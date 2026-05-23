5 cosas para recordar de la final de la Copa de Francia

¡Era una final que prometía ser histórica! Entre un Racing Club de Lens, segundo en el campeonato detrás del Paris-Saint-Germain, que nunca había ganado la Copa de Francia, y un Olympique Gymnaste Club de Niza, condenado a los play-offs contra el Saint-Etienne para salvar su lugar en la Liga 1… Fue, en el campo, en los corazones, pero también por varios acontecimientos simbólicos al margen del partido.

Nueva página en la historia del Lens, movilización de Christophe Gleizes, enigmático número 84, violencia agradable… Lo que no debe perderse durante esta final de la Copa de Francia.

Campeones de otoño, los Lensois amenazaron al PSG en el campeonato hasta los últimos partidos del calendario, antes de caer finalmente en el segundo puesto, clasificándose ciertamente para la Liga de Campeones, pero un poco amargo. Para cerrar con estilo una temporada notable, lo único que le quedaba al equipo “Blood et Or” era ganar una final de la Copa de Francia, que se les había escapado hace 28 años, contra… el PSG. Por otra parte, Niza no tenía nada que perder y sí mucho que ganar. Los Aiglon, liderados por el formidable internacional marfileño Elye Wahi, tuvieron una temporada decepcionante en la liga, e incluso se vieron obligados a jugar partidos de play-off contra el Saint-Etienne para defender su lugar en la Liga 1. En caso de victoria, el Niza podría haber jugado la Europa League el año que viene… posiblemente de la Liga 2.

Al final de un partido disputado e incierto, los Lensois, sólidos, salvados por su portero Robin Risser, recientemente llamado a la selección francesa por Didier Deschamps, y por sus postes (los Niçois tocaron dos veces los postes de los Lensois), ganaron la primera Copa de Francia de su historia, ¡despertando una marea de Sangre y Oro en París! Y en Lens, porque la afición del Lensois, no contenta con haber llenado las tres cuartas partes del Stade de France, había llenado también su estadio histórico, el Stade Bollaert-Delelis.

“¡Lo hicieron!” Lens levanta la Copa de Francia y escribe su historia »saludó Emmanuel Macron en la red social

Una victoria que dejó a Marine Tondelier, originaria de la zona minera, indefensa y visiblemente muy conmovida.

Se trata de una incongruencia estadística: el RCL era hasta ahora el único club francés que había sido campeón de Francia (cuatro veces para los norteños) y no había ganado la Copa de Francia, mientras que el PSG había ganado 16, el Marsella diez, el Saint-Etienne y el terrible vecino Lille seis e incluso el rival de la noche, el OGC Nice, ¡tres!

Sin embargo, el Lens ya había llegado a la final de la Copa de Francia en tres ocasiones: contra los hermanos enemigos LOSC en 1948, contra los Verdes de Saint-Etienne en 1975 y durante el mejor año del club, 1998, contra el Paris-Saint-Germain. Tres fracasos…

En Saint-Denis, el Sang et Or borró esta imperfección ganando el trofeo… ¡en el año del 120° aniversario del club! ¡Todo un símbolo! Como el gol de su delantero estrella, Florian Thauvin, campeón del mundo en 2018, pero que nunca había ganado un título de club en toda su carrera.

O el de Odsonne Édouard, 5º máximo goleador de la Ligue 1 (12 goles) y primer Lensois empatado con su compañero de juego, Wesley Saïd.

Del lado de los aficionados, había dos salas, dos ambientes… Por un lado, una ola de Sangre y Oro que recorrió París con alegría, haciendo bailar a los controladores y policías a bordo de los trenes procedentes de Paso de Calais.

Y, por otro lado, los actos de violencia perpetrados por algunos aficionados del Niza en París el jueves por la noche, en vísperas del partido, que dejaron seis heridos y 65 detenidos policiales.

“En el lugar de las detenciones se encontraron guantes de concha, protectores bucales y capuchas con la imagen del club OGC Niza”añade el fiscal. Según una fuente policial, también se descubrió en el suelo, en una calle del distrito 10, un cuchillo de pan con una hoja de 20 cm y restos de sangre. Según esta fuente, algunas víctimas no tienen ninguna conexión con la comunidad de fans, son simples espectadores.

En las redes sociales, vídeos muestran a personas enmascaradas atacando un bar local, L’Atmosphère, arrojando sillas contra el escaparate.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, condenado “estas acciones” : “París, fiel a su historia y a sus valores, no dejará lugar a que pequeños grupos de extrema derecha desplieguen su odio”.

Calificada de riesgo debido a la animosidad entre los aficionados del Niza y los del PSG, la final de la Copa de Francia fue objeto de un importante sistema de seguridad, con 2.200 policías y gendarmes movilizados. Si no se hubieran denunciado actos de violencia de la magnitud de los del día anterior, al menos dos seguidores del Lensois habrían sido atacados por seguidores del OGC Niza cerca del Estadio de Francia, según el medio Loopsider.

Y aún así, treinta y cinco personas fueron arrestadas, entre ellas veintiséis puestas bajo custodia policial el viernes por la tarde. Los arrestados fueron “principalmente por posesión de fuegos artificiales, portación de armas prohibidas, violencia dolosa e insultos”especificó la misma fuente, agregando que “cuatro agentes” aplicación de la ley “Resultaron levemente heridos durante la noche”.

Los minutos previos al inicio del partido fueron especialmente emotivos. Después de los himnos de los dos clubes, entre ellos los famosos “Corons” de Pierre Bachelet, interpretados por la Guardia Republicana, fueron los padres del periodista deportivo Christophe Gleizes, detenido desde hace casi un año en Argelia, quienes dieron el pistoletazo de salida simbólico de la final de la Copa de Francia, una rareza en un mundo reacio a tomar posición.

Vestida con camiseta y bufanda. “Gleizes gratis”la madre y el padrastro del periodista dieron el inicio ficticio de la final de la competición, organizada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), entre fuertes aplausos de los 76.000 espectadores del Estadio de Francia.

Los allegados del periodista habían pedido al mundo del fútbol que trabajara por su liberación… y habían recibido, en particular, el apoyo del OGC Niza, el primer club profesional que se movilizó públicamente en favor del periodista transmitiendo una petición en julio de 2025.

Lente también quería “poner en el centro del campo un encarcelamiento que no se puede tolerar”declaró su director general, Benjamin Parrot, a mediados de abril en el canal Ligue 1+, antes de un partido amistoso dedicado al periodista, cuyos ingresos se abonaron en parte a RSF.

El periodista de 37 años, que escribe en particular para la revista “So Foot”, fue detenido en mayo de 2024 en Argelia, en el marco de un reportaje en Cabilia. Condenado a siete años de prisión por “apología del terrorismo”su sentencia fue confirmada en apelación en diciembre. Su familia pide ahora perdón al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.

Otro símbolo notable de esta final: el número 84 que aparece en la espalda de la camiseta (violeta brillante) de los árbitros de esta final. ¡Un número en la espalda de los árbitros es una novedad en Francia! ¿Pero por qué el 84?

La cifra corresponde al porcentaje de franceses que creen que su profesión, que se enfrenta a la incivilidad, debe ser valorada.

“Silban, explican, permiten que se desarrolle el juego. Y, sin embargo, los árbitros se enfrentan cada semana a una incivilidad que debilita el deporte en todos los niveles”subrayan en un comunicado conjunto las federaciones de fútbol, ​​balonmano, baloncesto y rugby asociadas a este sistema con La Poste, grupo que recuerda haber sido ” pareja “ durante 19 años de unos 58.000 árbitros en estas cuatro disciplinas.

La elección del número 84 se basa en un estudio de Ipsos/BVA, según el cual el 84% de los franceses “creer que valorar a los árbitros significa proteger el deporte”.

“Detrás de este número, hay una realidad: los árbitros están en primera línea frente a comportamientos irrespetuosos. Al llevar el 84, se convierten en portavoces de un mensaje simple y universal: sin árbitro, no hay partido. Sin respeto, no hay deporte”.

La iniciativa continuará hasta el 27 de junio, en particular durante las finales de la Copa de Francia de balonmano, del campeonato de fútbol femenino, del campeonato de élite de baloncesto y del Top 14 de rugby.

Mientras la tensión era máxima en el estadio, los seguidores de Niza y Lens se unieron para iluminar el minuto 86 del partido.

Un homenaje a las 86 víctimas del atentado ocurrido el 14 de julio de 2016 en la Promenade des Anglais, que el público de la Riviera se ha acostumbrado a pagar durante cada reunión de su club y al que los Lensois se han sumado. Miles de luces de teléfonos móviles iluminaron el estadio durante un largo minuto. En las pantallas del Estadio de Francia se mostró un corazón formado por los nombres de las víctimas.

El homenaje provocó una polémica el pasado mes de octubre, porque suele ir acompañado, en Niza, de canciones que insultan al grupo terrorista responsable del atentado (“¡Daesh, Daesh, vete a la mierda!” »). El árbitro interrumpió el homenaje durante Niza-Lyon al considerar que la canción cantada contra el grupo terrorista constituía homofobia, recuerda “el parisino”. Era entonces el árbitro Jérôme Brisard, recientemente nombrado mejor árbitro de la Ligue 1… ¡y quien casualmente arbitró la final! Pero este viernes no habrá interrupción. El árbitro también se disculpó el otoño pasado, indicando que había sido “No puedo escuchar el término Daesh”.