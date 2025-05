Tiempo de lectura: 2 min.

Nuevamente, el multimillonario Pierre-Edouard Sterin no honró su convocatoria por parte de los diputados en la Asamblea Nacional. Se le ha ofrecido otra fecha y el enjuiciamiento ahora está sobre la mesa en caso de un nuevo conejo.





Una silla vacía y aún no por Pierre-Edouard Sterin en los pasillos del Palais-Bourbon. The cameras were however present in numbers, this Wednesday, May 14, to observe the businessman, whose discretion is inversely proportional to political ambitions: nothing less than the victory of the hard right or the extreme right in 2027. But surprise: after having dodged, at the end of April, his first invitation before the parliamentary commission of inquiry devoted to the organization of the elections in France, the patron saint of the reacts, installed in Bélgica, no fue belga para responder preguntas de la representación nacional.









El multimillonario, que debía ser interrogado sobre su proyecto político “Périclès”, justificó su ausencia con los funcionarios electos evocando razones de seguridad y las amenazas de muerte de las cuales dijo que era la víctima. Según un comunicado de prensa de sus equipos, de los cuales “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” ha leído, “Estas amenazas, que toma muy en serio, presentan un riesgo significativo por su integridad física y su seguridad. Estas amenazas de muerte serán objeto de procedimientos legales. Los equipos a cargo de su seguridad le dijeron las medidas necesarias que tomar, en particular para no ir físicamente a una cita cuya fecha y lugar sean públicos”.





Insuficiente, para la comisión de investigación, y su presidente Thomas Cazenave, diputados juntos para la República de Gironde, quien denunció un “Maniobra dilatoria” y una actitud “No respetuoso”. Una nueva fecha de convocatoria, establecida para el 20 de mayo a las 11 a.m., se enviará al empresario. Solo se inició si no se presentaba físicamente frente a los funcionarios electos en esta fecha, la presidencia de la Comisión se apoderaría del fiscal, allanando el camino para los procedimientos contra Pierre-Edouard Sterin: dos años de prisión y 7.500 euros bien.





Intercambios laboriosos





“Fuimos pacientes …” También recordó frente a la prensa, el diputado de Gironde, flanqueado por el rapoporto de la comisión, el rebelde Antoine Léaument. Debido a que todo parecía haber hecho para permitir la audiencia programada para este día, insistió en los funcionarios electos: los primeros contactos con esterina a partir del 10 de abril, unos días después, una propuesta de primera cita, que permaneció sin respuesta. Había seguido una carta con el reconocimiento de recibo para acordar el 23 de abril … pero el fundador de SmartBox había anunciado que no estaba disponible en la víspera de esta citación. Los intercambios aún se habían extendido para detener laboriosamente la fecha de este miércoles 14 de mayo.





Y luego Patatras, detalló el diputado Thomas Cazenave: martes, a las 12:57 p.m., menos de veinticuatro horas antes de la audiencia, Sterin ahora habla sobre riesgos de seguridad y solicita videoconferencia. Demasiado complicado para organizarse, considera la comisión, lo que le asegura la primera vez que no tiene nada que temer dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional, donde las figuras públicas, incluidas las amenazadas con la muerte, son Legión. Nuevo mensaje de Sterin a las 9:25 p.m. Para confirmar que está desinflado y no irá a París al día siguiente. A las 11:17 p.m., Thomas Cazenave confirma una última vez en Sterin que todavía se espera al día siguiente en la asamblea y que “Se toman todas las medidas necesarias para su seguridad”. Sin éxito.









La semana pasada, la audiencia de Arnaud Rérolle, el hombre de confianza a quien Sterin confió Pericles, a veces parecía un giro de calefacción. La persona en cuestión se pone en contacto varias veces y regresa a su multimillonario como jefe, las cuestiones de parlamentarios. Lo que podría resumirse de la siguiente manera: ¿Qué es Pierre-Edouard Sterin, el que dice poner su fortuna personal al servicio de sus ideas reaccionarias para 2027? Y sobre todo, ¿actúa en el marco legal? Pero desde este miércoles, otra pregunta ha sido esencial: ¿realmente tiene la intención de responder a los diputados algún día?