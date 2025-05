En los Estados Unidos, las mujeres alentaban a hacer menos investigación y más niños

Publicado en



24 de abril de 2025 a las 11:30 am actualizó el



24 de abril de 2025 a las 5:50 p.m.

Tiempo de lectura: 3 min.



El fin de las políticas inclusivas y el acento natalista de la administración Natumpy afectará particularmente a las mujeres cuyas condiciones de acceso al cuidado y empleo se debilitan.





Este artículo es una carta blanca, escrita por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Dos noticias son reflejar la forma en que la presidencia de Trump 2 está considerando el papel de las mujeres en la sociedad. En primer lugar, la búsqueda del “wokismo” muestra su verdadero objetivo todos los días más: la discriminación de género y origen. Los hechos son diarios. Por ejemplo, las agencias federales “definen” la investigación de género, incluso en medicina, y excluyen a las mujeres, negros e hispanos de posiciones de responsabilidad. Este es el caso de los Institutos Nacionales de Salud, ya que aprendemos del “Washington Post”: sobre el quinto de los 200 miembros de los comités especializados, designados por sus compañeros, al igual que la regla y la producción de experiencia independiente en investigación biomédica, fueron desestimados sin explicación. Sin embargo, las estadísticas hablan por sí mismas, ya que entre las personas agradecidas, el 6 % son hombres blancos, una cuarta parte son mujeres y la mitad en total son mujeres negras o hispanas. Semejante volumen de negocios no está en los hábitos de la agencia y no tiene nada que ver con el Sistema de estropear que tiene lugar en el pico más alto del estado.









Además, la Casa Blanca tiene la intención de multiplicar los dispositivos para alentar a los estadounidenses a tener más hijos. Donald Trump, quien se proclamó a sí mismo “Presidente de Fertilidad”solicita un “baby boom”. Se prevé una gama completa de medidas. Si los recortes se multiplican en presupuestos federales, parece que se proporcionan arbitrajes a favor de políticas públicas abiertamente natalistas. Del “Bébé Bonus” – Nuevas asignaciones para madres, cuotas en becas estudiantiles reservadas para padres jóvenes – y “Tutoriales de ciclo menstrual” están previstos para combatir problemas de fertilidad.





“Medalla Nacional Madre”





Algunos, en el gobierno, también abogan por una nueva forma de discriminación positiva: el Ministro de Transporte, Sean Duffy, mismo padre de nueve hijos, propone financiar políticas de transporte público en prioridad en áreas donde las bodas y los nacimientos son más altos que el promedio. Simbólicamente, también está en las tuberías establecer un “Medalla Nacional Madre” Para mujeres que tienen al menos seis hijos. Como era de esperar, la carga del rearme demográfico estadounidense se basará sobre todo en las mujeres, y queda por ver cómo se articulará con el rechazo del multiculturalismo. Para decirlo de manera diferente: ¿cómo se orientarán las políticas a favor de Mujeres blancas ?









Sin embargo, la coalición natalista es heterogénea. Reúne a aquellos que, como Elon Musk, creen que la civilización estadounidense va a su pérdida si la tasa de natalidad no se inicia y aquellos que creen que Estados Unidos necesitará mano de obra. Pero también hay partidarios de la familia tradicional que rechazan la fertilización in vitro: ya sea porque piensan que los embriones congelados son seres humanos para nacer y que debe estar prohibido manejarlos con fines médicos, o porque no hay duda de que las mismas parejas o mujeres solteras recurren a PMA.





Trae de vuelta a la ama de casa





Otro problema planteado por la estrategia natalista: corre el riesgo de ser ortogonal a otras políticas públicas llevadas a cabo por la Casa Blanca. Las disminuciones, incluso la abolición del gasto federal, dirigido por el Departamento de Eficiencia del Gobierno de Musk, privarán a millones de mujeres de acceso a la salud ginecológica, que también penalizará a las personas o parejas involucradas en un curso para tener un hijo y en el monitoreo del embarazo. La política antimigratoria, por otro lado, tendrá el efecto de reducir el personal de atención y cuidado infantil. En cuanto a la lucha dirigida por el gobierno contra el teletrabajo, primero penalizará a las madres de niños pequeños. A menos que se trata de promover a la ama de casa.









El lado punitivo de esta agenda no debe ser largo, con el probable retorno del aborto a la Corte Suprema en los próximos meses. El 2 de abril, escuchó los argumentos del caso “Medina v. Planned Parenthood Atlántico sur”. El estado del sur de Carolina es atacado en la corte por una decisión que consiste en prevenir a los beneficiarios de Medicaid (el seguro de salud del más modesto) acceder a un servicio de salud cuando se proporciona en las clínicas de la paternidad planificada, por temor a que sea un aborto. Sin embargo, alrededor del 20 % de las mujeres en edad fértil pasan por la paternidad planearon tratarse a sí mismas.









El aborto de las drogas y la gobernanza de la Administración de Alimentos y Drogas también están a la parrilla, sin olvidar la posible desenterración de la Ley Comstock de 1873, que criminaliza el comercio y el envío por correo de todo lo que es similar a la prevención de embarazos o ayuda al aborto, considerado como la caída bajo la caída bajo la caída bajo la caída.“Obscenidad” Sexual. La apelación a esta ley permitiría prohibir la terminación voluntaria del embarazo a nivel federal sin tener que votar por otras nuevas.





Expreso orgánico





Marie-Cécile Navespolitólogo, es director del Observatorio Género y Geopolítico del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS). Ella firmó varios trabajos, incluidos “Trump, The Revenge of the White Man” (Textual, 2018), “Democracia feminista. Poder reinventador” (Calmann-Lévy, 2020) y “Geopolítica de Feminismos” (Eyrolles, 2023). Su libro “Geopolitics of the United States” acaba de aparecer en una nueva edición en Eyrolles.