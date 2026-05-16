El primer ministro letón dimite tras la intrusión de un dron ucraniano: lo que sabemos

La primera ministra letona, Evika Siliņa, anunció su dimisión este jueves 14 de mayo, privada del apoyo de un partido fundamental de su coalición tras haber forzado la salida de su ministro de Defensa, considerado responsable de la incapacidad del Estado báltico para impedir la reciente intrusión de drones ucranianos. Aquí está la información que tenemos.

“Anuncio mi renuncia al cargo de Primer Ministro”afirmó Evika Siliņa en una conferencia de prensa en Riga, la capital de Letonia. “Lo más importante para mí es el bienestar de los letones y la seguridad de nuestro país (…). Somos plenamente conscientes de los tiempos que vivimos. La brutal guerra de Rusia en Ucrania ha cambiado la situación de seguridad en toda Europa ».

La posición de Evika Siliņa se había vuelto insostenible en las últimas 24 horas: su coalición gubernamental de centroderecha en el poder desde 2023 perdió su estrecha mayoría en el Saeima, debido a la deserción de cargos electos del partido Progresista al que pertenece el ministro de Defensa dimitido, Andris Spruds. Sin sus nueve diputados “progresistas”el gobierno de Silina se encontró en minoría con 41 escaños de 100, frente a 47 de la oposición.

Además, el ministro de Agricultura, Armands Krauze, de la Alianza de los Verdes y los Agricultores, fue detenido brevemente el jueves en el marco de una investigación llevada a cabo por la Oficina para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (KNAB), que debilitó aún más el gabinete de Evika Siliņa.

Varios drones rusos o ucranianos se han estrellado en Letonia, Estonia y Lituania, antiguas repúblicas soviéticas fronterizas con Rusia y Bielorrusia, desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. El 7 de mayo, dos drones ucranianos cruzaron la frontera rusa para estrellarse en Letonia, probablemente después de que su sistema de guía fuera bloqueado por la defensa aérea rusa. Uno de ellos impactó en un lugar de almacenamiento de petróleo en Rezekne, en el este del país. Se produjo un incendio que fue rápidamente contenido por los bomberos.

Otro dron ucraniano se estrelló en Letonia el 25 de marzo. Estos incidentes no causaron víctimas ni daños materiales importantes. Pero expusieron las deficiencias de la defensa aérea del país, incapaz de neutralizar un dron que deambula por su espacio antes de que caiga en su territorio.

Evika Siliņa exigió inmediatamente la dimisión de su Ministro de Defensa. Andris Spruds, defendido por su partido, que acusó al jefe de Gobierno de haberlo utilizado como mecha, devolvió sin embargo su cartera el lunes. Evika Siliņa propuso el nombramiento de un militar para sucederlo, propuesta rechazada por los progresistas. Ella arremetió el jueves “una postura política” a pocos meses de las elecciones legislativas previstas para octubre.

Los drones ucranianos también cayeron en Estonia y Lituania. Ucrania apunta a objetivos rusos en el Golfo de Finlandia, incluidos puertos y refinerías, pero los drones pueden resultar defectuosos o desviados por la defensa aérea rusa y estrellarse en el territorio de estos países aliados de Kiev.

Tras una entrevista el miércoles con Edgars Rinkevics, durante una cumbre en Bucarest, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que enviaría expertos a Letonia para ayudar en la defensa aérea. “Enviaremos a nuestros expertos a Letonia para intercambiar experiencias y brindar asistencia directa en la protección del espacio aéreo” Letón, dijo en las redes sociales.

“Tenemos la intención de firmar un acuerdo con Letonia en formato Drone Deal para construir un sistema de defensa aérea multicapa contra diferentes tipos de amenazas”aclaró, juzgando “Es importante trabajar juntos para fortalecer la defensa de Europa. » Edgars Rinkevics confirmado “la participación de expertos y equipos ucranianos en la modernización de las capacidades de defensa aérea de Letonia”. “Se preparará un acuerdo de cooperación a largo plazo en el ámbito de la defensa”aseguró.

Los progresistas aplaudieron la decisión del Primer Ministro y se declararon dispuestos a participar en los debates sobre la creación de un nuevo gobierno. El Presidente Edgars Rinkevics ya ha anunciado que el viernes recibirá a todos los partidos representados en el Parlamento. El gobierno de Evika Siliņa gestionará los asuntos actuales hasta que el parlamento vote por un nuevo gabinete.