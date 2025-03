El Consejo Constitucional analiza las sentencias de inelegibilidad inmediata: ¿qué consecuencias para Marine Le Pen y el RN?

Por

¿Deberían prevalecer la libertad de los votantes sobre una decisión de la corte no final? El Consejo Constitucional analiza este martes 18 de marzo, sobre las tristes de inelegibilidad inmediata, durante una audiencia que será examinada de cerca por Marine Le Pen, amenazado por no poder presentarse a las elecciones presidenciales 2027.









Esta es una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC) planteada por Rashadi Saindou, un concejal de la ciudad de Mahorais privado de su mandato después de haber sido condenado, en junio de 2024, a una sentencia de inelegibilidad con ejecución provisional. Es decir, aplicando de inmediato, como en el caso de las solicitudes dirigidas a Marine Le Pen en el archivo de asistentes parlamentarios de la Rally Nacional (RN). Pero, en realidad, el caso examinado este martes por el Consejo Constitucional tiene mucho que ver con el archivo frontista.





Marine Le Pen no afectado directamente … a diferencia de Aliot





El Consejo Constitucional se incauta de los artículos L230 y L236 del Código Electoral, que se ocupa de las consecuencias de una condena a una sentencia de inelegibilidad sobre el mandato en el curso del concejal municipal de Rashadi Saindou. Con una pregunta central planteada para el Consejo Constitucional: ¿Debería considerarse como una renuncia automática si su sentencia va acompañada de la ejecución provisional? El Consejo de Estado, que ya se ha expresado en la cuestión, considera que sí y, de acuerdo con su jurisprudencia, un funcionario electo local debe ser eliminado de su mandato actual, incluso si la condena no es definitiva. Sentenciado en primera instancia por el tribunal de Mamoudzou a una sentencia de prisión, acompañada de una sentencia adicional de inelegibilidad con la ejecución provisional, Rachadi Saindou había sido declarada automáticamente automáticamente por el prefecto dos días después de su condena en junio pasado.





Pero este punto de ley está lejos de las preguntas planteadas por el archivo Marine Le Pen. El candidato probable de la RN, el diputado de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) está, como está «protegido» por el Consejo Constitucional, que considera que una condena por la inelegibilidad no tiene efecto en su mandato parlamentario actual, siempre que ella no sea final. De hecho, es para él que regrese, con respecto a los funcionarios electos nacionales, para que vacilara su mandato de los diputados o senadores condenados a una sentencia de inelegibilidad, pero siempre se ha negado a hacerlo en caso de ejecución provisional, considerando que la decisión no fue definitiva. Por lo tanto, incluso en el caso de una condena con la ejecución provisional el 31 de marzo, nada obliga a Marine Le Pen a ser enamorado de su mandato como diputado, siempre que las apelaciones no se hayan agotado. El argumento, que puede sorprender porque vacía el principio mismo de la ejecución provisional, había justificado notablemente el rechazo de la solicitud de defensa del mandato del ex senador socialista Jean-Noël Guerérini, en 2021.





Por lo tanto, el Consejo Constitucional podría aprovechar el QPC de Rashadi Saindou para actuar que la libertad del votante debe prevalecer sobre una decisión de la corte no final, como los mandatos nacionales y, ahora, los mandatos locales.





Sin un enlace directo con el caso de Marine Le Pen, la decisión de los sabios en el archivo Rashadi Saindou, sin embargo, tendrá un impacto en el destino de Louis Aliot. También dirigido el 13 de noviembre, mediante solicitudes de dieciocho meses de prisión, incluidas seis multa cerrada, 30,000 euros y tres años de inelegibilidad con la ejecución provisional, el alcalde de Perpignan podrá confiar en una posible decisión que da razones a Rachadi Saindou para mantener el mandato de su alcalde en el caso de una convicción a la elegibilidad con la ejecución provisional en primera instancia.





«Tienes que dejar de dar vida a esta fábula»





Esta decisión se emitirá el 28 de marzo, unos días antes de su juicio en el archivo de asistentes parlamentarios de la RN, programada para el 31 de marzo, cuando el chef de archivo del archivo y sus amigos sabrán si el Tribunal Penal de París o no las solicitudes de la fiscalía. ¿Desde allí para vincular su archivo con el de Rashadi Saindou? Según la información del «nuevo OBS», el Diputado de RN no ignora que el vínculo entre los dos permanece artificial: “Está fuera de tema. Tienes que dejar de dar vida a esta fábula. ¡Da lugar a expectativas desproporcionadas! »»ella decidió frente a sus tropas, el martes, en una reunión grupal, en la Asamblea Nacional.









Sin embargo, Marine Le Pen, sin duda, también espera que sus jueces tengan en cuenta, si la decisión va en su dirección. Los constitucionalistas y jueces entrevistados por AFP también responden que apenas verían a los tres magistrados responsables de los asistentes de la RN no toman esa decisión. Pero si decidieran, como la fiscalía, que los hechos juzgados merecen esta inelegibilidad inmediata, podrían absolutamente «Ve a la fuerza» Y pronunciar el problema que desean, a riesgo de tomar una decisión frágil que pueda caer en la apelación o en la casación. «QPC o no»subraya en cualquier caso uno de los jueces entrevistados, los tres magistrados, que han sido deliberados durante cuatro meses, son perfectamente conscientes de los problemas políticos de este archivo, y «Obviamente ya se hacen todas estas preguntas».





Una proximidad al calendario de las dos decisiones no había fallado en alimentar las sospechas de los diputados sobre un posible «Acuerdo secreto» Entre la concentración nacional y Richard Ferrand, acaba de nombrar presidente del Consejo Constitucional, el RN no se había opuesto a su nombramiento, a diferencia de la izquierda y la derecha.