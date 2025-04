Este gobierno de Bayrou es irresponsable

Publicado en



16 de abril de 2025 a las 7:00 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.



Querer reducir el déficit público en 40 mil millones de euros mientras se niega a aumentar los impuestos más ricos y a regresar a las donaciones fiscales a las grandes empresas está agravando aún más la rebaja económica del país.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





La situación de las finanzas públicas francesas se ha vuelto crítica en un contexto de aumento significativo en las tasas de interés de nuestra deuda. Si estas tasas se estabilizaran de manera sostenible al 3.5 %, como es el caso actualmente, esto significa que tendremos que pagar en el futuro 115 mil millones de euros de intereses por año en el nivel hoy alcanzado por esta deuda pública, o el 3.9 % del PIB actual. Es más de los 90 mil millones del presupuesto educativo y más del doble que los 50 mil millones de euros de intereses pagados en 2024. Una punción considerable. Es absolutamente necesario evitar que esta deuda aumente cada vez más la riqueza que producimos.





Esta situación crítica ciertamente resulta para una parte esencial de la política presupuestaria irresponsable dirigida por Emmanuel Macron durante ocho años con sus repetidos recortes de impuestos para los innumerables y sus innumerables obsequios fiscales a las grandes empresas. Una política de suministro exitosa es una política que no profundiza en déficits y deudas porque permite impulsar la actividad económica. Por lo tanto, el que se ha llevado a cabo desde 2017 de una manera muy sustancial ha fallado miserablemente.









Desafortunadamente, esto desafortunadamente no cambia la situación muy degradada de nuestras finanzas públicas: los platos se han roto y ya no hay forma de evitar tener que apretar los cinturones. Esto es más para que al mismo tiempo debe aumentar el esfuerzo de defensa para poder enfrentarse a Donald Trump y Vladimir Putin. Todos deben darse cuenta de ello, especialmente a la izquierda: ya no hay espacio para que Maniouver en Francia espere implementar un programa político tipo Santa Claus, al igual que el nuevo popular programa frontal en junio pasado.





Crisis política, social, económica y ecológica





Pero al anunciar el 15 de abril querer reducir a Francia en 40 mil millones de euros el próximo año, mientras continúa negándose a aumentar los impuestos más ricos y volver a las donaciones fiscales a las grandes empresas, el gobierno de François Bayrou se comporta por completo.





Frente a tanta injusticia flagrante, primero empuja a los franceses de los estratos populares en los brazos de las fuerzas políticas que están listas para ceder ante Trump y Putin con la esperanza de limitar la austeridad. Al actuar de esta manera, una vez más hace el juego del Rally Nacional, ya que Emmanuel Macron lo ha hecho constantemente durante ocho años al llevar a cabo una política tan injusta como de hecho.









El gobierno de Bayrou también aboga por la búsqueda de una política que, en última instancia, solo puede agravar la degradación económica del país. Se traducirá, de hecho, necesariamente por una degradación adicional de la educación pública, la investigación, la salud, los servicios de justicia … esencial, sin embargo, para que las empresas finalmente puedan encontrar competitividad y renunciando a las inversiones en infraestructura colectiva que necesitamos imperativamente para luchar contra el cambio climático y acelerar la transición digital.





En otras palabras, lejos de iniciar la recuperación esencial y urgente del país, el gobierno de François Bayrou se está preparando para impulsarlo aún más en la crisis política, social, económica y ecológica …





Expreso orgánico





Co-Presidente de Club House Common, ex editor principal de «Economic Alternatives», Guillaume Duval era viejo escritor de discursos Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Josep Borrell.