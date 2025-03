El ex presidente de Filipinas Rodrigo Duterte arrestado por crimen contra la humanidad

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



11 de marzo de 2025 a las 8:59 am actualizó el



11 de marzo de 2025 a las 9:25 am

Tiempo de lectura: 3 min.







El ex presidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue arrestado este martes 11 de marzo en el aeropuerto de Manila en la aplicación de una orden de arresto contra el Tribunal Penal Internacional (ICC) que sospecha que lo sospecha del crimen contra la humanidad por su guerra mortal contra los narcóticos.





Las organizaciones de derechos humanos creen que decenas de miles de hombres, en su mayoría pobres, fueron asesinados por la policía y los grupos de defensa propia, a menudo sin que se demuestre que estaban vinculados a las drogas. La CPI abrió una investigación sobre esta campaña lanzada en 2016, según él, que probablemente constituirá un crimen contra la humanidad.





«Temprano esta mañana, Interpol Manille recibió la copia oficial de una orden de arresto emitida por el ICCla presidencia dijo en un comunicado. Actualmente tiene detención «. «El ex presidente y su grupo tienen buena salud y están siendo examinados por los médicos»continuó la misma fuente.









El ex líder (2016-2022) de 79 años regresó de un breve viaje a Hong Kong y acababa de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Manila. Hablando frente a miles de trabajadores filipinos el domingo en Hongkong, Rodrigo Duterte había sentenciado la investigación, tratando con investigadores de la CPI. «Hijo de putas»mientras admite que él «Aceptar» Si fuera arrestado.





Filipinas abandonó la CPI en 2019 de acuerdo con sus órdenes, pero el tribunal, con sede en La Haya (Países Bajos), dijo que mantuvo su jurisdicción con respecto a los asesinatos que ocurrieron antes de la retirada del país, así como por los asesinatos cometidos en la ciudad de Davao, en el momento en que Rodrigo Dutiete fue Mayor, antes de que se convirtió en presidente.





Según Filipinas, más de 6,000 personas fueron asesinadas durante las operaciones anti -drogas bajo la presidencia de Rodrigo Duterte, según los datos oficiales publicados por Filipinas. Los fiscales del IPC estiman que el número de muertes es de entre 12,000 y 30,000.





«Paso crucial»





El ex presidente sigue siendo extremadamente popular en Filipinas, donde muchos han apoyado sus rápidas soluciones de delitos. Queda una poderosa fuerza política y está en la carrera para encontrar su cargo como alcalde en las elecciones de mitad de período.





El ex asesor legal de la presidencia, Salvador Panayo, descrito como«Ilegal» El arresto de Rodrigo Duterte. «La Policía Nacional de Filipinas no autorizó a uno de sus abogados a reunirse con él en el aeropuerto y cuestionar la base legal de (su) arrestoArgumentó, y agregó que no se había proporcionado una copia en papel de la orden de arresto de la CPI.









Un grupo de apoyo para madres de personas asesinadas como parte de la represión anti -flog de Rodrigo Duterte calificó el arresto como «Desarrollo muy positivo». «Las madres cuyos esposos e hijos fueron asesinados debido a la guerra contra las drogas son muy felices porque han estado esperando esto durante mucho tiempo»le dijo a la Agencia France-Presse Rubilyn Litao, Coordinadora de Rise Up for Life y para la Asociación de Derechos.





La ONG Human Rights Watch llamó al gobierno del presidente Ferdinand Marcos a «Regrese rápidamente (Duterte) en el ICC «creyendo que este arresto constituía un «Paso crucial en la obligación de dar cuenta de Filipinas».





«Hice lo que tenía que hacer»





Definiéndose a sí mismo como un asesino, Rodrigo Duterte pidió a sus oficiales de policía que dispararan fatalmente a personas sospechosas de tráfico de drogas si sus vidas estaban en peligro. Insistió en que la represión había salvado a las familias y evitó que Filipinas se convirtiera en un «Estado narcólogo».





Rodrigo Duterte defendió firmemente su guerra mortal contra las drogas en octubre de 2024, como parte de su audiencia en el Senado que investigó los asesinatos a gran escala durante este período. “No cuestiones mis políticas, porque no tengo disculpas, ni pretextos. Hice lo que tenía que hacer y, si lo pensaste o no, lo hice por mi país «dijo Rodrigo Duterte.





Se espera que un tiempo suceda a su padre, su hija Sara Duterte se retiró a favor de Ferdinand Marcos, hijo del autócrata del mismo nombre, a quien fue combinada, antes de ser elegida para el vicepresidente, pero la alianza entre las dos dinastías implosionó recientemente, a medida que las elecciones de mediano plazo planearon para el próximo año. Se enfrenta a tres quejas por despido.