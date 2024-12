Enfado de los agricultores: la FNSEA no descarta nuevas actuaciones de aquí a las vacaciones, pese al “cansancio”

La FNSEA, el principal sindicato agrícola francés, intenta mantener la presión anunciando este jueves 12 de diciembre la continuación » posible « de acciones de protesta desde ahora hasta finales de año, aunque su aliado Jóvenes Agricultores (JA) concedió una » fatiga « en las filas.

“En este momento dijimos que no queríamos tomar como rehenes las celebraciones de fin de año, porque es el momento en que los franceses consumirán nuestros productos de los que estamos orgullosos”declaró a RTL el presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau. “Pero está claro que ahí estamos esperando, no sabemos hacia dónde vamos y no podemos esperar. Por lo tanto, es muy posible que volvamos a la acción rápidamente”.advirtió.

“¿Antes de fin de año?” », » Sí, claro «respondió. “Si no tenemos gobierno, si no se nombra al primer ministro, si no tenemos un interlocutor, no podemos esperar un año más”explicó, sin ver “el horizonte se aclara”.

Este jueves, las autoridades identificaron seis acciones realizadas en cinco departamentos y estiman que “A los sindicatos les resulta cada vez más difícil movilizarse sobre el terreno”.

2024, “un año difícil”

Para los agricultores, la censura y la caída del gobierno de Michel Barnier han vuelto a suspender, tras el paréntesis de la disolución, el cumplimiento de las promesas obtenidas durante las grandes manifestaciones del invierno pasado.

Pierrick Horel, presidente de Jóvenes Agricultores (JA), sindicato aliado de la FNSEA, reconoce una forma de » fatiga « en la profesión, “Porque llevamos un año de movilización, porque los agricultores han vivido un año difícil en términos de clima y salud”con diversas enfermedades.

“Todo el mundo quiere aprovechar las fiestas navideñas para recargar pilas en familia”añade a la AFP. Sin embargo, “Si un nuevo Primer Ministro explica que la agricultura no es una prioridad, actuaremos como Papá Noel en las carreteras”advierte.

“Tenemos miedo de que las cosas se salgan de control, nunca hemos tenido tanto miedo”

Ante la vacancia gubernamental, la movilización se ha traducido principalmente en acciones del FNSEA-JA en los últimos días contra oficinas del MP, tapiadas o cubiertas de estiércol. En el punto de mira, los electos Nuevo Frente Popular (NFP) –al igual que François Hollande– y Agrupación Nacional (RN), que votaron a favor de la censura.

El presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, condenó «firmemente» El miércoles, estas acciones afectaron, según ella, a más de 30 diputados en una semana. “No apruebo nada que dañe la propiedad o las personas”dijo Arnaud Rousseau. “Simplemente digo que no podemos llevar a la gente al límite y sorprendernos con reacciones que van más allá de lo razonable. Y pido que se escuche el enojo agrícola desde hace un año (…) Claro que tenemos miedo de que la cosa se salga de control y nunca hemos tenido tanto miedo. »

Este jueves, una cincuentena de agricultores con 25 tractores bloquearon la salida de Auch ante la convocatoria de la Coordinación Rural (CR), rival de la FNSEA, levantando con fardos de paja una “muro de idiotas”en referencia a los funcionarios electos.

En Creuse, tres miembros del CR serán juzgados en mayo, supimos este jueves, tras las denuncias presentadas por la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) por daños y amenazas durante una acción llevada a cabo en sus instalaciones a mediados de noviembre.

Los motivos de enfado del sector se acumulan

Mientras los sindicatos, en particular FNSEA y CR, compiten para hacerse oír antes de las elecciones profesionales de enero, los motivos de enfado del sector se acumulan: nuevas enfermedades animales, malas cosechas, anuncio de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur UE (que aún no se ha firmado). por ratificar) se suman a la tradicional exigencia de unos ingresos proporcionales al tiempo pasado en las explotaciones agrícolas.

En 2024, las malas cosechas, especialmente de vino y cereales, deberían provocar una caída de la producción agrícola francesa del 7,5% en valor en un año, después de un año 2023 que ya estaba en declive, anunció el jueves el INSEE.

Con el gobierno de Barnier, los agricultores habían obtenido en particular la promesa de préstamos a tipos reducidos para aliviar el flujo de caja, reducciones de los impuestos para los agricultores y del empleo de trabajadores estacionales. A la OFB, policía medioambiental, también se le impuso una “portación discreta de armas”a satisfacción de la FNSEA y del CR.