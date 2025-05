Elevar el tabú de la herencia para obtener más oportunidades

Publicado en



22 de mayo de 2025 a las 7:00 a.m.

Tiempo de lectura: 2 min.



En los próximos quince años, la generación del baby boom transmitirá 9,000 mil millones de euros en flujos patrimoniales a las siguientes generaciones. Si no se observa una reforma, el riesgo es grande para cavar desigualdades en el país entre herederos y no semejantes.





Emmanuel Macron, ex- “Candidato laborista”, Se convirtió “El Presidente de los Represeros »» ? La pregunta picante fue formulada por Cécile Duffrot, durante el espectáculo presidencial “Los desafíos de Francia” en TF1, 13 de mayo. El director de Oxfam France se declara por un impuesto de “Súper Heritajes “ Estos 0.1 % de los franceses que tienen el privilegio de recibir un premio mayor de 13 millones de euros y pagarían, gracias a las exenciones y las reducciones, que el 10 % de los derechos de herencia a pesar de que el estado lucha por contener su déficit. “No creo que la solución esté en un aumento de los impuestos, sino para ayudar más a nuestros compatriotas a constituir una herencia más importante durante su vida”eludió al presidente que, según una antigua promesa de campaña, quisiera “Baje el impuesto (…) Para más modesto, cuya herencia es el fruto de su trabajo para sus hijos ”.





¿Cómo levantar el tabú de la herencia? Desde el economista Thomas Piketty, autor de The Bestseller “Capital en el XXImi siglo “ (Threshold, 2013), demostró la progresión galopante de las desigualdades en el corazón de las economías occidentales, la tesis del regreso de una “sociedad de herederos” se impuso en el debate público. En Francia, el 10 % más rico ahora tiene más del 50 % de los activos financieros y profesionales. Y la fortuna hereditaria representa el 60 % de la riqueza total de los hogares, frente al 35 % a principios de la década de 1970.





Explicación: Desde el final de los treinta años gloriosos, el crecimiento reducido ha ralentizado el aumento de los ingresos laborales. Mientras que el patrimonio, se beneficiaron del aumento en los bienes raíces y los precios del mercado de valores. Un desacoplamiento agravado por la evolución demográfica. Debido al alargamiento de la duración de la vida, el 60 % de la riqueza ahora se concentra en manos de las personas mayores, la generación del baby boom hasta el detrimento de sus hijos y nietos. ¿Hasta cuándo? ¡La “transmisión grande” – 9,000 mil millones de euros en flujos de patrimonio! – tendrá lugar dentro de los quince años. Pero, a menos que cambie las reglas del juego, solo puede cavar la brecha entre una minoría de herederos y la mayoría de los no semejantes.





Prejuicios tenaces contra el “impuesto a la muerte”





De ahí la propuesta defendida por la izquierda para reformar el Impuestos de la herencia para que sea más progresivo al atacar al alto patrimonio. Pero los prejuicios contra el “impuesto a la muerte” son tenaces. Según las encuestas recientes, más de tres cuartos de nuestros conciudadanos creen que los deberes de transferencia deberían, por el contrario, disminuir, debido a que los padres se les debe permitir transmitir tantos activos como sea posible a sus hijos. Una opinión que refleja una ignorancia de los efectos de nuestro sistema fiscal, que ahorra las herencias más modestas al mismo tiempo que favorece a los más ricos: un estudio del Consejo de Análisis Económico confirma que la tasa impositiva efectiva de la herencia heredada es más pesada para las clases medias altas que para las personas súper ricas que se benefician que se benefician de la demanda de Dutreil, proporcionando exenciones sobre la transmisión de la transmisión de las compañías de las empresas superiores que las personas súper ricas que se benefician en particular del Pacto Dutreil, y proporcionan exenciones sobre la transmisión de las empresas de las compañías de las empresas altas que las empresas que se benefician en particular en particular del Pacto Dutreil, y proporcionan exenciones sobre la transmisión de las empresas de las compañías de las empresas. Otra distorsión: la relación con el donante. Si la tasa impositiva promedio es del 5 % en línea directa (abuelos o padres e hijos) con una reducción de 100,000 euros, explota tan pronto como sale del primer círculo familiar.









El sistema de un sistema considerado opaco y poco redistributivo por todos los informes oficiales no faltan. Van desde la abolición de los nichos de impuestos hasta el establecimiento de una escala con porcentajes reducidos pero efectivos, incluida la creación de una dotación de patrimonio para los jóvenes franceses. En esta etapa, por desgracia, la voluntad política, falta. ¿Habrá, durante la próxima campaña presidencial en 2027, algún candidato imprudente y pedagogo para abordar la lotería del patrimonio? En este campo sensible, un simple paso hacia más oportunidades podría contribuir a restaurar una empresa bloqueada en movimiento.