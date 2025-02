«Es el peor año durante más de 50 años»: en 2024, solo 59,000 viviendas creadas en Francia, mitad menos de lo normal

Por

26 de febrero de 2025



26 de febrero de 2025

En 2024, Francia creó 59,000 nuevas viviendas, medio menos de dos años, una nueva ilustración de la seria crisis que sacude nuevos bienes inmuebles. Excluyendo el año covid, alrededor de 125,500 viviendas se vendieron por año en promedio entre 2017 y 2022.





En 2024, esta cifra alcanzó solo 59,014, 29 % menos que el año anterior y casi la mitad menos que en 2022, según datos publicados este miércoles 26 de febrero por el Ministerio de Planificación Regional.





Las personas reservaron 67,906 nuevas unidades de vivienda el año pasado, un 5 % menos que en 2023, un año ya catastrófico para la producción de nuevas viviendas debido al aumento de los costos de construcción y las tasas de interés que han bloqueado los proyectos de compra de bienes raíces de muchos hogares.









El número de reservas es casi un 40 % menor que 2022, y es la mitad del nivel promedio 2017-2022.





«La crisis ha alimentado la crisis»





«Todo se lanzará en 2024, es el peor año durante más de cincuenta años y el comienzo de nuestras estadísticas»reaccionó a la AFP Pascal Boulanger, presidente de la Federación de Desarrolladores de Bienes Raíces. «La crisis alimentó la crisis: como no vendíamos, no produjimos (nueva vivienda, nota del editor)así que no compramos tierras y tenemos menos empleados ”él continúa.





Optimista para 2025, Pascal Boulanger se preocupa por el reinicio «Máquina» lo que podría causar aumentos de precios: debido a mayores salarios «Para recuperar a los 5,000 empleados que han dejado la profesión» y ofertas en el terreno a la venta si todos los promotores se recuperan «Todo para comprar tierras».









En el cuarto trimestre, el precio promedio por metro cuadrado de los nuevos apartamentos vendidos fue de 4,756 euros, un aumento ligeramente del 0.5 %, en comparación con el trimestre anterior.





«Ya no tenemos reservas»





El número de nuevas viviendas comercializadas entre octubre y diciembre se recuperó un poco 6.4 % en comparación con el trimestre anterior, en 14,335.





Las reservas cayeron un 4,2 % en el último trimestre, en comparación con el anterior, con 17.122. Con respecto a las casas, se registraron 791 reservas en el último trimestre, un 8,9 % menos que en los tres meses anteriores. El número de casas reservadas ha sido un nuevo menor desde al menos 2019.









Las acciones de vivienda ofrecida a la venta, que alcanzó un mayor a mediados de año 2023, es muy lento: 117,472 viviendas estaban disponibles en el último trimestre, un 3 % menos que en los tres meses anteriores.





«Tenemos muchos stock porque ya no tenemos reservas, pero si las reservas se reanudan a una velocidad normal, tenemos la mitad de ofertas en un año normal»subraya Pascal Boulanger.





Dos o tres años para «restaurar la máquina en el camino»





Las medidas consagradas en el presupuesto estatal de 2025 podrían relanzar la compra de viviendas de individuos, según el portavoz de los promotores, incluso si no espera «Alcanzar alturas en 2025». «Tomará entre dos y tres años restaurar la máquina en el camino»advierte a Pascal Boulanger.





En el territorio, las áreas más tensas en términos de alojamiento disponibles (París, una gran parte del Ile-de-France, la Côte d’Azur y el área fronteriza con Suiza) concentraron el 50.7 % de las reservas y el 47.2 % de las ventas contadas en el cuarto trimestre.





Las otras grandes ciudades de más de 250,000 habitantes representaban el 40.4 % de las reservas y el 39.4 % de la venta