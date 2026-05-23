“La extrema derecha es capaz de cualquier cosa con tal de odiar el mundo de la cultura”, por Eric Reinhardt

¡Oh, los días hermosos! Es, con las Correspondencias de Manosque, mi fiesta literaria favorita. Esta es la tercera vez que participo. Me encanta por la ciudad donde se celebra, Marsella, que me encanta, donde viví un poco de niño, pero también por la calidad del público, cada año más numeroso, variado y curioso, que asiste a las lecturas y a los encuentros. La programación es exigente, desarrollada por grandes personas.

¡Es el décimo aniversario de Oh les Beaux Jours! y este aniversario se celebrará en un contexto particularmente deletéreo: el del ascenso de la extrema derecha, de cuyas temidas manos Marsella escapó por poco en marzo, una extrema derecha que plantea amenazas reales y represalias vengativas a la cultura, en toda Francia y a nivel nacional. ¡Oh, los Días Bellos! simplemente habría sido suspendido si Benoît Payan no hubiera ganado las últimas elecciones municipales.

Para informarme desde mi sofá de los movimientos y de las posiciones del enemigo, miro regularmente CNews desde 2020 y he podido constatar en numerosas ocasiones, con horror, mucho antes del asunto Grasset, el franco desprecio, el odio y sobre todo la violencia de los sentimientos inspirados por los columnistas de esta cadena de televisión, así como por los representantes de RN y de parte de la derecha (Laurent Wauquiez, Christelle Morançais), el mundo de la cultura. La palabra “odio” no es demasiado fuerte. dice ahi “esa gente” hablar de quienes hoy en Francia hacen arte y cultura, subrayar lo desconectados que están de la realidad francesa, en la superficie, podridos y mimados, sería una “entre nosotros”de un “casta” de ayuda aportada por subvenciones públicas, decimos abiertamente que sin el dinero de los contribuyentes “Estos supuestos artistas” simplemente no existiría, y eso no sería peor, porque “esa gente” sólo son útiles para ellos mismos, etc.

Desde que la destitución de Olivier Nora al frente de Grasset dio lugar a un gran movimiento de protesta (por parte de autores de la casa y del mundo literario, y luego más allá de los textos escritos por los cineastas), este discurso se ha generalizado escandalosamente en los medios de comunicación de Bolloré e incluso en las páginas de revistas como “l’Express”. Lo que el despido de Olivier Nora demostró es que, efectivamente, la extrema derecha es capaz de todo en nombre de este odio: después de haber aniquilado a Fayard, borrar de un plumazo a Grasset y su historia no les inspira dudas. (En verdad, nos atrevimos a creer, en Grasset o en Stock, donde publiqué mi último libro, que Bolloré nunca llegaría tan lejos, que Fayard sería suficiente para él, que se comportaría como un industrial cuidadoso de no dañar las herramientas que le pertenecen: en absoluto.)

Así, cuando en los discursos de la extrema derecha se incrimina al CNC y al anticipo sobre ingresos (al que un discurso falaz acusa de despilfarrar el dinero de los contribuyentes para apoyar películas teatrales que no interesan a nadie, cuando es necesario saber que el CNC se financia con un porcentaje de la venta de entradas de cine), cuando se incrimina al servicio público, cuando se incrimina a France-Inter y France-Cultura, cuando se incrimina al teatro público (como elitista, obsceno, complaciente e incomprensible, esto lo oímos en todos los festivales de Aviñón), nos decimos, a la luz de lo que acaba de suceder en Grasset, que están disparando con munición real y que, de hecho, el CNC podría desaparecer, que, de hecho, France-Inter y France-Cultura podrían desaparecer, que, de hecho, el festival de Aviñón o el teatro Odéon, tal como los frecuentamos desde hace décadas, podrían desaparecer, etc. Las desapariciones, si ocurrieran, serían irreversibles: perderíamos el CNC, el festival de Aviñón, los teatros públicos, nuestras emisoras de radio nacionales, etc., para siempre.

Por eso los tiempos son serios y peligrosos para aquellos para quienes la cultura y el arte ocupan un lugar central en sus vidas; no me refiero sólo a los artistas, sino a aquellos que, de todas las generaciones y opiniones, son personas mucho menos “homogéneas” de lo que la extrema derecha (y parte de la derecha) quiere hacernos creer, llenan teatros y cines, escuchan la radio, visitan exposiciones, van a festivales como Oh les Beaux Days!. Por eso, más que nunca, necesitamos unirnos, enfrentar y resistir juntos, compartir nuestras obras y nuestros pensamientos, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Para escucharnos. Producir y recibir belleza. Esto es lo que haremos en Marsella del 26 al 31 de mayo.

EXPRESO ORGÁNICO

Nacido en 1965, Eric Reinhardt es escritor, dramaturgo, editor de libros de arte y director artístico independiente. Es autor de diez novelas, entre ellas “El amor y los bosques” (Gallimard, premio Renaudot para estudiantes de secundaria), llevada a la pantalla por Valérie Donzelli. En 2023, “Sarah, Suzanne y la escritora” (Gallimard) está en la selección final para el Premio Goncourt. En 2026 publicó “l’Imparfait”, en el que relata su noche en la Galería Borghese de Roma.

◗ Domingo 31 de mayo a las 17 h.participará en un encuentro titulado “l’Imparfait” con Victoria Quesnel en La Criée, Théâtre national de Marseille, sala Ouranos. Toda la información se puede encontrar aquí: ohlesbeauxjours.fr