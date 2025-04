En los Estados Unidos, California desafía las tareas aduaneras impuestas por Trump

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



17 de abril de 2025



17 de abril de 2025 a las 9:42 am

Tiempo de lectura: 2 min.







California desafió los deberes aduaneros impuestos por Donald Trump el miércoles 16 de abril, porque el estado liderado por los demócratas considera que el presidente estadounidense no pudo instituirlos sin el acuerdo del Congreso.





«Trump no tiene el poder unilateral para alterar radicalmente el panorama económico del país. Así no es cómo funciona nuestra democracia»explicó el Fiscal General de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa. «El Congreso no ha autorizado estos deberes aduaneros, y aún menos los impuestos de los deberes aduaneros de aumentarlas, suspenderlas y luego restaurarlos inmediatamente por capricho»insistió.





Desde su regreso al poder, el multimillonario republicano ha precipitado el mundo en una guerra comercial, volviendo a décadas de libre comercio. China está sujeta al 145 % de los aranceles aduaneros estadounidenses y ciertas importaciones de Canadá y México están gravadas al 25 %. A principios de abril, Donald Trump también estableció deberes aduaneros del 10 % en los productos de docenas de países de todo el mundo y prometió otras impuestos mucho más punitivos, antes de suspenderlos.









Con esta política proteccionista, el presidente afirma querer devolver la producción industrial a los Estados Unidos. Pero en el futuro inmediato, crea especialmente mucha incertidumbre y dará como resultado un aumento en los precios de los consumidores, la bancarrota de las empresas y la pérdida de empleos, según muchos economistas.





California, que solo representa la quinta economía mundial y pesa el 14 % del PIB estadounidense, está a la vanguardia de esta agitación económica. La cuna del sector tecnológico, el estado más poblado del país, también es el primer productor de fabricación y agrícola en el país. Depende mucho de sus relaciones con México, Canadá y China.





«Este tipo destruye la economía de los Estados Unidos»





«Ningún otro estado ya no se verá afectado por las consecuencias de esta incertidumbre»denunció al gobernador de California, Gavin Newsom. “Es inconsciencia. (…) Este tipo destruye la economía de los Estados Unidos «agregó el demócrata de 57 años, a quien la prensa estadounidense presta regularmente ambiciones presidenciales para 2028.





Gavin Newsom acusó a Donald Trump de tener «Traicionó a las personas que lo apoyaron»al señalar que la guerra comercial afecta particularmente a los agricultores, que han votado en gran medida por el empresario republicano. El gobernador también denunció la caída en los mercados causados ​​por esta política, que es «Ahorros de jubilación» Estadounidenses.





A principios de abril, el gobernador ya había anunciado que California buscaría acuerdos con el resto del mundo para estar exentos de la respuesta aduanera a los Estados Unidos.









Según la acción legal lanzada el miércoles, la ley de 1977 invocada por Donald Trump no le permite imponer deberes aduaneros, un poder que la constitución estadounidense atribuye al Congreso. «¿Dónde está el Congreso?» (…) ¡Haz tu trabajo! »» Tacitó a Gavin Newsom, al golpear a la mayoría republicana en el Senado y en la Cámara de Representantes.





Este es el decimoquinto procedimiento legal presentado por California contra la administración Trump desde el regreso del multimillonario republicano en el poder. El estado democrático disputa notablemente el interrogatorio de la ley del suelo y el poder otorgado a Elon Musk para reducir el presupuesto del estado federal. Durante su primer mandato, California tuvo resistencia a Donald Trump, al tener la intención de más de 120 acciones legales contra su gobierno.





El miércoles, la Casa Blanca rechazó fuertemente este nuevo procedimiento. «En lugar de centrarse en el crimen galopante, la falta de vivienda y el inasequible costo de vida en California, Gavin Newsom pasa su tiempo tratando de bloquear los esfuerzos históricos del presidente Trump para finalmente remediar la emergencia nacional que constituye los déficits comerciales persistentes de nuestro país»reaccionó a un portavoz, citado por los medios de comunicación californianos.