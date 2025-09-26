Dónde, cuándo, cuánto tiempo ... cuatro preguntas sobre su futuro encarcelamiento





Por primera vez en la historia de la República, un ex presidente irá tras las rejas. El tribunal de París sentenció este jueves 25 de septiembre, Nicolas Sarkozy el jueves 25 de septiembre a cinco años de prisión con un próximo encarcelamiento “Deja a sus seres queridos” Devacor el Libia de Muammar Gadafi para financiar su campaña de 2007. Una sentencia pesada que la parte interesada anunció para apelar.





Sin embargo, esto no evitará su encarcelamiento en las próximas semanas. Después de haberlo encontrado culpable de la Asociación Penal, el Tribunal Penal pronunció una orden de depósito diferido en su contra pero con ejecución provisional. Una decisión que plantea muchas preguntas.





• ¿Sarkozy realmente irá a prisión?





Sí, Nicolas Sarkozy irá bien en prisión. También lo entendió de inmediato, porque le dijo a la salida de la corte que “Si absolutamente quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero mi cabeza alta”. Ciertamente, el ex jefe del estado anunció para hacer “Naturalmente” Apelación de su condena, pero el tribunal pronunció una ejecución provisional contra él, sinónimo de la solicitud inmediata de la sentencia. Esto estaba justificado por la preparación de un “Corrupción al más alto nivel posible”.









• ¿Cuándo estará encarcelado?









• ¿Cuánto tiempo podría permanecer en prisión?





Si Nicolas Sarkozy fue sentenciado a cinco años de prisión, es imposible decir cuánto tiempo permanecerá encarcelado. ¿Varias semanas? ¿Varios meses? ¿Varios años? Tiene más de 70 años, por lo tanto, podrá beneficiarse de una liberación temprana, después de haber cumplido parte de su sentencia. Y entonces es muy posible que pase un cierto tiempo con un brazalete electrónico … que ya usó unos meses al comienzo del año después de su condena en el caso del bismuto. Será el juez de las libertades y la detención decidirlo.









Tenga en cuenta que en noviembre de 2015, cuestionado por nuestros colegas del “parisino”, Nicolas Sarkozy era tan firme como claro en los arreglos del dolor: “Quiero que no haya medidas de sentencia para oraciones superiores a seis meses”. Sin embargo, acaba de ser sentenciado a cinco años de prisión.





• ¿Dónde podría ser detenido?





El ex presidente no irá a Baumettes, ni a Condé-sur-Sarthe-la nueva prisión de alta seguridad donde los narcotraficantes más peligrosos están encarcelados. La regla debe ser encarcelada cerca de su hogar. A menos que se sorprenda, Nicolas Sarkozy será encarcelado en una prisión en París o en alrededor de la capital.





La prisión de salud, en el corazón de París, tiene un ala reservada para personalidades, detenidos vulnerables o amenazados en el contexto de su encarcelamiento. Fue allí donde Claude Guyant, otro sentenciado en el caso libio, fue un tiempo encarcelado. Otro cercano cercano a Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany, también cumplió una sentencia allí. Un encarcelamiento en este distrito no significa que tenga más (o menos) derechos que otro detenido. Por lo tanto, podrá tener salas de visita, con sus abogados o su familia, pasar llamadas telefónicas, Canteen, participar en talleres …