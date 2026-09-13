Frente a Trump, es hora de salirse por completo de la relación de control

Dentro y fuera de Estados Unidos, Donald Trump está desplegando, con el apoyo de su gobierno y la complacencia fáustica de los funcionarios electos republicanos, una política sistémica de depredación, dominación y destrucción de los derechos humanos. Esto se inspira directamente en el “Proyecto 2025”, el voluminoso manual escrito por varios cerebros de la extrema derecha estadounidense contemporánea, algunos de los cuales, como Stephen Miller (asesor supremacista y co-inspirador de la invasión de Groenlandia) o Russell Vought (que prometió “traumatizar a los funcionarios públicos”), trabaja en la Casa Blanca. En suelo del país, las mujeres fueron las primeras víctimas, seguidas rápidamente por los LGBT+ y los inmigrantes (reales o supuestos), niños y adultos. Los periodistas, científicos y jueces también pagan el precio.

A medida que crece la dinámica, ahora es el turno de todo el electorado demócrata, cuyo derecho a votar anticipadamente o por correo está amenazado desde las “elecciones intermedias” del 3 de noviembre, desafiando la Constitución. En cuanto a la comunicación trumpista omnipresente, da protagonismo, según una estrategia de “trolling”, a los insultos, las burlas y las humillaciones, y se apoya en la inteligencia artificial para “gamificar” los mensajes y garantizar su viralidad. Podríamos reírnos de ello, porque ese es el objetivo, pero nada es más grave.

Donald Trump no es el único líder masculinista, pero ha llevado el modelo a su clímax: como un compañero violento en una pareja, pretende conquistar, controlar, imponer, incluso destruir a “los otros” (individuos, comunidades, territorios) para someterlos y explotar todos sus recursos. Esto es válido incluso en el propio bando, cuando uno se ha vuelto inútil o considerado demasiado desleal: el influencer británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos, detenido por la milicia ICE a finales de agosto antes de ser expulsado de los Estados Unidos, es la víctima más reciente del principio “Si me dejas, te mato”.

Guiado por la preocupación por sus intereses financieros y los de sus allegados, en particular sus hijos –todos los cuales se han enriquecido considerablemente desde su regreso al poder; el presidente en particular ganó 2.200 millones de dólares en 2025, tres veces más que el año anterior a su regreso a la Casa Blanca–, Trump utiliza y abusa de la mezcla de géneros, por no decir conflictos de intereses, eliminando una por una las barreras entre la diplomacia de Estado y las empresas. Más allá del capitalismo de amigos, hemos entrado en una verdadera cleptocracia.

Y, sin embargo, a nivel internacional, la actitud de Trump, que oscila entre los halagos y las amenazas, que incumple constantemente su palabra y que delata su falta de visión a largo plazo, no le garantiza, o ya no, el respeto de sus interlocutores. Las grandilocuentes declaraciones del presidente estadounidense sin seguimiento y su flagrante falta de lealtad hacia sus socios y en sus llamados “acuerdos” han debilitado de manera considerable y duradera la voz de Estados Unidos en Medio Oriente, Asia e incluso Europa.

Las vociferaciones trumpistas no son en modo alguno sinónimo de garantías de seguridad: lo ha entendido bien China, que el 2 de septiembre invitó, durante su visita a Egipto, a “explorar la construcción de una nueva arquitectura de seguridad” en la región. Las reacciones no son necesariamente frontales: toman la forma de iniciativas que pasan por alto a Washington. De hecho, la autonomía estratégica europea está en marcha, la ambición de soberanía tecnológica se está fortaleciendo en muchos países y empresas, y se están estableciendo nuevas alianzas Sur-Sur a nivel económico y comercial, pero también militar. El “pacto de La Meca”, concertado en agosto por Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, y la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, hace unos días en Kirguistán, son dos ejemplos recientes: el mundo se está desoccidentalizando y Trump, a su pesar, está acelerando la tendencia.

La diplomacia de garrote de Washington ha perdido su poder intimidante. Doblar la rodilla ante Trump no vale la pena, muchos se dan cuenta, a veces tardíamente. Por tanto, la sumisión no es inevitable: para Francia y sus socios europeos, es hora de abandonar completamente la relación de control con Washington para “encontrarse a sí mismo”, asumir sus valores, estar seguros de sus puntos fuertes y mirar hacia el futuro. Más allá de eso, construir una promesa política y geopolítica posvirilista será liberador para nuestras democracias y dará ejemplo. Por lo tanto, poner este tema sobre la mesa para las elecciones de 2027 no sólo es esencial, sino también una prioridad.

EXPRESO ORGÁNICO

Marie-Cécile Naves, Politólogo, es director de investigaciones del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (Iris). Es autora de varias obras, entre ellas “Trump, la venganza del hombre blanco” (Textuel, 2018), “La democracia feminista. Reinventar el poder” (Calmann-Lévy, 2020) y “Geopolítica de los feminismos” (Eyrolles, 2023). Su libro “Geopolítica de Estados Unidos” fue recientemente objeto de una nueva edición de Eyrolles.