El clima todavía en rojo: tres palancas de acción

A pesar de la desaceleración en las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), las luces climáticas permanecen en rojo, recientemente se publican los indicadores del Informe Global Climate Change 2024. Este informe también permite identificar tres palancas de acción que se implementarán para estabilizar el stock atmosférico de GES en el origen del calentamiento global.





El universo virtual de las redes sociales es el de inmediatez. Un usuario de Tiktok navega allí en promedio 95 minutos cada día, con varios cientos de clics. En política, la ola populista navega en esta corriente continua de información que abruma nuestra vida diaria.





En estos mundos virtuales, tomamos las decisiones de acuerdo con los caprichos del momento, incluso si eso significa volver rápidamente en caso de reacciones inesperadas. Tal sumisión a estados de ánimo a corto plazo no es compatible con la acción frente al calentamiento global y la degradación de la biodiversidad.









El primer antídoto a la tiranía de lo inmediato debe ser la ciencia. Esta es la razón por la cual el grupo intergubernamental de expertos en evolución climática (IPCC) juega un papel tan estructurante en términos de acción climática. Desde 1990, el IPCC ha publicado seis informes de evaluación. Estos informes proporcionan etiquetas preciosas, que documentan el estado de conocimiento científico sobre el sistema climático, los impactos y las posibles adaptaciones frente al calentamiento, las palancas de mitigación para estabilizarlo.







Cambio climático clave Figuras clave en 2024. Indicadores del cambio climático global 2024, proporcionado por el autor





Sin embargo, el tiempo de navegación entre dos etiquetas tiende a aumentar. Cinco años entre el primer y el segundo informe de GIEC, fue a nueve años entre los últimos dos informes. Para evitar que los fabricantes de decisiones se interpongan en el camino, un colectivo de investigadores publica un tablero anual cada año, ocupando las metodologías utilizadas por el IPCC.





Leí su informe sobre el año 2024, hecho público el 17 de junio de 2025. Esto es lo que conservé.





Luces rojas, a pesar de la desaceleración en los programas





El tablero anual actualiza en primer lugar la información sobre las emisiones de CO₂ hasta 2024 (y hasta 2023 para otros gases de efecto invernadero, GEI). Como era de esperar, esta actualización confirma la desaceleración en el aumento de las emisiones globales observadas durante 15 años, principalmente causadas por las de CO 2 .









La desaceleración en el aumento de las emisiones en los últimos quince años. Suministrado por el autor





Sin embargo, esta desaceleración es insuficiente para estabilizar o incluso ralentizar la acumulación de stock de GEI en la atmósfera. La tasa de crecimiento de este stock se mantiene e incluso se ha acelerado para el metano desde principios de la década de 2020.





Sin embargo, es este stock el que es el motor antropogénico del calentamiento global. Juega más fuertemente ya que las liberaciones de aerosoles (principalmente dióxido de azufre), al enfriamiento a corto plazo para el planeta, se reducen debido al endurecimiento de las limitaciones en los contaminantes locales, en particular en el transporte marítimo internacional y en China.









Como resultado, el calentamiento global no tiene respiro. Por primera vez, cruzó la línea de +1.5 ° C en 2024. Los factores antropogénicos explicaron 1.36 ° C, el resto se atribuye a la variabilidad natural del clima, en particular el episodio de El Niño de 2024.





En los últimos diez años conocidos, el calentamiento global ha alcanzado +1.24 ° C en comparación con la era preindustrial. En el océano, ahora excede 1 ° C. en la Tierra, es a 1.79 ° C, prácticamente equidistencia entre 1.5 y 2 ° C.









Calentamiento de los últimos 10 años. Indicadores del cambio climático global 2024, junio de 2025, proporcionado por el autor





Como era de esperar, la continuación del calentamiento alimenta el aumento del nivel del mar, bajo el efecto de la expansión térmica del agua y la fusión del hielo continental. El nivel promedio del océano se ha estimado en 22.8 cm desde principios del siglo pasado. Entre 2019 y 2024, fue de 4,3 mm/año, muy por encima de la tendencia histórica (1,8 mm/año).





¿Qué palancas para la acción?





Para estabilizar el calentamiento global, es necesario reducir drásticamente las emisiones de carbono fósil. Como el presupuesto mundial de carbono ya señaló en el otoño de 2024, el presupuesto residual de carbono para tener una en dos posibilidades de limitar el calentamiento global a 2 ° C solo representa 28 años de programas actuales. Para apuntar a 1.5 ° C, ¡ahora es menos de cinco años!





El tablero también muestra el impacto de la reducción de las liberaciones de aerosol, lo que contribuye significativamente al calentamiento. Menos aerosoles en la atmósfera, ciertamente es menos problemas de salud en el terreno, pero también más calentamiento porque los aerosoles vengan la radiación solar y actúan sobre la formación de nubes. Sin embargo, como los aerosoles no permanecen en la atmósfera durante mucho tiempo, una reducción en sus emisiones se refleja rápidamente en el volumen de su stock en la atmósfera.





¿Qué hacer? Para alterar este impacto, la mejor manera es reducir las emisiones de metano. El metano que tiene una estadía más corta en la atmósfera más corta que la de otros gases de efecto invernadero, su reducción actúa significativamente más rápidamente en el calentamiento que una reducción equivalente en CO 2 o óxido de nitrógeno, que permanece en promedio 120 años en la atmósfera.





El tablero finalmente resalta la apariencia de “Retroacciones” Climático cuyos efectos se agregan al impacto directo de las emisiones antropogénicas en la temperatura. Por lo tanto, el calentamiento global estimula las emisiones de metano en humedales y riesgos tropicales, mañana, para acentuar las resultantes de la fusión de permafrost. Conjugada a las sequías, también acentúa las emisiones generadas por el bosque megafusia y altera la capacidad de crecimiento de los árboles y los hace más vulnerables frente a las plagas.





En ambos casos, estos comentarios amplifican el calentamiento. Actuar en contra de estos comentarios, por ejemplo, adaptando las estrategias de manejo forestal, responde a una doble lógica de adaptación y atenuación del cambio climático.





Luces forestales, carbonatación de cemento y gas fluorado





Si el tablero se fija como regla para corresponder lo más posible a los métodos de los informes de evaluación IPCC, también proporciona suplementos útiles. Aprecié particularmente a los que se relacionan con las emisiones causadas por el megafeux, los gases fluorados y la absorción del CO 2 Atmosférico por cemento.









Tres medidas de emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Indicadores del cambio climático global 2024, proporcionado por el autor





En la figura anterior aparecen tres formas de contar las emisiones globales de GEI.





Con 55.4 mil millones de toneladas (GT) equivalente 2 el primero visualiza las emisiones del año 2023 y el margen de incertidumbre asociado, calculado de acuerdo con los estándares elegidos por el IPCC.

el primero visualiza las emisiones del año 2023 y el margen de incertidumbre asociado, calculado de acuerdo con los estándares elegidos por el IPCC. La agregación de datos nacionales de inventario recopilados en el sitio de las Naciones Unidas ofrece programas de solo 47.1 GT para el mismo año. La brecha entre las dos cantidades está vinculada principalmente a la forma de contar las emisiones vinculadas a los cambios en el uso de la tierra, en particular en la frontera elegida entre emisiones de origen antropogénico y las de origen natural. Por ejemplo, el carbono almacenado gracias a la replantación del árbol es claramente de origen antropogénico, pero ¿deberíamos también contar el resultante del rebrote natural del árbol después de los incendios?

La figura media es una innovación del tablero, que ha ampliado las fuentes y absorciones de CO 2 Tomado en cuenta, para lograr un total de 56.9 emisiones de GT de CO equivalente 2 (+1.5 GT en relación con la evaluación estándar). Teniendo en cuenta el secuestro de carbono de Cement Works ( “Carbonación” cemento) representa un pozo de carbono de 0.8 GT de CO 2 . Pero se compensa más que compensado por las emisiones de metano y óxido de nitrógeno por incendios forestales y combustión de biomasa (1 GT de equivalente-Co 2 ) y aquellos de CFC y otros gases fluorados no cubiertos por la Convención climática (UNFCCC), hasta 1.3 GT de equivalente 2 en 2023.





La inercia de las existencias de gases de efecto invernadero





Durante el período reciente, las emisiones de gases fluoradas (F-GAZ) enumeradas en el marco de la CMNUCC, exceden las de los gases fluorados cuya regulación fue implementada por el Protocolo de Montreal (1987) destinado a proteger la capa de ozono. Pero esta situación es relativamente reciente. Cuando comenzó la lucha por la protección de la capa de ozono, las emisiones de CFC y otros gases fluorados que destruyen esta capa ejercieron calentamiento equivalente a prácticamente 12 GT de CO 2 o la mitad de las emisiones de carbono fósil del tiempo (22 GT de CO equivalente 2 ).









Evolución de las emisiones de gases fluoradas. Indicadores del cambio climático global 2024, proporcionado por el autor





La espectacular disminución de las emisiones de gases fluoradas hechas para proteger la capa de ozono tuvo un gran impacto en la acción climática, a pesar del desarrollo de estos gases, como HFC, para cubrir las necesidades de aire acondicionado y refrigeración. Este resultado se observa hoy en la disminución de la concentración atmosférica de CFC, lo que ayuda a aliviar el calentamiento global.





Dada la duración de la estadía de los gases CFC en la atmósfera, el orden del medio siglo, este efecto de atenuación debe extenderse durante unas décadas. Una buena ilustración de la inercia del stock en comparación con el flujo, que ahora juega de manera beneficiosa para la acción climática en el caso de gases fluorados.





Por el contrario, esta inercia sigue aumentando el termómetro para el CO 2 Y metano, a pesar de la desaceleración en los programas. De ahí las luces rojas del tablero. Mañana, si logramos revertir su trayectoria de transmisión, esta inercia también podrá jugar su declive. Pero para eso, debe acelerar la transición baja en carbono y no sucumbir a las sirenas de aquellos que deseen degradar.









Christian de Perthuis, Profesor de Economía, Fundador de la Presidente “Economía climática”, Universidad de París Dauphine – PSL