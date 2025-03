«Es ira, es contra la ecología»

Tiempo de lectura: 4 min.

Narrativo

Este viernes, Marius L. fue juzgado por los ultrajes hacia el miembro ambiental en Aude en junio de 2023. Al timón, lamentó su «gran estupidez». Presente, Sandrine Rousseau denunció la intimidación física del vino del vino y el sexismo de su insulto.





Dos mundos cara a cara. Este viernes 28 de marzo de la mañana, la cancha penal de Carcassonne fue el escenario de un espectáculo divertido. Por un lado, algunos tractores, paletas de madera y cien vinos enojados que vinieron a mantener su «Buen Marius»el hombre procesó por decir » Ve a hacer la sopa, cachondo »A Sandrine Rousseau. Por otro lado, un puñado de activistas ecológicos y agricultores de la confederación campesina que vinieron a apoyar al diputado de París. Entre los dos, un montón de malentendidos, odio y un cordón de policía, en caso de … cuando Sandrine Rousseau aparece a las 8:30 a.m., la pequeña multitud de agricultores la hace Hoa. El sonido de los petardos. «Ve a la sopa»lanza un manifestante.









Los hechos son conocidos, al ver a todos, en las redes sociales. Era el 13 de junio de 2023 en Ventenac-Cabardès en Aude. Ese día, en una rara excursión común, Sandrine Rousseau y Marine Tondelier vinieron a apoyar a la montaña Noire, un colectivo opuesto a un proyecto de golf en un departamento que conoce regularmente episodios de sequía. Por la noche, tuvieron que animar una reunión con activistas locales en el marco de los Estates Generales de Ecología, con un par de viticultores adherentes a la Confederación del Pesasco. Cuando llegaron a la finca, las dos mujeres se encuentran con ganadores nerviosos que los bloquean y tienen la intención de aprovechar su presencia para denunciar a lo que llaman «Agribibashing». La atmósfera es eléctrica. Sandrine Rousseau sonrió un poco forzada. En Marius L., ella se acerca a saludar, pero él no lo agarra. Está exasperado. No quiere escuchar nada. Mientras continúa su camino, él deja caer esta oración: «Ve a hacer la sopa, puta, ir, gran puta.» »





El video de la escena inmediatamente se vuelve viral en las redes sociales. La televisión lo apodera. Los pocos segundos de imágenes ofrecen un concentrado de las tensiones de la época. ¿Deberíamos ver el odio hacia los funcionarios electos de la República, la desconfianza del mundo rural con respecto a la ecología política, el machismo en el estado crudo? Seguramente un poco de todo eso … unos meses después, el insulto se convirtió en eslogan. En una presa en Narbonne, durante el movimiento de agricultores en enero de 2024, tres diputados del rally nacional representan con orgullo la pose frente a un letrero que toma las palabras del campesino Audois. La imagen se elimina rápidamente. Pero el zumbido ya ha tomado. Un año después, uno de los tres diputados de RN verá su ceremonia interrumpida por activistas ecológicos. En su signo, una pregunta: » Y tú, ¿sabes cómo hacerlo la sopa? »»





«Debemos demostrar que existimos un poco»





En el Tribunal Penal de Carcassonne, los dos mundos se encuentran en la misma habitación. Al timón, Marius L., no se enorgullece de su chaqueta azul. Tiene la voz que aumenta, se disculpa rotundamente y busca en sus días para extender algunas circunstancias atenuantes.







«Pido disculpas con la Sra. Rousseau. No estaba en mi estado normal. Había tratado mis vides toda la noche, estaba cansada, es una gran estupidez lo que hice, lo sé muy bien.





Este padre de 65 años tiene 30 hectáreas de vides. Cuando los vendió, se retiró. 850 euros por mes. Por la mañana, describe que se levanta a las 5:30 a.m. Por la noche, regresa a las 8 p.m. «Una vez que he pagado todo, tengo un poco de salario mínimo»él dice. Ese día, se levantó a la 1 de la mañana para «Trabajo (s) tramas». Cuando «Colegas» Le dijo que Sandrine Rousseau y Marine Tondelier estaban pasando, no dudó en venir. «Conociendo el mal que es ecología para nosotros, me dije a mí mismo, tienes que ir, defender la agricultura y la viticultura que están en un estado lamentable, desperdiciando. Debemos demostrar que todavía existimos un poco». ¿Sabía solo que Sandrine Rousseau había sido elegida diputada? «Sabía que ella era una representante de ecología». Media palabra, su abogado señala el incultivo de su cliente para desafiar mejor la intencionalidad de la indignación. «En su familia, trabajas en las vides de padre a hijo. Marius L. no hizo grandes estudios. Uno puede preguntarse sobre el hecho de que él sabía la calidad exacta de la Sra. Rousseau.»









¿Pero entonces cómo explicar esta violencia verbal? El presidente corta la sentencia. «VA-Faire-La Soupe-Salope, ¿qué significa eso?» »» Los tartamudes demandados. «Uh … es un insulto, no es palabras decir. Pero no es algo sexista. Mi esposa está en la habitación, ella puede hablar sobre este tema.» » En su banco, Sandrine Rousseau mira el cielo. Mientras el presidente continúa su negocio frente a una habitación silenciosa. «Slut-Allez-Thenz-Grosse-Salope, usas la palabra dos veces. ¿Qué estás de esta manera?»







«Uh … es ira, está en contra de la ecología. En términos de agricultura, es muy difícil. Tenemos cada vez menos productos para tratar.» »





En su banco, Sandrine Rousseau Bouillon.





«Dile a las mujeres que su lugar está en casa»





El diputado ecológico aterrizó en Carcassonne sin un abogado y un poco febril. Insultos? Ella lo sabe. Este es casi una gota de agua en el océano de palabras más o menos suaves que recibe regularmente en sus buzones desde que irrumpió en la escena nacional. Si ella eligió presentar una queja esta vez, dice, es precisamente denunciar «El personaje sexista» ofensa. Al timón, el diputado de París denuncia «Intimidación física» Sufrió este día en junio de 2023 y se embarcó en una diatriba. «» Ve a la sopa de cachorro «, es una forma de decirles a las mujeres que su lugar está en casa, cocinar, que deben permanecer al servicio de los hombres mientras esperan que lleguen a comer, que no tienen que estar en la esfera pública, ser elegidos o representar a la gente. En el acusado, ella hace una pregunta:







«¿Alguna vez has hecho sopa?» »»





Silencio. «Sí, ya he hecho sopaél responde, siempre serio. También puse la mesa a pesar de mi apretada agenda. »» Entre Sandrine Rousseau y Marius L., el diálogo habrá durado solo unos segundos. Contra el acusado, el fiscal solicitó una multa de 1,000 euros. La decisión se emitirá el 16 de mayo. Al final de la corte, los dos mundos no se movieron. Al ver al diputado, un puñado de funcionarios ecológicos electos desencadenan el himno de las mujeres, pero la canción está inmediatamente cubierta por los agricultores de Audois que iluminan a algunos petardos y aplauden a su colega. Entre ellos, la ira del diputado de París solo se ha redoblado. «Ella recibe publicidad en su espalda. No estamos zumbando, hacemos nuestro trabajo», Deja ir a uno de ellos. Entre estos dos mundos, una docena de oficiales de policía esperan, por si acaso …