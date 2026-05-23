“Necesitamos una gran ley anticoncentración en los medios y la industria cultural”

Es un imperio dentro de la República. El multimillonario Vincent Bolloré tenía derecho a hacerse cargo de cadenas de producción enteras en la edición, la prensa o el cine. La depredación de nuestra imaginación, al servicio de una “guerra de civilización”, constituye un ataque frontal a nuestras libertades de expresión y creación. Sostenemos que la ley debe cambiar para combatir la concentración “horizontal” y “vertical” en los medios y la industria cultural. El poder público debe dejar de dejarse desfigurar por un puñado de ultraricos que están destruyendo el pluralismo y la democracia. Se trata de una emergencia absoluta si queremos evitar que nuestros principios fundacionales sean aplastados por la apisonadora de las finanzas y la extrema derecha.

Ante las legítimas protestas expresadas en el Festival de Cannes, la reacción del presidente de Arcom es sorprendente. Sin reírse, Martin Ajdari pide a los anti-Bolloré que “baja un poco”. Recordemos que Arcom es una institución responsable de garantizar la libertad de comunicación y, en particular, el cumplimiento del acuerdo del 3 de marzo de 2025 entre Canal+ y 16 organizaciones que organizan la profesión. Esto último permite a Canal+ emitir películas antes que otras emisoras. Esta ventaja, que es una especie de precompra, aporta mucho dinero al canal que, a cambio, tiene la obligación de financiar la producción de las películas. En este acuerdo se establece claramente que Canal+ se compromete a cambio “en una política proactiva de diversidad”dependiendo de presupuestos y géneros cinematográficos.

Esta diversidad, garantizada en el acuerdo, no puede ir de la mano de una censura anunciada hacia determinados directores o actores simplemente por su opinión. Y, sin embargo, el presidente de Arcom, designado “tercero de confianza” para garantizar el cumplimiento de este acuerdo, pone espalda con espalda a los defensores de nuestras libertades, de la democracia y a un multimillonario que controla lo que leemos, debatimos, miramos y escuchamos. El Ministro de Cultura hizo lo mismo y pidió “diálogo” entre los dos partidos, como si fueran iguales, como si el gobierno no tuviera que elegir bando: Bolloré o libertad. Saludamos la valentía de quienes se oponen a cualquier forma de depredación de nuestra visión del mundo.

La realidad es inaceptable: unos pocos multimillonarios poseen la mayoría de las cadenas de producción cultural y mediática. Artistas, periodistas, creadores están a merced de su poder. Los ciudadanos que somos estamos sujetos a la dirección de esta producción, que cada día favorece un poco más el odioso veneno de la extrema derecha.

Para desmantelar estos imperios, necesitamos una importante ley anticoncentración “horizontal” y “vertical” en los medios de comunicación y la industria cultural. Ya sabemos que poseer varias editoriales o periódicos puede dañar la diversidad necesaria para la democracia. Ésta es la concentración “horizontal”. Pero a partir de ahora Vincent Bolloré controla cada etapa de la fábrica cultural e informativa: televisión, radio, periódicos, editoriales, comunicación publicitaria, hasta la distribución con Relay. Esta es la concentración “vertical”. El imperio Bolloré se ha convertido en un paso obligado. En el cine, pronto será propietaria de toda la cadena, desde los estudios hasta las salas de cine, incluido Canal+, que financia el 43% de las aportaciones de las cadenas cinematográficas francesas.

La legislación actual ya no está actualizada en absoluto. Las reglas son de otra época. Hoy en día, un hombre puede controlar toda la cadena de producción, se vuelve inevitable. Es legal pero no es democrático. La ley debe cambiar fundamentalmente para asegurar el pluralismo y garantizar nuestras libertades de expresión y creación. Debe modificar radicalmente los umbrales de concentración y su método de cálculo, dar poder a los empleados mediante un derecho de aprobación, proteger a los autores y artistas. Al mismo tiempo, debemos invertir en la radiodifusión pública e inventar un nuevo mecanismo de financiación de los medios para garantizar su diversidad, su sostenibilidad y su independencia de los inversores privados. Finalmente, debemos garantizar el pluralismo en toda la cadena de producción cultural y de información, limitar estrictamente la propiedad cruzada y crear una autoridad independiente responsable de evaluar para los grupos culturales su poder acumulativo de acceso al público.

Varias leyes que combaten esta concentración ya están sobre la mesa parlamentaria desde hace años. Otros están actualmente en preparación para afrontar de manera más amplia los desafíos del mundo de la información y la creación. La urgencia es que este debate esté en la agenda de la Asamblea Nacional para conducir a una legislación nueva, protectora y progresista. Hacemos un llamado a las fuerzas ecologistas y de izquierda para que emprendan esta lucha juntas, en la sociedad y en el Parlamento.

Nos negamos a permitir que unos pocos poderes privados confisquen la información y la cultura. Nos negamos a rendirnos delante de los propietarios. Nos negamos a permitir que la República entregue tantas armas a la extrema derecha. La movilización del mundo creativo es decisiva. Lo que está pasando nos concierne a todos.

Firmantes:

Clementina Autain, Miembro del Parlamento por Seine-Saint-Denis y cofundador del movimiento L’après

Alexis Corbière, Diputado por Seine-Saint-Denis y cofundador de L’après

Hendrik Davi, Diputado por Bouches-du-Rhône y cofundador de L’après

Danielle Simonnet, Miembro del Parlamento por París y cofundador de L’après