“Estamos presenciando una desviación de la retención administrativa”

Tiempo de lectura: 3 min.

Entrevista

Varias asociaciones que intervienen en los centros de detención administrativo alertan este martes 29 de abril sobre la extensión de los períodos de retención promedio. Justine Girard, gerente nacional de problemas de retención en Cimade, deplora el desarrollo legislativo de los CRA y una desviación del propósito de esta medida.





En su informe anual, las cinco asociaciones involucradas en los Centros de Detención Administrativa (CRA), lugares donde la administración encierra a las personas extranjeras para su expulsión, revela este martes 29 de abril que 40,592 personas fueron seleccionadas en CRA en 2024 (contra 46,955 en 2023), incluidos 24,634 en el extranjero (en Mayotte durante todo) y 16,228 en Hexagon.









Presente en todas partes en Francia, los 25 CRA (incluidos 4 en el extranjero) le permiten retener a una persona hasta 90 días, o incluso 210 días en caso de actividades terroristas. En promedio, las personas pasaron casi 33 días allí, en comparación con 28.5 el año anterior. El informe recuerda que la ley establece que el confinamiento de un extranjero para implementar su distancia debe ser “Estrictamente necesario” y que “La retención administrativa no es una medida punitiva y que no sanciona un delito o un delito”.





Pero con el “nuevo OBS”, Justine Girard, gerente nacional de las cuestiones de detención en Cimade, deplora una apropiación indebida del propósito de esta medida, una legislación y disfunciones cada vez más represivas con el respeto de los derechos de los derechos de bloqueo.





Según el informe, más de 40,000 personas fueron seleccionadas en los 25 centros de Francia en 2024. ¿Cómo explicar esta cifra?





Justine Girard Muchas personas son colocadas en detención para ser distantes, mientras que hay un poco más de un tercio de ellas expulsadas, pero sobre todo más de la mitad que se libera. Hay una evolución notable durante el año 2024 porque las personas están cada vez más largas en estos centros de retención. Se supone que las personas deben estar en CRA porque no tienen derecho a quedarse en Francia, para ser expulsadas, pero en breve retraso. Sin embargo, hemos señalado durante varios años que este es cada vez menos el caso.





Estamos presenciando una evolución, una desviación de la retención administrativa. El confinamiento y la privación de la libertad por razones administrativas se pasan por alto su propósito de las personas de margen consideradas peligrosas, mientras que la administración no las expulsan necesariamente.





Desde la creación de CRA en 1984, la duración máxima de confinamiento ha aumentado de 7 a 90 días y 210 en términos de terrorismo. ¿Por qué tal extensión?





El Ministro del Interior desea extender aún más la máxima duración de la retención. La duración de la retención promedio ha aumentado considerablemente, ya que son 33 días en 2024. Las personas permanecen encerradas en CRA por más tiempo, incluso cuando no pueden ser expulsadas. Por lo tanto, existe un deseo político real de marcar a personas extranjeras, que la administración considera peligrosa, con el uso de la “Amenaza para el orden público”inscrito en la ley, que es parte de las declaraciones de los medios políticos. El concepto sigue sin estar claro, no definido, y no tiene en cuenta la situación de las personas en el territorio francés.





El informe denuncia una legislación cada vez más represiva. ¿De qué desarrollos estamos hablando?





Durante cuarenta años, se han implementado más y más reformas. Hay un giro con la ley de Pasqua a principios de la década de 1990, luego con Nicolas Sarkozy en la década de 2000. Por lo tanto, observamos reformas sucesivas frecuentes y constantes que ahora se refieren a la retención administrativa. Estas leyes complican los procedimientos para encerrar y disminuir su acceso a la ley. En vista de esta complejidad, existe la importancia de tener un acceso efectivo a la ley. El nuevo proyecto de ley que se ha presentado desea información a la ley para ser llevada a cabo por la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII), que depende del Ministerio del Interior, y ya no por asociaciones. Por lo tanto, esta ley tendría un impacto considerable para estas personas en el acceso a la ley, en el acceso a las apelaciones y en la comprensión de los procedimientos.









El informe informa sobre los derechos de las personas en detención que no se respetan. ¿Qué son?





Vemos expulsiones ilegales de personas que han apelado. También estamos hablando sobre el incumplimiento de las libertades fundamentales, todos los tratados y convenciones que Francia ha firmado y que no son respetados, especialmente para las personas que tienen riesgos en caso de expulsión en sus países de origen. Este es el caso durante dos años para los ciudadanos haitianos, incluso cuando la situación en el país no permite el respeto por la Convención Europea de Derechos Humanos.





En el extranjero, y en particular en Mayotte que concentra la mayoría de las inversiones, ¿cuál es la situación de las personas en la retención?





En el extranjero, con la excepción de la reunión, hay un régimen despectivo que hace que sea más fácil desafiar a las personas y expulsarlas más rápidamente sin el control de un juez dentro de las 24 a 48 horas. En Mayotte, las personas son colocadas en detención y expulsadas al día siguiente. Por lo tanto, no tienen tiempo para tener acceso a la ley o una asociación para afirmar su situación. El confinamiento de los niños está prohibido en todo el territorio francés desde la ley del 26 de enero de 2024, con la excepción de Mayotte hasta 2027, que deploramos. El confinamiento de los niños en estos lugares de privación de la libertad tiene las consecuencias que han sido atestiguadas. ¿Por qué es menos el caso en Mayotte que en otros centros de detención franceses?