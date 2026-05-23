Cómo el tahini puede transformar tu tarta de manzana en una masa excepcional

No se nos habría ocurrido poner tahini en una tarta de manzana, ya que estamos muy acostumbrados a utilizar este ingrediente para hacer hummus. Pero esta crema de sésamo puede ser una maravillosa adición a recetas dulces. El tahini se obtiene moliendo las semillas tostadas, de ahí su nombre “tahina” que proviene de la palabra árabe. tahn que significa “tierra”. Luego, esta pasta se mezcla con un aceite neutro para obtener una textura cremosa. En general, el tahini libanés es menos amargo que el turco. Asegúrate de elegir el elaborado con semillas tostadas, quedará más fragante. Si en su olla la pasta no se separa del aceite pero queda cremosa, es buena señal.

Esta receta de tarta de manzana está extraída del maravilloso libro de Céline Brisset, autora y fotógrafa, que ofrece varias recetas utilizando productos que a menudo sólo se han utilizado una vez para una receta concreta y que acaban en el fondo del armario por falta de uso. El autor tuvo la muy buena idea de sacar del olvido estos productos: “ Hoy es el momento de abrir mis armarios para hablaros de estos polvos y de estos botes que duermen en vuestras estanterías y que se convertirán en vuestros mejores aliados”, promete el autor. Kasha (semilla de trigo sarraceno tostada) le dará un nuevo toque crujiente a tus ensaladas, la melaza de granada aportará acidez a las frutas asadas y el tahini está incluido en esta deliciosa receta de tarta de manzana.

Tarta de manzana

Preparación: 30 min.

Tiempo de cocción: 50 min.

Frangipane

125 g de tahini,

75 g de azúcar,

60 g de mantequilla blanda,

1 huevo,

la ralladura de un limón,

1 pizca de sal.

Pastel

3 manzanas agrias,

1 masa quebrada dulce

el jugo de un limón,

un huevo batido,

50 gramos de azúcar.

• Frangipane con tahini: Batir el tahini enérgicamente durante cinco minutos, hasta que espese un poco. Agrega poco a poco el azúcar y bate hasta que se disuelva. Agrega la mantequilla, trozo a trozo, mezclando hasta que esté bien incorporada. Agrega el huevo, la ralladura de limón y la sal y bate hasta obtener una mezcla homogénea.

• Pastel: Corta las manzanas en cuartos, quítales el corazón y luego córtalas en rodajas finas. Espolvoréalos con jugo de limón.

Extiende la masa sobre una hoja de papel de horno y cúbrela con una capa gruesa de frangipane dejando un borde de 3 cm. No necesitarás todo el frangipane. Escurre las manzanas, colócalas sobre la frangipane y dobla los bordes de la masa para formar un borde grueso.

Tarta de manzana antes de hornear CELINE BRISSET

Refrigera y precalienta el horno a 260°C.

Una vez que el horno esté caliente, pincelar el borde de la masa con huevo batido y luego espolvorear toda la tarta, incluida la masa, con azúcar. Introducir en el horno y reducir inmediatamente la temperatura a 200°C. Hornee durante unos cincuenta minutos, hasta que la corteza esté dorada.

Servir con helado de vainilla y melaza de granada.

Nota : El frangipane se puede preparar con uno o dos días de antelación y guardar en el frigorífico (también se congela bien). Déjelo a temperatura ambiente antes de usarlo.