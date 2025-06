En la asamblea, el rally nacional se apresura a las violaciones y multiplica las victorias contra la ecología

Por

Ancelin Faure Publicado en



20 de junio de 2025 a las 6:25 p.m. actualizó el



20 de junio de 2025 a las 9:02 p.m.

Tiempo de lectura: 3 min.

Narrativo

Este jueves 19 de junio, los agentes de lejos, votaron una moratoria sobre turbinas eólicas y paneles solares. Otro éxito más para la concentración nacional que hace que la cadena adopte medidas contra la corriente de la emergencia climática. Enfrente, la izquierda y Macronie parecen indefensas.





En una escasa Asamblea Nacional el jueves 19 de junio, la manifestación nacional ganó una nueva batalla contra la ecología. Los parlamentarios han adoptado una moratoria en cualquier nueva instalación de turbinas eólicas o paneles solares. Oficialmente, se trata de dar tiempo a un “Estudio independiente” Para determinar la combinación de energía óptima para Francia. “Es una reversión histórica de la política francesa realizada durante añosda la bienvenida al Diputado RN Jean-Philippe Tanguy. Esta es una victoria considerable para nosotros. »» Pero un nuevo revés para la lucha contra el cambio climático, en solo unos días. De repente, el rally nacional continúa cavando su surco antiecológico.









El diputado ambiental Charles Fournier no despegue: “Estamos en un túnel donde el Rally Nacional continúa marcando puntos. Anoche fueron los fuegos artificiales”. Frente a la alianza de la derecha y la extrema derecha, el funcionario electo de Indre-et-Loire asistió, indefenso, a “Desastre”. Solo 127 de 577 diputados participaron en la votación sobre esta enmienda, llevada por un diputado Les Républicains en el marco de la Ley de Programación de Clima de Energía para 2025-2035. Con el 46 % de sus funcionarios electos movilizados, una tasa de dos a diez veces más alta que la de otros grupos, el RN ha girado la votación. Contra el consejo del gobierno, la enmienda apenas se adoptó: 65 votos “para”, 62 “en contra”.





“No entiendo por qué la izquierda no fue movilizada”FanFaronNne Jean-Philippe Tanguy. Charles Fournier se defiende a sí mismo: “Tratamos de pelear en todas partes, pero la izquierda no puede sostener todos los diques solos.» » Se dirige a la ausencia del bloque central en el Palais-Bourbon: “Los macronistas tienen una gran responsabilidad. ¡Es una falla grave!»





Sin embargo, esta primera lectura de la ley se había planeado durante varias semanas, después de una presión presionada por Marine Le Pen a François Bayrou. “La ley solo se debate bajo la amenaza” De una censura blandida por el RN, confirma Jean-Philippe Tanguy. Inicialmente, se planeó que el ejecutivo pasara a través de la programación de energía de varios años (PPE), el documento que fija las principales pautas de energía de Francia. Pero el partido Lepénista exigió, y obtuvo, la tenencia de un debate parlamentario.





Un primer golpe político, por lo tanto, seguido de un segundo, este 19 de junio. En lugar de depositar su propia enmienda, la RN apoyó la del diputado LR Jérôme Nury. “Votamos el de los republicanos para ponerlos frente a sus contradicciones sobre su política energéticaexplica Jean-Philippe Tanguy. Cuando gobiernan, hacen a Macron. En el campo nos copian. »» Temprano en el día, los diputados de LR habían apoyado una enmienda socialista que establece un objetivo claro de producción de energías renovables para 2030. Una posición también fuera de lugar con la versión inicial del texto, transportada por el senador LR Daniel Gremillet, reduciendo la participación de la renovable para beneficio de la nuclear.





“La manifestación nacional es completamente climatoscepte”





Aprovechando las ambigüedades de la derecha y la inmovilidad del centro, el RN se apresura a estas violaciones y avanza sus peones. La nuclear es uno de sus marcadores fuertes. El 18 de junio, los diputados de RN tenían una enmienda adoptada para relanzar la planta de energía nuclear de Fessenheim (Haut-Rhin), arrestada en 2020. Un éxito “Simbólico”, Según Jean-Philippe Tanguy, pero “Sin ningún sentido”, Para Charles Fournier. Ante este acto desprovisto de consecuencias, Fessenheim nunca se puede poner en servicio, el ambientalista elegido está principalmente molesto al ver “Todas las obsesiones antiecológicas del RN y el derecho” materializar.









El día anterior, el 17 de junio, el RN obtuvo la abolición de las zonas de baja emisión (ZFE), en el marco de la factura de simplificación económica, con el apoyo de la derecha y en contra del consejo de la izquierda como macronistas. “La manifestación nacional es completamente climatoscepteluego deploró el rebelde adjunto Manon Meunier. Es un desastre tan pronto como los sujetos ecológicos se ponen sobre la mesa. »» El mismo texto también permitió vaciar su sustancia el rasguño de la red de artificialización cero (Zan), cuyo objetivo era frenar el concreto del suelo.





¿Cómo explicar esta serie de victorias antiecológicas? Por la tetania del gobierno, acusa a Charles Fournier. “El gobierno no hace nada para detener el desastre que vieneacusa. Por ejemplo, en el ZFES, yo mismo llamé a los gabinetes de los ministros preocupados por tratar de evitar su eliminación. No tuve respuesta. »»









Unos días antes, el 26 de mayo, parlamentarios cercanos al ejecutivo ya ofrecieron, indirectamente, una victoria en el RN al apoyar una moción de rechazo preliminar en la ley duplo, que se supone que aligeran las limitaciones que pesan en la profesión del agricultor. Esta maniobra hizo posible expulsar las enmiendas llevadas por la izquierda y devolver el texto al Comité Conjunto Conjunto (CMP), donde estos grupos tienen la mayoría.





Entonces, incluso si el voto de la Asamblea Nacional del Jueves 19 de junio no es definitiva, después de su posible adopción durante una votación solemne programada para el 24 de junio, el proyecto de ley de energía tendrá que regresar al Senado para una segunda lectura, el Rally Nacional puede saborear sus avances. Ese mismo día, sin embargo, un informe científico alertado: el límite de 1.5 ° C establecido por el Acuerdo de París “Ya no se puede alcanzar”.