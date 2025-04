¿El fuego del centro de clasificación en París, un símbolo del reverso de los desechos?

Publicado en



10 de abril de 2025 a las 11:39 am

Desafortunadamente, las salidas de fuego en los centros de clasificación son muy frecuentes y a menudo causadas por errores humanos que pueden intervenir en diferentes etapas de la gestión de la clasificación, una actividad que reúne a muchos actores, con objetivos a veces contradictorios.





Lunes 7 de abril de la noche, el Centro de clasificación de residuos XVIImi El Distrito de París se ha encendido, causando el estupor de los residentes locales. El incendio, controlado durante la noche gracias a la intervención de 180 bomberos, no hizo herido entre los 31 empleados presentes, la alarma de incendio comenzó de inmediato.









Si hasta ahora no se ha detectado toxicidad en el penacho de humo que emana del sitio, el incidente ha tenido consecuencias para los habitantes: una parte del dispositivo tuvo que cerrarse al tráfico y se decretó un confinamiento para las áreas cercanas. El edificio, administrado por el Syctom (la Unión de Residuos Ile-de-France), finalmente se derrumbó en la mañana del martes 8 de abril.









Pero, ¿cómo podría declararse un fuego tan impresionante y durar la noche en el corazón de París? Si las autoridades aún no han explicado toda la cadena causal, causando el incendio, han mencionado, sin embargo, en particular durante el discurso del prefecto policial de París Laurent Nuñez, la presencia de cilindros de gas en el centro de clasificación y la explosión de algunos, que podría complicar el manejo de los bomberos por los bomberos, así como la presencia de numerosas materias combustibles como el centro de gestión y el plato de cartón en este documento en el tablero en este plato en este tipo de lana.





Una cosa sigue siendo segura, el comienzo del fuego en un centro de clasificación desafortunadamente no es una anomalía. De hecho, si este fuego, por su magnitud y quizás también por las imágenes virales de las plumas de humo frente a la Torre Eiffel, rápidamente despertó muchas emociones y atención, en la escala de Francia, este tipo de evento es mucho más frecuente de lo que pensamos.





Desde 2010, 444 incendios





El análisis de la base de datos, la investigación y la información sobre accidentes (ARIA), producidos por la Oficina de Análisis de Riesgos y Contaminación Industrial (BARPI) nos iluminan sobre este tema.





Desde 2010, se han identificado 444 incendios en Francia en el tratamiento no hidrato y la eliminación de residuos (centros de clasificación, plataformas de compostaje, centros sin litoral, etc.).





Para estos incendios, a veces se agregan explosiones, liberaciones de materiales peligrosos y contaminación de espacios circundantes y aire. El origen humano a menudo se retiene como la causa de estos desastres. Incluso si no siempre entrenan lesionados, subrayan la fragilidad estructural de numerosas infraestructuras en el sector de residuos domésticos.





Más allá de este evento puntual, el incendio en París puede plantear un problema más profundo. De hecho, nuestro sistema de gestión de residuos implica una multiplicidad de actores (hogares, industriales, servicios públicos, etc.) y se basa en una organización compleja donde cada enlace puede convertirse en una fuente de error, lo que puede conducir al desastre.





Un trabajo peligroso y desconocido





De hecho, ingresar a un centro de gestión de clasificación, como me han dado que hacer en el marco de mi investigación doctoral es inmediatamente confrontar los riesgos diarios asociados con la clasificación de desechos en los centros.





Si encontramos en estos centros siempre más sofisticadas herramientas, en particular para llevar a cabo la primera clasificación de entrada, el ojo y la mano humana siguen siendo esenciales para corregir los errores de la máquina.





Sin embargo, estas profesiones, aunque la evidencia de la operación de los servicios de residuos públicos, son poco conocidos, a pesar de su arduidad y riesgos asociados. Los trabajadores, cuya profesión consiste en retirar los desechos no rectos de los flujos que desfilan en las cintas de correr, están expuestos a altas tasas, extensas horas de trabajo y niveles significativos de ruido.





También se enfrentan a muchos riesgos: lesiones debido a la repetición y la velocidad de los gestos, pero también cortes debido a objetos a veces afilados, incluso bocados, porque las jeringas están regularmente presentes en las entradas.





Errores de clasificación persistentes





La mayoría del trabajo de los trabajadores en estos centros debe compensar los errores de clasificación cometidos por los hogares. Estos son a menudo elementos que se encuentran en otros sectores de reciclaje que los de los envases domésticos y normalmente se recolectan de manera diferente: materia orgánica, como ramas o restos de alimentos, baterías, bombillas o objetos eléctricos y electrónicos, o desechos de higiene, como pañuelos y toallitas.





Estos errores, que en teoría deberían conducir a rechazos de recolección, no siempre son identificados por los coleccionistas de basura durante sus recorridos.





Detrás de esta realidad, también encontramos los errores de los ciudadanos, que, en su mayoría, comparten su deseo de hacerlo bien cuando clasifican sus desechos.





Pero esta intención de hacerlo bien se pone a prueba mediante varios obstáculos: la falta de claridad de los pictogramas en el empaque, un conocimiento necesario de los materiales que se reciclarán, conmoviendo reglas y una creciente complejidad técnica.









Por lo tanto, la reciente extensión de las instrucciones de clasificación, del 1jerga Enero de 2023, dirigido a simplificar el gesto al permitir arrojar todo tipo de plásticos en la basura amarilla, confusión paradójicamente alimentada. Algunos usuarios explican que ahora dudan en reciclar ciertos desechos, como el envasado de plástico fino, por miedo a «Contaminar» Su tanque de reciclaje, comprometiendo así toda la cadena de reciclaje.





A pesar de estas precauciones, los errores de clasificación persisten. Por ejemplo, el sindicato intercomunal mixto para la recolección y el tratamiento de los desechos domésticos (Smictom) de los países de Vilaine tuvo un 32 % de desechos no reciclables en las botes de basura amarilla recolectadas en su territorio en 2023. Después de 20,000 cheques de contenedores amarillos en un año para obtener una comunicación adaptada con la población, esta tasa solo de una tasa de cinco puntos en 2024 Auguaces que se llevan a cabo por lo que se llevan a cabo solas que no se llevan a cabo solas que no se llevan a menos que la población no sea una tasa de tasa en 2024 Auguajas. prácticas.





Los desafíos de nuestro complejo sistema de gestión de residuos





Por lo tanto, nuestro sistema de gestión de residuos tiene una paradoja. Por un lado, los hogares han adoptado durante mucho tiempo el gesto de clasificación diaria y se esfuerzan por lograrlo de manera óptima, a pesar de la información a veces poco clara y una necesidad constante de experiencia en los sujetos en cuestión. Por otro lado, no es posible esperar una clasificación perfecta y los centros de clasificación están obligados a compensar los errores.





A esto se agrega una complejidad adicional que se encuentra en los intereses divergentes de los actores de gestión de residuos en Francia.





Los productores y los supermercados buscan poner cantidades cada vez mayores de productos en el mercado, para maximizar sus ganancias, lo que siempre genera más desechos para clasificar para los consumidores.









Los servicios públicos responsables de la gestión de residuos también se enfrentan con un aumento constante de la basura para ser tratados, lo que entra en tensión con la protección del medio ambiente y la salud de los trabajadores. Finalmente, los sectores de reciclaje industrial, comúnmente llamado Rep, desean acomodar cada vez más flujos y materiales, en una lógica de rentabilidad y respuesta al aumento de los objetivos y las complejas tensiones logísticas.





En tal contexto, esperar una organización fluida y perfectamente controlada en la gestión de residuos es utopía. Cada uno de los enlaces de la cadena persigue objetivos a veces contradictorios, entre la búsqueda de rentabilidad, limitaciones operativas, protección de los humanos y el medio ambiente y las expectativas de los ciudadanos. Si surgen iniciativas (simplificación de clasificación, control de infraestructura, conciencia de ciudadanos, innovaciones tecnológicas, etc.), luchan por armonizar todo el sistema.









Por lo tanto, el riesgo de incidentes no puede eliminarse por completo. Por lo tanto, el fuego del centro parisino no es la excepción, sino el testigo de un sistema que, a pesar de los esfuerzos, sigue siendo estructuralmente vulnerable. Lejos de poder alcanzar el riesgo cero, la gestión de residuos oscila permanentemente entre prevención, adaptación y situación de crisis.









Maxence Mautray es estudiante de doctorado en sociología ambiental, Universidad de Burdeos