro-Kremlin. También a la vista, al subir las escaleras de la iglesia, Axel Loustau, ex prestador de servicios financieros de la RN, ex miembro del GUD y amigo desde hace treinta años de Marine Le Pen, con quien sin embargo afirmó haberse distanciado en primavera. de 2023 : “Axel Loustau no es en absoluto un amigo íntimo”dijo.





Un discurso muy político.





El líder de los diputados RN no habló este jueves, dejando los homenajes al cuidado de Bruno Gollnisch -que tuvo que contentarse con la lectura de una epístola, mientras pretendía rendir homenaje político a su líder-, la exdiputada europea Marie -Christine Arnautu, fiel entre los fieles, y Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, excompañero de Marine Le Pen.





En representación de la familia, la mayor Marie-Caroline –regresada al partido después de haber sido excluida durante unos veinte años por su padre por haber participado en el intento de golpe de Estado contra él a finales de los años 1990–, y Marion Maréchal, que saludó la memoria del patriarca. El último opta por un discurso más político que personal: “ No se puede detener a un pueblo en movimiento. No se puede detener una idea verdadera. No nos detenemos en un ejemplo justo (…) Por supuesto, no eras perfecto, no eras un santo, pero ¿quién, aquí, afuera o entre los resistentes en la sala, podría tirarte la primera piedra? » Una intervención tan política que los equipos de la sobrina de Marine Le Pen se apresuraron a enviar la versión textual a la prensa. Como siempre ocurre después de una reunión.