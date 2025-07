Eurovisión Junior y Nice Climate Summit: la pareja de Estrosi y Delphine Ernotte bajo custodia policial

Por

El presidente de Francia Télévisions, Delphine Ernotte, el alcalde Horizons of Niza, Christian Estrosi, y su esposa, Laura Tenoudji-Estrosi, fueron colocados bajo custodia policial en Marsella este lunes 30 de junio, como parte de una investigación sobre la organización de eventos en Niza, AFP aprendió de una fuente cercana al archivo.





A dozen people in total were convened on Monday as part of surveys, initially open to Nice and then transferred to the specialized interregional jurisdiction (Jirs) in Marseille, on the organization in Nice in 2023 of the Junior Eurovision song competition, organized and broadcast by France Télévisions, and another event, Nice Climate Summit, organized in 2023 “, Said last week at AFP another close source confirming information from Mediapart.





El presidente de “La Tribune”, Jean-Christophe Tortora, también CEO de CMA Média, también fue convocado el lunes. Cuestionado por AFP, el enjuiciamiento de Marsella respondió que “No tenga la intención de comunicarse en esta etapa del procedimiento”.





Encuesta para “malversación de fondos públicos”





Francia Télévisions confirmada el viernes en un comunicado de prensa “La citación de su presidente”Delphine Ernotte-Cuni, “Además de los empleados del grupo y una subsidiaria para ser escuchadas como parte de una investigación judicial relacionada con la organización de eventos en la ciudad de Niza”. El grupo de televisión pública “Colaborará completamente en esta investigación (y) pretenderá reservar sus explicaciones para las autoridades judiciales”había agregado Francia Télévisions.









Las encuestas están notablemente abiertas a “Disputa de fondos públicos”, “Toma ilegal de intereses” o “Falso en la escritura pública”según una fuente cercana al archivo y MediaPart. El sitio de información asegura que “AIM (NT) directamente” Cónyuges de estrosi, “¿Qué concurso cometió cualquier ofensa”.





Se abrió una primera encuesta después de un informe de funcionarios electos de NICE sobre el medio ambiente en el medio ambiente.









Ex columnista de “Télématin” en Francia 2 y esposa de Christian Estrosi desde 2016, Laura Tenoudji-Estrosi tuvo que animar dos mesas redondas durante la buena cumbre climática, subsidiada por la ciudad y la metrópoli y coorganizada por “La Tribune”.





Ante la controversia, había dado allí, la ciudad y la metrópolis aseguraban en un comunicado de prensa que tuvo que intervenir en la conferencia “Voluntario” Y colaboró ​​con los medios económicos. Con respecto a la eurovisión junior, la investigación cubre notablemente, según MediaPart, en “La elección de confiar a Laura Tenoudji la co -hostimación de la ceremonia de apertura del evento, a pesar de que el municipio dirigido por su esposo fue muy generoso para darle la bienvenida, con un cuidado de 605,000 euros”.