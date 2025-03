Tiempo de lectura: 4 min.

El tribunal continuó el jueves 6 de marzo con un regalo de 11,300 euros ofrecidos durante un almuerzo en 2006 por el presunto agente de corrupción Alexandre Djouhri a Claude Leguéant, entonces director de gabinete de Nicolas Sarkozy en el Ministerio del Interior, quien solo se vio por tercera vez. ¿Qué pasaría si fuera para investigar «la admisibilidad a la corrupción» del alto funcionario?





Unos minutos desde el comienzo de la audiencia, jueves 6 de marzo, en la cola que se había formado justo antes del pasaje debajo de los pórticos de seguridad que permitían ingresar al juzgado, lo vimos desalentando a su vecino quitándose el cinturón, riendo y lanzando muy alto: «Oh, puedes tomar mi lugar en la corte si quieres. »» Difícil, con los ojos de hoy, recordar que Alexandre Djouhri ha seguido siendo una sombra de la República, un intermediario misterioso que ciertamente se encontró al margen de la cantidad de grandes contratos internacionales, pero de los cuales había solo una foto, desconocida fuera de los círculos de poder, pero poder visitar 59 veces Claude Guéant en el Conelysée entre 2007 y 2011 y 14 Timesyzy.





Logorrea en el Audiard





Desde el comienzo del juicio del presunto financiamiento libio de la campaña de 2007, cada vez que lo llaman al bar, Alexandre Djouhri parece disfrutar de su espectáculo: lo que la acusación presenta como un presunto agente de corrupción, y uno de los dos canales por los cuales el dinero libio podría haber pasado la logorhean en el Audiard y las teorías de abadabrantes (mucho) (mucho) Él, como un niño que se complace en hundir todos los límites, lo que luego baja la cabeza, jurando que no, no comenzará de nuevo, sino que se va «En el ataque» – Una de sus oraciones favoritas, tan pronto como representa la oportunidad. Con un chat que pasaría a Oliveira da Figueira, el vendedor de los álbumes de Tintin capaces de vender esquís en un bote, para un introvertido.









Al ver este jueves, Claude guéant para avanzar al timón, cada día más abovedado y espectral, por su tiempo regulatorio de interrogatorio, sin más, decidimos que los médicos, nos preguntamos una vez más cómo estos dos, uno tan voluble y el otro, si se compone, habían podido llevarse bien en el pasado como Gerros en la Feria.





En los últimos días, el tribunal se había preguntado extensamente sobre los 500,000 euros que Claude Guyant, entonces Secretario General de Elysée, había recibido el 3 de marzo de 2008, unos días antes de comprar un apartamento: el producto de la venta de dos mesas de un maestro flamenco, según las explicaciones de Guéant; El dinero pagado por Djouhri detrás de una miríada de operaciones complejas destinadas a difuminar las pistas, y posiblemente alimentado por el dinero libio, más bien piensa la acusación.





«Estaba financieramente en los discos»





Esta vez, es un reloj Patek Philippe que está en el corazón de los debates. En agosto de 2020, cuando ya estaba acusado en este extenso archivo libio y definitivamente condenado en los «bonos de gabinete líquido» llamado, Claude guéant había entregado a un comerciante de joyas – «Vendí este reloj porque, es doloroso para mí decir que estaba financieramente en el Abois». Los números grabados en su espalda habían hecho posible volver a la que lo compró en 2006 en Ginebra por 11,300 euros: cierto Alexandre Djouhri.









«Durante un almuerzo en 2006, le dije que tenía un buen relojexplica guéant al timón. El Sr. Djouhri se separó espontáneamente de su muñeca y me lo dio. Creo que puede haber en la vida, el juez, los regalos desinteresados. »» Han pasado solo unos meses desde que el intermediario y el colaborador principal de Sarkozy se conocían y fue la tercera vez que se vieron: “No tenía idea del valor del reloj en este momento. La marca Patek Philippe no tenía eco en mí. »» «Tal vez había menos publicidad Patek Philippe en ese momento …» Sonrido El juez del asesor Pierre Jeanjean, quien lidera los debates.





El fiscal Quentin Dandoy continúa:





» A priori, el Sr. Djouhri no usa una muestra en su muñeca. Sabes su estilo de vida, sabes que hace negocios, incluso si solo lo viste tres veces. Cuando le ofrece el reloj, ¡debe saber su valor!

– Ella me pareció muy hermosa, pero no estaba al tanto de su valor.

– Finalmente, tomas el reloj, lo miras, está escrito «Patek Philippe Ginebra», ¡puedes ver que no es un Casio! Usted es el director del gabinete del Ministro del Interior, tiene un intermediario, un negocio en usted, y él le da un reloj suizo. ¿Cómo puedes aceptar sin cuestionarte a ti mismo?

– La amistad también existe. »»





El abogado de la Asociación Anti -Corrupción Sherpa, Vincent Brengarth, continúa:





«Sr. Guyant, ¿cuándo se dio cuenta del valor de este reloj?»

– Cuando me fui a casa, miré lo que era Patek Philippe y cuando abres Internet, tienes el precio.

– Y cuando te das cuenta de su valor, ¿no te has preguntado si no deberías devolverlo?

– No me hice la pregunta. »»





«Ya he ofrecido mi factor mejor»





Ha pasado una hora desde que Claude Guéant está al timón, el interrogatorio debe detenerse allí y el ex secretario general de Sarkozy puede regresar a su lugar como boxeador ciertamente golpeado por completo, pero salvado por el gong de un KO inevitable. Alexandre Djouhri es llamado por Pierre Jeanjean e invitado a explicar este regalo:





«Encontró mi reloj bonito, lo quité de mi mano y le di. No tenía motivos ocultos: hablo con el presidente de la república, hablo con el primer ministro, no necesito un jefe de personal para ninguna consideración.

– Siempre puede ser útil …

– Cuando conozco a alguien, no tengo mala intención. Claude guéant, es un estadista, es planteado, interesante, enriquecedor.

-No te dices a ti mismo que el reloj puede tener el valor de su salario mensual?

– Ya he ofrecido mi factor mucho mejor. Solo quiero ver a las personas encantadas, estos son mis valores.

– Según los jueces investigadores, esta podría ser una forma de investigar una posible admisibilidad del Sr. Guyant a la corrupción …

– De ninguna manera. La admisibilidad sería abordar una mente débil. Curación, es un espíritu estructurado. Mi regalo está fuera de pura amistad. »»





La presidenta Nathalie Gavarino insistió en esto bromance De repente y este hermoso regalo cuando los dos hombres solo se vieron por tercera vez. «Estábamos hablando por teléfono a menudoresponde djouhri. Sabes, hay algunos que se enamoran en Internet. »»