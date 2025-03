En Serbia, los estudiantes se movilizan contra la «propaganda» de los medios de comunicación

Por

29 de marzo de 2025 a las 3:44 p.m.

Estudiantes y manifestantes serbios se reunieron este sábado 29 de marzo en Belgrado frente a uno de los canales de televisión cerca del poder para denunciar un «Herramienta de propaganda»nueva movilización de jóvenes que no se debilitan.





Con una pancarta con la inscripción «Manipuladores, no periodistas» Y blandiendo banderas serbias, los manifestantes se reunieron frente a las instalaciones de televisión para informar.





TV informar «Sorprendios muchas mentiras y falsedades durante mucho tiempo»explica Bogdan Vucic, un estudiante cuyo camarada se ha convertido en un objetivo de este canal y tabloide que pertenece al mismo grupo. «Han publicado información sobre su familia, que va en contra de la decencia más básica, sin mencionar la ética periodística.»









Según los datos oficiales, la información violó 647 veces el código de ética de los periodistas serbios en 2024.





«Enemigos del estado»





Pero él no es el único medio que provoca la ira de los manifestantes, muchos periódicos y canales de televisión considerados cercanos a las acusaciones diarias del gobierno contra los manifestantes.





Desde el inicio de las manifestaciones que han sacudido a Serbia, un vasto movimiento de protesta contra la corrupción nacido de un accidente fatal en Novi Sad Station el 1 de noviembre, estos medios describen a los estudiantes como «Agentes extranjeros»pagado por la oposición, arquitectos de un futuro «Golpe de estado».





Para «kurir», estudiantes «Aterrorizar a Belgrado»para «informar» que son «Pagado por (el financiero y filántropo estadounidense George) Soros y USAID»y para la televisión rosa, este es un «Revolución del color» Apoyado por el primer ministro de Kosovo.





«Tales historias ayudan a que los estudiantes de los enemigos estatales: crea una atmósfera y divisiones violentas»explica Bogdan Vucic. «Por eso queremos poner fin a lo que podríamos llamar propaganda, propaganda muy sucia.





Los medios de comunicación «Informar es lo peor cuando se trata de difundir mentiras y desinformación. Se ha convertido en una herramienta de propaganda»dice el estudiante.





Medios independientes sujetos a «procedimientos de Baillon»





Con 57,028 copias impresas por día «informar», vendieron 40 dinares serbios (0.34 euros), medio menos que la competencia, es uno de los periódicos más leídos del país. Y el canal de televisión del grupo reclama la mayor participación de mercado.





Según los reporteros sin fronteras, «La mayoría de los medios serbios obtienen sus ingresos de la publicidad y los opacos subsidios públicos, dos fuentes cuyo acceso está en gran medida controlado por la élite líder y sujeto a la parcialidad de las publicaciones».





Dragoljub Petrovic, editor -in -chief of the Independent Daily «Danas», explica que «Los anunciantes cercanos al gobierno y todas las empresas públicas ignoran los medios independientes». Los periodistas y los medios independientes también están sujetos a muchos «Procedimientos de Baillon»dirigido a prevenir su publicación a través de costosos procedimientos legales.





Para Slobodan Georgiev, jefe del personal editorial de TV Nova S, uno de los canales de televisión que no oculta su oposición al gobierno, «La situación de los medios independientes en Serbia es cada vez más desastrosa»hasta el punto de que podrían desaparecer. «A menos que los cambios políticos reales en los próximos años, es probable que ningún medio permanezca a salvo de la influencia del presidente Aleksandar Vucic»Advance Slobodan Georgiev.





«Periodistas independientes», Según él, «Enfrentando una presión incesante, incluidos ataques directos por parte del jefe de estado y personalidades eminentes del partido gobernante, el Partido Progresista Serbio (SNS)».





Cadenas apuntadas al dedo





A principios de marzo, el presidente Vucic trató con un periodista que había logrado un tema en el movimiento de protesta «Un pacto imper con los manifestantes».





El miércoles, se lanzó una campaña en la televisión nacional presentando a los periodistas de TV Nova y N1, dos televisores cercanos a la oposición, como «Enemigos del estado».





Dos canales que todos los serbios no pueden ver: Telekom Srbija, el operador de telecomunicaciones serbio más grande, y la empresa pública, no los ofrece en sus ramos.





Para evitar lo que ven como una censura, los estudiantes han salido a la carretera: durante semanas, han estado a pie de pueblos a pueblos para explicar su movimiento, lejos de los tabloides. Contactado por AFP, el editor -in -Chief de «Informar» no deseaba responder.