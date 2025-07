El mundo en el duelo permanente, el derecho en bancarrota

“Yo, estoy bien … pero el mundo es malo» » Esta oración se ha convertido en el estribillo diario de millones de hombres y mujeres a través del planeta. Vivimos, comemos, trabajamos, pero con un corazón pesado. Las masacres se transmiten en vivo, se filman los crímenes y nos quedamos allí, estampados, paralizados, paralizados, remachados en nuestras pantallas.





No solo somos testigos: estamos lesionados colectivamente por lo que vemos. Las fracturas del mundo, la confianza en las grietas futuras, la idea misma de la humanidad común está desintegrada. La ansiedad ya no proviene de desastres naturales o pandemias, sino de esta violencia organizada contra pueblos enteros, retransmitidos en tiempo real, impunidad y normalizado.





Si bien la Corte Internacional de Justicia examina las acusaciones de genocidio contra Israel, una lección amarga es esencial: la “nunca más” es un principio, es un eslogan hueco. Y en un contexto de horror, la neutralidad ya no es una postura moral: es una elección política, una forma de exsing. Los genocidios continúan, cambiando los lugares y el pretexto. La mecánica sigue siendo idéntica: designa a un enemigo, deshumanizarlo y luego destruirlo.









Incluso cuando la ley se moviliza en el tiempo, lo cual es raro, se presenta contra dos paredes: la negativa de los verdugos a reconocer sus crímenes y la incapacidad de las sociedades para desarraigar el odio que los nutrió. Esta lección vale casi todos los genocidios: los autores no se perciben a sí mismos como delincuentes, sino como agentes de una necesidad histórica. A sus ojos, no es un crimen: es un deber.





El exterminio se reclasifica como “autodefensa”





Lo que está sucediendo en Gaza responde a las mismas lógicas. Los palestinos son percibidos allí como civiles, pero como en esencia amenazas. El exterminio se reclasifica como “autodefensa”. Los bombardeos masivos, los asientos de alimentos, la destrucción de los hospitales se convierten en “actos de preservación nacional”. Como siempre, los peores crímenes se disfrazan en virtudes.





La masacre de Srebrenica, que acabamos de conmemorar el 30 aniversario, recuerda esta mecánica: más de 8,000 hombres y niños bosnios asesinados bajo la mirada indefensa de las fuerzas de paz. Después de los juicios, algunos culpables fueron sentenciados. Pero en la República Serbia de Bosnia, los delincuentes de guerra siempre se celebran como héroes. El presidente serbio incluso se niega a hablar de genocidio. El arrepentimiento se experimenta como traición. Los delitos se minimizan, reinterpretan o eliminan. No es suficiente juzgar a algunos funcionarios: es necesario romper las historias heroicas que las sociedades construyen para justificar lo injustificable.





En Gaza, esta mecánica se repite ante nuestros ojos. Desde octubre de 2023, se acumulan imágenes: destrucción masiva, muerta por decenas de miles, hambruna organizada, bloqueo sanitario, hospitales. Todo es visible, documentado, verificable. Sin embargo, falta el reconocimiento. Miramos la intención, como si las víctimas tuvieran que demostrar que queríamos su muerte. Como si el crimen se consumiera por completo para ser designado.





La Corte Internacional de Justicia ha reconocido un riesgo plausible de genocidio y ordenó la parada ofensiva en Rafah. Estas decisiones son ignoradas. El Tribunal Penal Internacional está amenazado. Los líderes que denuncian estos crímenes están acusados de antisemitismo, a pesar de que no atacan a un pueblo sino a los actos.





Un genocidio nunca es un accidente





La orden internacional según 1945 ya no significa nada. Él está en bancarrota. El Consejo de Seguridad se ha convertido en un teatro en la sombra: sus resoluciones son bloqueadas por Veto o ignoradas cuando pasan. En Gaza, las decisiones de CIJ son pisoteadas. En Ucrania, los crímenes rusos son condenados, con razón, pero esta indignación selectiva revela hipocresía estructural. En Siria, Birmania, Sudán, Yemen, los crímenes masivos son relegados al rango de daños colaterales simples. La limpieza étnica en Cisjordania continúa sin que las cancillerías occidentales actúen sino por comunicados de prensa.





Un genocidio nunca es un accidente. Es un proyecto político. Comienza con la demonización, continúa con la deshumanización y se logra con logística, lenguaje y armas. Siempre con el pretexto de la necesidad: purificación, seguridad nacional, lucha contra el terrorismo. Pero el objetivo es el mismo: destruir un grupo como tal.





La negación no es solo la cobardía moral: es un vínculo. No nombres un genocidio es permitir la búsqueda. Abstenerse ya es participar. La pregunta ya no es: “¿Vamos a repetir la historia?” La pregunta es: ¿ya lo estamos repitiendo, bajo otros nombres y con los mismos silencios? “Lo que pasó puede volver a suceder.» » – Primo Levi.





Expreso orgánico





Mohamed Salah Ben Ammar es médico, ex ministro de salud en Túnez. Hoy está trabajando en Francia.