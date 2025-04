El debilitamiento de la democracia amenaza los éxitos económicos de Israel

Publicado en



7 de abril de 2025 a las 3.30 p.m.

Tiempo de lectura: 5 min.



El cuestionamiento del estado de derecho desde enero de 2023 y los conflictos en curso en el Medio Oriente desde octubre de 2023 han tenido una influencia importante y negativa en la actividad económica de un país hasta ahora en el rápido desarrollo, analiza el investigador Jacques Bendelac.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Israel se está preparando para celebrar 77mi Aniversario de su independencia, una conmemoración a la sombra de una guerra costosa para su economía y una reforma legal que fortalecerá el poder ejecutivo y debilitará su democracia. Resolvió garantizar su continuación en el poder el mayor tiempo posible, el primer ministro Benyamin Netanyahu se ha combinado con una coalición de partidos de la ortodoxia sionista y judía de la extrema derecha que le da una cómoda mayoría parlamentaria pero que pone en duda el estado de la ley y que cuesta los fondos del estado.









Los conflictos recientes en el Medio Oriente han influido profundamente en el entorno económico de Israel y degradaron el clima empresarial propicio para su rápido desarrollo. Si la economía israelí mostró vigor hasta 2022, los últimos dos años han cuestionado la estabilidad económica del país: las tensiones políticas internas sobre la reforma judicial lanzada en enero de 2023 y la incertidumbre en torno a la evolución del conflicto regional que siguió a los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre del mismo año, presenta una gran influencia en la actividad económica, provocando una luna lenta marcada en el crecimiento y decline en el estado de la vida de la vida.





Desarrollo intensivo y sostenible





Durante más de siete décadas de existencia, la economía israelí logró ir más allá de la discapacidad de los conflictos militares que han marcado su historia, para conocer un desarrollo intensivo y sostenible. Al cruzar la barra de 10 millones de habitantes en septiembre de 2024, Israel ha fortalecido el sentimiento de orgullo de sus ciudadanos en vista de los éxitos de su país: el ingenio de sus inventores en el origen de la nación de inicio, las innovaciones tecnológicas utilizadas en todo el mundo, el poder de su aparato industrial, un sistema de banca y una montaña fuertes, son factores que permiten sus factores de cada economía a cada uno de los cultivos, el poder de la ceolitics, el síntoma financiero, el misterio financiero, el síntoma de la financiación, el síntesis, son los factores que son los factores de cada economía o el cultivo de cada economía. salud. En cuanto al nivel de vida de los israelíes, ha seguido acercándose al promedio de los países occidentales; En 2023, el ingreso nacional per cápita en paridad de poderes de compra aumentó en 45,127 dólares, o el 92 % del promedio de los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).





El rápido desempeño de la economía israelí no habría estado allí si el régimen político no hubiera sido diseñado como una democracia parlamentaria, incluso frágil e imperfecta. Recientemente, tres investigadores han establecido relaciones entre la democracia y la prosperidad (Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson), quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2024 por su trabajo sobre las diferencias en la prosperidad entre las naciones; Han demostrado que las empresas donde el estado de derecho está incumpliendo y donde las instituciones explotan la población no generan crecimiento ni cambio positivo.





Versión israelí





Israel confirma la precisión de la teoría de los últimos Nobel de la economía; Según la versión israelí, fue la democracia la que garantizó el éxito de la economía de Israel, al menos hasta que Benyamin Netanyahu en el poder en diciembre de 2022. El cuestionamiento del estado de derecho desde enero de 2023 y los conflictos en curso en el Medio Oriente desde octubre de 2023 han ejercido una influencia importante y negativa sobre la actividad económica.





Al lanzar una reforma de las instituciones, el gobierno de Netanyahu tenía la intención de debilitar el sistema judicial mediante una serie completa de medidas destinadas a debilitar a las dos contrapisiones principales, al tiempo que garantiza que emitan decisiones a su favor: la Corte Suprema y el asesor legal del gobierno (que también actúa como fiscal). Rápidamente, los ataques contra la coalición del gobierno contra el estado de derecho se extenderán a la independencia de los jueces (que ahora serán nombrados por políticos) y a ciudadanos cuya lealtad al gobierno se cuestiona porque muestran su oposición a la reforma en las calles.





La guerra lanzada después del 7 de octubre de 2023 no detuvo la reforma lanzada unos meses antes, por el contrario; Después de un breve descanso, el gobierno de Netanyahu aumentará su ofensiva más bellamente contra las instituciones que garantizan la democracia liberal como los medios de comunicación, las universidades y las ONG. De ahora en adelante, el lugar de la religión se vuelve preponderante, en particular con fuertes subsidios públicos para los judíos ortodoxos que no trabajan y la exención del servicio militar a los estudiantes talmúdicos. Para sobrevivir políticamente a una guerra que se extiende y su juicio actual de corrupción, Netanyahu decidirá despedir a los funcionarios institucionales que interfieren en el curso del conflicto, en particular el concejal legal y el jefe de inteligencia interna.





Actividad económica en cámara lenta





En el contexto actual de la guerra y la contestación popular, las repercusiones económicas de la reforma judicial no fueron largas en llegar. Al cuestionar los cimientos de la democracia liberal, el gobierno de Netanyahu debilita las instituciones, por esencial para una economía abierta, como los derechos de propiedad, la autonomía de los jueces, la libertad de expresión, la independencia del banco central, los funcionarios civiles apolíticos, etc. Muchas medidas que se cierran a Israel a los paches ilibros de Illibales practicados en los países hungrices y que han preocupado a las inversiones y las agencias de los accesorios al aire libre.





A principios de 2025, el cese de la actividad económica ya no era una amenaza, es una realidad. Israel acaba de cruzar los dos peores años consecutivos en su historia: el crecimiento del PIB fue de 1.8 % en 2023 y 0.9 % en 2024, una contracción del producto per cápita de 0.1 % y 0.5 % respectivamente. Los motores de economía israelíes tradicionales han estado completamente fuera: las inversiones de capital fijo cayeron en un 6.1 % en 2024 después de una disminución del 1.8 % en 2023, mientras que las exportaciones de bienes y servicios cayeron un 1,1 % en 2023 y 5,6 % en 2024. En cuanto a las inversiones extranjeras directas en Israel, cayeron un 30 % en dos años. De $ 23 mil millones en 2022 a 16 mil millones en 2024.









El aumento en el volumen de migración negativa es uno de los otros beneficios significativos de la guerra actual en la sociedad israelí. En 2024, 82,700 israelíes dejaron el país contra 23.800 ciudadanos que regresaron. Por lo tanto, Israel perdió 58.900 habitantes solo a través de la migración a países más acogedores. Los expatriados actuales se caracterizan por un nivel socioeconómico y educativo más alto que el promedio nacional; El vuelo cerebral es perjudicial para la economía y también es un factor de empobrecimiento social.





Los conflictos actuales en el Medio Oriente continuarán ejerciendo una gran influencia en las perspectivas de la economía israelí; La continuación del estado de la guerra y la aceleración de la reforma de las instituciones ralizarán aún más la actividad económica en 2025. De ahora en adelante, serán necesarias reformas estructurales para poner la economía en el riel del crecimiento y mejorar permanentemente los niveles de vida. En cuanto a la preservación del estado de derecho, se vuelve esencial para el mantenimiento del sólido desempeño económico de Israel y la prosperidad de su población.





Expreso orgánico





Jacques bendelacDoctor en Economía, es investigador de ciencias sociales en Jerusalén. Es autor de muchos ensayos, incluidos «Los años de Netanyahu, el Gran Virage de Israel» (ediciones L’Armattan, 2022).