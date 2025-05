El ex diputado de RN Daniel Grenon sentenciado a una multa de 3.000 euros por comentarios racistas sobre binacionales

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



2 de mayo de 2025 a las 5:43 p.m. actualizó el



2 de mayo de 2025 a las 5:58 p.m.

Tiempo de lectura: 1 min.







El diputado Daniel Grenon (ex-RN) fue sentenciado a una multa de 3.000 euros, este viernes 2 de mayo en SENS (Yonne), por haber declarado que un Magrebio binacional había “No es su lugar en los lugares altos”.









El Tribunal Penal ha acompañado la sentencia de daños de 1.500 euros para cada uno de los tres partidos civiles, el movimiento contra el racismo y la amistad entre los pueblos (MRAP) de Yonne, la Liga para los Derechos Humanos (LDH) y la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (Licra).





La multa pronunciada es el doble de las solicitudes (1.500 euros), el 17 de abril, del fiscal. Daniel Grenon apareció para “Provocación pública para la discriminación” Y “Insulto público” debido a “El origen, de etnia, nación, raza o religión”.





“El racismo del Sr. Grenon no es suave”





El 1 de julio de 2024, entre las dos rondas de las elecciones legislativas donde brigó su renovación, y en medio de un debate en Francia sobre las binacionales, Daniel Grenon había declarado: “Hay personas que son Magreb, que han regresado al poder, en los ministros, etc. Entonces, siento que estas personas no tienen su lugar en los lugares altos. Entonces, bueno, después, el Magreb binacional, tiene su lugar en Francia. Él lo tiene. Pero no en los lugares altos.» »





Estas palabras, pronunciadas durante un debate organizado por el periódico local “L’Ayonne Républúblaine”, habían despertado controversia hasta la manifestación nacional. Su presidente, Jordan Bardella, los había calificado como“Abyects” y clasificó a Daniel Grenon entre el “Oveja de granos” de la fiesta. El diputado fue excluido del RN el otoño pasado. A pesar de la controversia, Daniel Grenon había sido seleccionado con el 51.38 % de los votos, como otras 37 “ovejas de menta”.









“Lo que parece importante para nosotros es que el racismo del Sr. Grenon no es suave”reaccionó a AFP Agnès Cluzel, presidente de la mrap de l’ayonne, expresando su satisfacción después del juicio. “Esta es una ideología anclada en su funcionamiento durante décadas”ella agregó.





El ambientalista Florence Loury, derrota al candidato de los Unidos se fue en las elecciones legislativas contra Daniel Grenon, había calificado a su oponente como “Racista”. Sus palabras “No te quedes bajo el odio racial”había defendido al abogado de Daniel Grenon en la audiencia, Jean-Marc Ponelle, evocando el contexto político en ese momento, en particular en el marco de las propuestas de las leyes de RN sobre binacionalidad. Por su parte, la parte interesada había luchado para aclarar el significado de sus palabras. “Si hay un conflicto, el binacional puede decidir irse”dijo este hombre de 76 años.