Tiempo de lectura: 3 min.

Entrevista

Emmanuel Macron podría reconocer el estado de Palestina «en junio», durante una conferencia que Francia se ubicará con Arabia Saudita en las Naciones Unidas. Para Frédéric Plée, geopolitólogo y especialista en el Medio Oriente, si la decisión francesa no es sorprendente, las preguntas del calendario.





El anuncio ha creado sorpresa en Francia como en el mundo. El 9 de abril, Emmanuel Macron dijo que Francia podría reconocer a un estado palestino durante una conferencia que coincidirá con Arabia Saudita en las Naciones Unidas, en junio en Nueva York, y que, según él, conducía al reconocimiento de Israel por varios países.









El primer ministro israelí Benyamin Netanyahu reaccionó estas palabras el domingo, diciendo que el presidente francés estaba haciendo un «Error severo» promoviendo la idea de un estado palestino y dijo que Israel no tenía «Lecciones morales» ser recibido de Francia. En un comunicado publicado este lunes 14 de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestino el lunes 14 de abril, dijo, por su parte,. «Estas declaraciones como una clara admisión de la constante hostilidad de Netanyahu hacia la paz basada en la solución de dos estados». Si desde el comienzo de la guerra en Gaza, los llamados a una «solución a dos estados» se han multiplicado, los países europeos también han reconocido el estado palestino recientemente: Irlanda, Noruega y España en mayo de 2024, seguido de Eslovenia en junio.





Geopolitólogo especializado en el Medio Oriente y autor de la obra «La guerra mundial no tendrá lugar »» (Odile Jacob, marzo de 2025), Frédéric Enlord Analiza «Le TV BUS Canal de comunicación urbana» las razones y los desafíos del anuncio de Emmanuel Macron.





Emmanuel Macron siempre ha dicho «listo» para decidir este reconocimiento «en un momento útil», pero ¿por qué ahora?





Frédéric enfl Básicamente, Emmanuel Macron está en consistencia y en justo. Pero en el momento, no veo por qué junio de 2025, excepto sorprendente sorpresa, como el reconocimiento de Israel por Arabia Saudita durante la cumbre durante la cual Emmanuel Macron reconocería al estado palestino. Allí, sería un golpe maestro. Si es necesario, no veo cómo Francia ganaría en términos de credibilidad. Sin embargo, Francia, como un poder considerable, y no como los modestos países europeos que reconocieron a Palestina hace unos años, juega su credibilidad en este tipo de postura si las consecuencias son cero.









¿Cuál es la evolución de la posición francesa sobre el reconocimiento de un estado palestino en los últimos años?





La idea de que hubo un cambio en la posición francesa es estrictamente falsa. La posición de Francia nunca ha cambiado. Esto es cierto para Emmanuel Macron en cuanto a sus predecesores, incluidos sus dos predecesores directos que fueron considerados correctamente como amigos de Israel. Francia siempre ha estado a favor de la solución de dos estados. Emmanuel Macron recuerda constantemente, durante ocho años, que el reconocimiento de un estado palestino no es un tabú y que ella intervendría a tiempo. Francia también siempre ha defendido el derecho a la existencia y la seguridad del estado de Israel. En esto, es parte de la resolución fundamental de la ONU y, al mismo tiempo, que la perspectiva debe seguir siendo la de un estado palestino. En los últimos años, Francia puede haberlo dicho con menos fortaleza o puede haber prestado menos atención a este conflicto en comparación con otros. Esto se puede entender cuando Rusia invade Ucrania. Pero no podemos sorprendernos por el anuncio de Emmanuel Macron.





¿El Jefe de Estado intenta frustrar los planes de Donald Trump en Gaza?





Si una de las variables explicativas de la decisión del presidente francés es el hecho de que el presidente Trump imagina esto «Riviera» Freakdown de la Franja de Gaza, esta es una hipótesis. Por otro lado, si la pregunta es si esta decisión moverá a los Estados Unidos, la respuesta es no, debido al temperamento extremadamente impredecible de Trump. Emmanuel Macron ya ha tratado de persuadir al presidente estadounidense, especialmente durante su primer mandato, a reorientar o matar su política para convencerlo de no romper las negociaciones con Irán en la nuclear. No había tenido éxito.









¿Podría esta decisión francesa sopesar la de otros países europeos?





Sí, pero no serían poderes considerables. Ni Alemania ni Italia lo harán. O, otro golpe maestro, el Reino Unido tendría que unirse a Francia. El poder de Europa no puede revelarse sin el tándem franco-británico. Por ahora, no he escuchado a Keir Starmer (Primer Ministro británico) Sobre esta decisión. Europa del Este no lo hará porque los gobiernos son muy favorables para Israel. Si los países europeos siguen a Francia, esto solo podría provenir de países como Bélgica o Luxemburgo, por ejemplo.





¿Qué cambiaría la decisión francesa en el Medio Oriente?





Por un lado, no tenemos pruebas de que Francia causaría otros estados considerables y poderosos a su paso. Por otro lado, esta decisión no cambiará nada en el terreno. Con el gobierno ultranacionalista israelí por un lado, y Hamas, que a pesar de que todo aún se mantiene de una manera u otra parte de la Franja de Gaza y una autoridad palestina desafortunadamente, por otro lado, no habrá cambios.