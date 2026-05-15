Andriy Yermak, ex mano derecha de Zelensky, encarcelado por caso de corrupción

El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ordenó este jueves 14 de mayo la prisión preventiva del ex mano derecha del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, sospechoso de estar involucrado en una vasta red de malversación de fondos. Asesor principal de Volodymyr Zelensky entre 2020 y finales de 2025, se había convertido en uno de los hombres más influyentes del país.

Renunció en noviembre, poco después de que los servicios anticorrupción registraran su casa como parte de un caso de corrupción en el sector energético que involucraba a altos funcionarios del gobierno.

El tribunal decidió aplicar “una medida preventiva en forma de prisión preventiva por un período de 60 días a partir de la fecha de su detención efectiva”declaró el juez durante una audiencia retransmitida en directo. También fijó su fianza en 140 millones de grivnas (unos 2,7 millones de euros).

“Mantengo mi posición. Rechazaré cualquier acusación que se haga en mi contra”.reaccionó en la audiencia Andriy Yermak, de 54 años, vestido con un traje que luce una insignia con los colores de la bandera ucraniana. “Creo que mis abogados, el equipo defensor, apelarán”añadió frente a los periodistas. Cuando un periodista le preguntó sobre el pago de la fianza, respondió: “No tengo tanto dinero. No esperaba eso”.

En este caso, Andriy Yermak está acusado de estar implicado en una red que blanqueó alrededor de 460 millones de grivnas (8,8 millones de euros) a través de un proyecto inmobiliario de lujo situado cerca de Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky, cuya imagen se ha visto empañada por una serie de escándalos de corrupción este año en el contexto de una guerra prolongada con Rusia, no reaccionó ante este nuevo asunto contra su antiguo aliado más cercano.

El año pasado, la agencia anticorrupción de Ucrania (Nabu) destapó un enorme caso de corrupción en el sector energético, muy afectado por la guerra con Rusia, en el que, según esta agencia, estaban involucrados altos funcionarios del gobierno ucraniano.