«El sitio se detiene, pero el componente legal no está cerrado»

Los opositores del Proyecto de autopista A69 se regocijaron en la decisión «histórica» ​​del Tribunal Administrativo de Toulouse que canceló este jueves la autorización ambiental del sitio. Mientras que el estado llamó, Gilles Garric, miembro del colectivo La Voie es libre, sigue seguro.





Una primera victoria para los oponentes del Proyecto de autopista A69. Justice puso un paro este jueves 27 de febrero en el sitio colosal el jueves 27 de febrero, entre Toulouse y Castres, comenzó hace dos años, anunciando su autorización ambiental. Es una decisión sin precedentes para una infraestructura vial de esta escala en Francia, y un revés para el estado que apela. La entrevista con Gilles Garric, miembro de la canción es gratuita, colectiva de oponentes de la A69.









¿Cómo dio la bienvenida a esta decisión?





Gilles Garric Estamos muy satisfechos, esta es la culminación de una lucha que habíamos estado realizando durante varios años. Es una victoria que esperamos histórica, si se confirma, y ​​cuál será anterior. Muestra que cuando eres terco, cuando logras unirte, puedes revertir montañas. Esta pelea fue realmente David contra Goliat. Es tranquilizador observar que todavía existe una justicia capaz de discernir la ley y no estar impresionada por la presión de las políticas o los industriales.





¿Qué argumentos reanudó el tribunal administrativo?





El tribunal no reconoce el «Razón imperativo para un gran interés público» del sitio, que justificó el daño al medio ambiente cometido por el proyecto, y ocupa muchos de los puntos que hemos estado repitiendo durante años: al contrario de lo que dicen los partidarios del proyecto, la cuenca de Castrés no está sin litoral, el tiempo de ahorro que la carretera habría creado no es suficiente, la ruta de sustitución está degradada en términos de tráfico y seguridad,,,,, la seguridad,,, la seguridad,,, la seguridad, la seguridad,,,,,,, el tiempo que habría creado es suficiente. » asombroso » no es …









El estado ya ha anunciado que apelaría a esta suspensión del sitio. ¿Cómo planeas el resto?





Somos serenos: la decisión es fuerte y motivada, es difícil creer que una apelación pueda ir contra él. Esta es la primera vez que dicho proyecto se detiene en Francia en primera instancia.





Pero el componente legal no está cerrado. Todavía estamos esperando plazos en Criminal, en el Parlamento Europeo, donde hemos presentado una queja, habrá una audiencia en el Consejo de Estado a fines de marzo … Los promotores también pueden solicitar con su llamada de ejecución para que el sitio se reanude a pesar de la decisión. Es la justicia administrativa la que puede decidir dentro de las tres semanas. En cuanto a la llamada en sí, probablemente sea necesario esperar un año, un año y medio, antes de que el Tribunal de Apelaciones decida. Por lo tanto, el sitio se detiene, pero no ha terminado.





¿Dónde está el sitio en el suelo? ¿El trabajo ya realizado es reversible?





Cuando observamos el progreso del trabajo, hay un retraso significativo, tanto en los movimientos de tierra, construcciones de obras … lo estimamos aproximadamente un año y afortunadamente, finalmente, porque no tuvieron tiempo para degradar todo. Nada está terminado, todo es reversible. Desafortunadamente, no se puede hacer nada por los árboles ya sacrificados. Pero hay lugares donde solo se han impactado tierras vegetales, donde la naturaleza repelerá, y los humedales y ríos que aún no se han visto afectados. Todo esto se guarda, por ahora.









Los expertos en estudios de suelos y naturalistas que pedimos creemos que incluso los lugares más afectados, mezclados con cal, pueden recuperarse en diez años. Obviamente, estamos listos para ayudar a transformar este proyecto en algo más deseable para todo el territorio. La pelota está ahora en el campamento del estado.





En términos más generales, esperamos que esta victoria beneficie a otras luchas ambientales, especialmente para los años cincuenta que se refieren a los proyectos de carreteras. Queremos solicitar una moratoria en todos estos proyectos que, si no marcan todas las casillas de la A69, son para muchos anacrónicos y obsoletos.