Encuentro entre Macron y los líderes del partido en el Elíseo: lo que se dijeron

Emmanuel Macron reunió este martes 10 de diciembre durante más de dos horas y media a los líderes de los partidos políticos en el Elíseo, a excepción de RN y LFI, anunciándoles su intención de nombrar un nuevo Primer Ministro. “dentro de las 48 horas”. Por lo tanto, para el jueves 12 de diciembre.

Esta reunión, sin precedentes desde el inicio de la crisis política provocada por la disolución de la Asamblea Nacional el pasado mes de junio, tenía como objetivo sobre todo concluir una “contrato de método” con la esperanza de lograr un gobierno. Y sobre todo para evitar una mayor censura.

Desde los comunistas hasta el partido Les Républicains, pasando por los socialistas, los ecologistas y el bloque presidencial, ¿han logrado los grupos invitados encontrar puntos en común?

• Wauquiez (LR) espera un “acuerdo” sin censura

El jefe de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, fue el primero en intervenir al final de la reunión y afirmó que esperaba “un acuerdo” para evitar que el próximo gobierno sea censurado, pero descartó una “contrato gubernamental”.

“Por mucho que espero que pueda haber un acuerdo para al menos no derrocar a un gobierno, no creemos en la posibilidad de discutir un contrato gubernamental con personas que no comparten la misma visión sobre lo que ‘debemos hacer por Francia’. ‘afirmó el diputado de Alto Loira.

• Tondelier (ecólogos) criticalos macronistas están listos “sin compromiso”

El jefe de los ecologistas Marine Tondelier afirmó a su salida del Elíseo que el campamento presidencial no estaba preparado para “sin compromiso” formar gobierno, pero celebró su compromiso de no “Ya no te pongas en manos del RN” para gobernar.

“Voy a salir a decirles “sin compromiso, sin concesión”” del campo presidencial, declaró a la prensa. Pero “El Presidente de la República insistió varias veces en que todos se comprometieron a no volver a ponerse en manos de la Asamblea Nacional, a no depender más de la Asamblea Nacional para gobernar. Sabias noticias, sabia decisión. También saben adónde los llevó”añadió.

La jefa verde también recordó que si su partido gobernara, se compromete a no utilizar el artículo 49.3 de la Constitución para imponer textos legales. “Mecánicamente, entonces estamos obligados a trabajar en equipo en la Asamblea Nacional”explica. En cuanto a la cuestión de la no censura de un gobierno que no proviene del Nuevo Frente Popular, dijo que espera el nombramiento del Primer Ministro para decidir.

• Chatelain (Ecólogos) quiere que se debata en la Asamblea

La presidenta de los diputados ecologistas, Cyrielle Chatelain, quiere, “Detener las reuniones en el Elíseo”. “No nos dejemos engañar que desde hace varios días el Presidente de la República intenta ganar tiempo y no desaparecer del juego político, esto ya no es posible”subrayó.

Para definir una hoja de ruta programática, Cyrielle Chatelain llamó “la oficina de la Asamblea Nacional para reunir un marco para las discusiones”. “Pedimos que no se procrastinen más”advirtió.

Más allá del presidente que aprovecha el momento “Volver a la arena política”el diputado de Isère subrayó la responsabilidad de otra persona en la actual inacción: Gabriel Attal, nuevo jefe del partido Renacimiento y jefe de los diputados del Ensemble pour la République. “Está atrapado entre dos opciones: o renueva una póliza con LR y de la mano de RN, o finalmente acepta discutir” con la izquierda, estimó Cyrielle Chatelain.

• Puntos Faure (PS) “avanzó” sobre la renuncia al 49.3 y la censura

El jefe del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, afirmó que “las cosas se habían movido más bien” sobre una renuncia simultánea al 49.3 y la censura para formar un nuevo gobierno. El PS había sugerido “que el gobierno renuncie al 49.3 y que a cambio las oposiciones renuncien a una forma de censura” Y “Tenemos la sensación de que las cosas han avanzado bastante”explicó al salir del Elíseo.

“Lo retomó Horizons, MoDem” Y “toda la izquierda” presente en la reunión. “Quizás exista una pista de aterrizaje para un nuevo método que permitiría al Parlamento recuperar todos sus derechos” Y “buscar compromisos de manera justa”añadió Olivier Fauré.

“Reafirmamos que el cambio debe materializarse en un Primer Ministro de izquierda abierto al compromiso”indicó por su parte Boris Vallaud. El líder de los diputados socialistas añadió que “El logro un tanto general de esta tarde es que nadie quiere depender del Rally Nacional”. El único punto de acuerdo entre todos.

• Macron dijo que el futuro primer ministro discutirá “la sustancia” con las partes antes de nombrar un gobierno.

Al final de la reunión con los dirigentes del partido, Emmanuel Macron anunció, a través de su entorno a la AFP, que el nuevo jefe de Gobierno se reunirá con los dirigentes del partido presentes. “desde abajo” antes de formar gobierno. Mientras varios líderes políticos plantearon la idea de que el futuro gobierno se comprometa a no recurrir al 49.3, el Jefe de Estado consideró que si con ello se logra consenso y se garantiza la estabilidad, estaría bien. “en el buen sentido”aunque precisó que no le correspondía “gobernarlo”.

“Nadie en este momento ha emitido un ukase sobre el tema de la no censura” del futuro ejecutivo, “Así que realmente abre posibilidades”aseguró un asesor del Jefe de Estado, sin comentar sobre el campo político del que provendrá el próximo Primer Ministro. Según él, el presidente también señaló “Unanimidad de las fuerzas políticas para no depender más de la Agrupación Nacional”.

Tras la disolución en junio que arrojó al país en un período de crisis política, Emmanuel Macron afirmó “su deseo de no disolver la Asamblea Nacional” hasta el final de su mandato en 2027, informó también su entorno.