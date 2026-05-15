economía, Ormuz, Taiwán... lo que sabemos sobre su discusión

Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense a China en nueve años: en 2017, Donald Trump ya había ido a Pekín para reunirse con su homólogo Xi Jinping. Los dos líderes se reunieron este jueves 14 de mayo en la capital china en un contexto completamente diferente, un año después de una feroz guerra comercial entre las dos superpotencias y con el conflicto de Oriente Medio como telón de fondo.

Antes del inicio de las entrevistas, Donald Trump hizo numerosos comentarios conciliadores ante las cámaras, prometiendo una “futuro fabuloso” a las relaciones entre Estados Unidos y China. Antes de que se cerraran las puertas a los periodistas, proclamó su “Es un honor estar al lado” de Xi Jinping y “el honor de ser su amigo”. “Las relaciones entre China y Estados Unidos serán mejores que nunca”dijo. “Vamos a tener un futuro fabuloso juntos”añadió. “Tengo un gran respeto por China, por el trabajo que ha realizado. Eres un gran líder, se lo digo a todos”..

Xi Jinping ofrecerá un banquete en honor a Donald Trump este jueves por la noche. El viernes compartirá té y luego almorzará con él. Donald Trump, por su parte, invitó a su homólogo a Washington el 24 de septiembre. Esto es lo que sabemos sobre el contenido de las conversaciones entre los dos hombres, que duraron aproximadamente dos horas y cuarto.

“El presidente Trump tuvo una buena reunión con el presidente chino Xi. Las dos partes discutieron formas de fortalecer la cooperación económica entre los dos países”en particular ampliando el acceso de las empresas estadounidenses al mercado chino y las inversiones chinas en las industrias estadounidenses, asegura la Casa Blanca en un informe. Para Xi Jinping, las relaciones chino-estadounidenses del mañana deberían ser “Una relación constructiva, estratégica y estable. » Esta relación debe caracterizarse por la cooperación, “competencia bien regulada” y una estabilidad duradera, incluso en caso de “diferencias manejables”afirmó, citado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Xi Jinping también dijo que los dos países deberían cooperar en otras áreas, “en particular el comercio, la salud, la agricultura, el turismo, los intercambios entre poblaciones y la aplicación de la ley”según el informe de Beijing. Ambas partes deben “hacer buen uso de los canales políticos y diplomáticos, así como de los mecanismos de comunicación militar”añadió.

Beijing había insistido en el período previo a la cumbre en su búsqueda de “estabilidad”. Donald Trump parece no haber mencionado específicamente ninguna de las disputas del momento, centrándose en los negocios que espera que realicen los numerosos líderes empresariales que lo acompañaron. En lo más alto de la lista de deseos de Washington se encuentran acuerdos en agricultura y tal vez la confirmación de un pedido masivo de aviones a Boeing. El año pasado, Donald Trump impuso derechos de aduana de más del 140% a Pekín, pero dio marcha atrás ante el bloqueo por parte de China de sus exportaciones de tierras raras e imanes, esenciales para la industria estadounidense.

Los líderes también discutieron la importancia de detener el flujo de productos químicos fentanilo hacia Estados Unidos. China es el principal proveedor de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas en México y otros países.

“Los dos jefes de Estado intercambiaron puntos de vista sobre importantes cuestiones internacionales y regionales, incluida la situación en Oriente Medio, la crisis en Ucrania y la península de Corea”indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

“Debemos ser socios, no rivales”dijo Xi Jinping a Donald Trump. “¿Podemos unir fuerzas para abordar los desafíos globales y traer mayor estabilidad al mundo? »preguntó, refiriéndose a “ La trampa de Tucídides », un historiador de la antigüedad griega, que había teorizado sobre el riesgo de guerra cuando una potencia emergente entra en rivalidad con una potencia dominante.

Según el Gobierno estadounidense, Donald Trump pretendía presionar a China, el principal socio estratégico y económico de Irán –del que es el principal importador de petróleo– para que utilizara su influencia con vistas a resolver la crisis en el Golfo.

Los dos presidentes expresaron su convergencia de opiniones sobre el hecho de que el Estrecho de Ormuz debería “permanecer abierto”indicó la Casa Blanca. “Ambas partes acordaron que el Estrecho de Ormuz debería permanecer abierto para garantizar el libre flujo de productos energéticos”indica la administración Trump.

Xi Jinping, dijo un funcionario estadounidense a CNN, “También dejó clara la oposición de China a la militarización del Estrecho y a cualquier intento de imponer un peaje por su uso, y expresó interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del Estrecho en el futuro”. » “Ambos países acordaron que Irán nunca podría poseer armas nucleares”. añade Washington.

En una entrevista con Fox News, Donald Trump aseguró que Xi Jinping le había ofrecido ayuda para reabrir el Estrecho de Ormuz y le había prometido que no enviaría equipamiento militar a Irán.

El informe de la Casa Blanca no menciona la delicada cuestión de Taiwán. Xi Jinping, sin embargo, advirtió a Donald Trump que China y Estados Unidos podrían entrar en ” conflicto “ si Washington estuviera manejando mal la cuestión de Taiwán, según comentarios reportados por la televisión estatal china.

“La cuestión de Taiwán es la más importante en las relaciones chino-estadounidenses. Si se maneja bien, las relaciones entre los dos países (China y Estados Unidos) pueden permanecer generalmente estables. Si se maneja mal, los dos países chocarán, o incluso entrarán en conflicto”.dijo Xi Jinping, utilizando una palabra en mandarín que no necesariamente significa conflicto militar.

China considera a Taiwán como una de sus provincias, que no ha logrado unificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949. Aboga por una solución pacífica pero se reserva la posibilidad de utilizar la fuerza. La política estadounidense sobre Taiwán se basa en un sólido apoyo militar a la isla, sin reconocimiento pleno ni apoyo abierto a los deseos de independencia. “La parte estadounidense ha reafirmado repetidamente su apoyo claro y firme a Taiwán”reaccionó tras la reunión la portavoz del gobierno taiwanés, Michelle Lee.

Donald Trump hablará más sobre Taiwán “en los próximos días”afirmó el ministro estadounidense de Finanzas, Scott Bessent, a la cadena CNBC.

Estados Unidos y China están discutiendo el establecimiento de salvaguardias para la inteligencia artificial, declaró también Scott Bessent a CNBC, y ambos países comparten en particular el temor de que la IA favorezca los ciberataques. “Discutiremos las salvaguardias sobre la IA con los chinos”declaró el ministro.

Los comunicados de ambas partes no mencionan ningún debate sobre la inteligencia artificial, un ámbito en el que China y Estados Unidos libran una competencia que parece una guerra fría tecnológica. En abril, la Casa Blanca acusó a China de robo a gran escala de propiedad intelectual de los laboratorios de inteligencia artificial de Estados Unidos, acusaciones que Beijing negó. Al mismo tiempo, Pekín está irritada por la negativa de Washington a autorizar al gigante americano Nvidia a exportar sus chips de procesamiento más potentes a China.