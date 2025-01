El PS es ahora “el polo central de la Asamblea”, dice el expresidente François Hollande

El ex presidente François Hollande juzga en una entrevista con “La Tribune Dimanche” que el PS, que optó este jueves 16 de enero por no censurar al gobierno, a diferencia del resto de la izquierda, constituye ahora “el polo central de la Asamblea”.





Para el ex jefe de Estado, que volvió a ser diputado por Corrèze, partidario de la no censura, los socialistas han “Tomé una decisión importante” Y “Asumieron plenamente su papel, el de partido de oposición responsable y útil”.





El gobierno de François Bayrou se libró el jueves de su primera moción de censura, presentada por La Francia insumisa, en parte gracias a los diputados del PS que, por una amplia mayoría, optaron por no asociarse a él.





El primer secretario del partido, Olivier Faure, decidió iniciar negociaciones con el primer ministro durante las cuales François Bayrou acordó reabrir el debate sobre la reforma de las pensiones de 2023 y volver a medidas como el reembolso de medicamentos o la eliminación de 4.000 puestos docentes.









Los socialistas “tienen la llave hasta 2027”





“Los socialistas constituyen ahora el polo central dentro de la Asamblea Nacional ya que nada se puede hacer sin ellos ni contra ellos”dice François Hollande. Ellos “tener la llave hasta 2027”.





Para él, asumieron “el compromiso en beneficio de los franceses”Y “han desafiado la postura de LFI cuya única perspectiva es bloquear la vida institucional y provocar una elección presidencial”.





La moción de censura debatida el jueves se produjo tras la declaración de política general de François Bayrou el martes ante la Asamblea Nacional. Otros podrían seguirlo a finales de febrero o principios de marzo durante las discusiones presupuestarias.









No habrá censura si se “hacen esfuerzos”





“El país debe tener un presupuesto lo antes posible, pero este no puede ser una repetición del anterior”considera que François Hollande está dispuesto a no censurar al gobierno si “esfuerzos” son “consentido en el sentido de equidad y ecología” y siempre que el Primer Ministro respete “lo que prometió” y no te rindas “bajo la presión de la parte más derechista de su mayoría”.





Consultado sobre el futuro del Nuevo Frente Popular, señaló que “desde que el LFI anunció que su líder (Jean-Luc Mélenchon) sería candidato a las elecciones presidenciales pase lo que pase”cada componente de la alianza de izquierda “ha recuperado necesariamente su libertad”.