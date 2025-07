FAGS eliminados, "Aumentos de impuestos" ... el derecho y los macronistas comparten la observación de Bayrou, pero no todas sus medidas

Después de los anuncios presupuestarios de François Bayrou, el rayo de oposiciones cayó ruidosamente sobre el gobierno, amenazado con censura a la izquierda como en el extremo derecho. Derecho y en Macronie, preferimos oscilar entre silencios largos y reacciones medidas. Porque si la observación del primer ministro es ampliamente compartida, las diferentes partes se ven avergonzadas por los alrededores por varias medidas presentadas. Descripción general de una “base común” que recuerda que el trabajo del primer ministro es solo “Base de trabajo”.





• En Renaissance, Attal Supports, días festivos





Con 91 miembros, el grupo juntos para la República es el principal apoyo de Bayrou en la Asamblea Nacional. Después de una reunión grupal, el líder (y el jefe del Partido del Renacimiento) Gabriel Attal aseguró al final del día que está “Indispensable para actuar”incluso si “Esto probablemente no sea muy popular”. “Agradecemos y apoyamos la voluntad del primer ministro expresado ayer”insistió. “La gravedad de la situación presupuestaria se comparte en nuestro grupoasegura al diputado David Amiel. Es porque es difícil que tengas que apoyar. »»









Pero no tienes que rascar mucho para ver algunos irritantes amanecer. En primer lugar, la eliminación de dos vacaciones. “No sabemos si es un día de solidaridad o días pagados, no está claro”lamentó Mathieu Lefèvre. En el grupo, varios funcionarios electos advierten que sería inaceptable trabajar más para ganar tanto. “Ofreceremos alternativas a esta medida”promete Denis Masséglia. Otra tensión en la escala de heladas de la renta: “Me opondré personalmente a las nuevas personas que ingresan el impuesto sobre la renta”advirtió Jean-René Cazeneuve. Pero no hay duda de rechazar el proyecto Bayrouiste en su conjunto: “Dijo que teníamos un mes y medio de trabajo parlamentario ahora para mejorar estas medidas, asegurarse de que sean más justos.recordó al diputado de los Gers. Esto es lo que haremos en el Renacimiento. »»





• En LR, Neutral Retailleau, Wauquiez contra aumentos de impuestos





Con 130 miembros en el Senado y 48 en la Asamblea, los grupos de Les Républicains (LR) cuentan para Bayrou … que tuvieron que esperar mucho tiempo antes de tener noticias. Después de haber mantenido un largo silencio de 24 horas, el jefe de LR Bruno Retailleau aseguró este miércoles que un partido de gobierno como el suyo no podía “Abajo” en el presupuesto. “No hay absolutamente ninguna duda de que Francia está amenazada” A través de la crisis financiera, solo dijo, seguramente dividido entre su solidaridad del gobierno y su cargo como líder del partido que quiere estar en oposición al macronismo. Antes de él, fue su ex competidor Laurent Wauquiez quien habló primero. El líder de los diputados de la derecha dijo que el presupuesto de la versión de Bayrou tiene “El mérito de buscar soluciones”. Elogió notablemente los ahorros anunciados en “La cuestión de las agencias y operadores estatales”, “La lucha contra los paros laborales abusivos” y la implementación de un “Asistencia social unificada”.









Pero todo está lejos de ser rosa. El ponot deploró el “Utiliza significativamente aumentos de impuestos”. “El peso de la deuda no debe basarse en Francia que funcionaadvierte al diputado Anne-Laure Blin. Debe tener un esfuerzo en el peso del gasto. »» ¿Un comienzo de línea roja? Laurent Wauquiez ya ha recomendado “Correcto y mejora” la fórmula final, para llevar “El esfuerzo máximo en la caída de los gastos”. Bruno Retailleau aseguró que LR haría propuestas en el otoño para que el plan propuesto sea “Más en línea con nuestras aspiraciones”. Se declaró notablemente favorable a la implementación de un “Franquicia” Sobre ayuda médica estatal (AME) para extranjeros. El grupo de la Asamblea también aboga por abordar sus dos obsesiones, Milacle Solutions en cualquier ocasión: asistencia y gasto relacionados con la inmigración.





• En Horizons, Edouard Philippe no feliz en absoluto





“Con apoyo como ese, no hay necesidad de enemigos”tenía que decirse a sí mismo François Bayrou leyendo la reacción del dueño de Horizons, Edouard Philippe, en “Le Parisien” este miércoles. El ex ministro de primos liberó el sulfato para denunciar el “plan de emergencia” del inquilino de Matignon. “No ofrece una transformación real, no hay una reforma estructural de las políticas públicas que ya no funcionen”se arrepiente. Antes de juzgar cruelmente: “Casi nada en lo que propone resuelve el problema”.









Sobre el mérito, Edouard Philippe lamenta la obsesión general de la escala de heladas de la escala del impuesto sobre la renta y la abolición de los días festivos, creyendo en este último punto que“También podríamos ofrecer trabajar 14 horas más durante el año y dejarlo a las empresas para determinar cuándo está hecho”. Políticamente, el alcalde de Le Havre se negó a dar su apoyo explícito al presupuesto: “Veremos al final de la discusión.» » Dentro del grupo Horizons en la asamblea, se recuerda que el plan Bayrou es un “Base de trabajo” que merece ser revisado. El signo de la insatisfacción de la copia provocada.





• Módem y Macron en soporte





Afortunadamente, François Bayrou aún puede contar con el apoyo de su grupo. Y en primer lugar al jefe de los módem Marc Fesneau Diputados: “Preguntamos (esfuerzos para los franceses) Porque necesitamos preguntardice Marc Fesneau. Jubilados (Por ejemplo) son conscientes de que la deuda debe dejar de deslizarse. Si no lo hacemos, la pregunta ya no será congelada sino para reducir las pensiones. »» Si el primer ministro desea hacer más de 40 mil millones de euros en ahorros, “No es para divertirtetambién aseguró al Diputado Philippe Vigier. Es simplemente llevar el déficit público a menos del 3 %. »»





Un apoyo más sorprendente como anuncios presupuestarios parecen cuestionar su evaluación: la de Emmanuel Macron. El plan de ahorro de François Bayrou tiene “La virtud del coraje, la audacia y la lucidez”dio la bienvenida al presidente en el Consejo de Ministros el miércoles, el portavoz del gobierno. “Agradeció al primer ministro, alentó al gobierno y recordó que el nervio de nuestra nación era, por supuesto, un crecimiento”creyendo que “Los arreglos (…) tomados van en la dirección del crecimiento”agregó Sophie Primas.