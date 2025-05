El cazador que mató a un oso en los Pirineos en 2021 sentenciado a cuatro meses de suspensión de la prisión

Tiempo de lectura: 2 min.

El hombre, herido en la pierna por el animal durante un ilícito maltratado, había declarado defensa propia. Otros quince cazadores fueron sentenciados a multas y retirando su permiso de caza.





El Tribunal Penal de Foix condenó al cazador de 81 años el martes 6 de mayo a cuatro meses de prisión el martes 6 de mayo, que se había derribado en un gancho ilegal en 2021 en los Pirineos, por lo que otros 15 cazadores recibieron multas y retiros de licencias de caza.









Mucho También se ven obligados a pagar colectivamente más de 60,000 euros en daños a las asociaciones ambientales que habían formado partes civiles en este archivo.





En el bar de la corte, el principal acusado evoca el “Defensa escénica” Y había admitido haber abierto fuego contra el oso. “Ella agarró mi muslo izquierdo, entré en pánico y saqué un golpe de rifle, Dijo la audiencia. Se cayó hacia atrás, me pasó y me mordió la pantorrilla derecha, me cayó, le sirvió la pierna, me atravesé el rifle y tiré. Ella murió cinco metros debajo. »»





“Una zona de tranquilidad”





Los 16 cazadores de Ariège esperaban escapar de una condena, así como a una fuerte compensación requerida por las asociaciones que defienden la presencia del oso en los Pirineos, que reclamó de 100,000 a 175,000 euros, el equivalente según el costo de reemplazar la matanza.





Uno de los participantes en la caza que llevó a la muerte del oso cree que la Oficina Nacional del Bosque (ONF) tiene su parte de responsabilidad: “El ONF, Dijodeje que los bates tengan lugar durante cuarenta años en esta reserva. »»





Si hay muchas diferencias en las opiniones entre cazadores y ambientalistas, los partidos civiles reconocieron la naturaleza accidental del disparo fatal, así como la acusación.





El fiscal enfatizó durante el juicio que el cazador octogenario “Asesily asumió el riesgo de confrontación con el oso en la reserva, que (era) Una zona de tranquilidad » para el animal.





Más allá de la convicción, Alain Reynes, director de la Asociación Pays de L’Uss, desea “Que esta prueba (hacer) Avanzar reflexión sobre la cohabitación entre la caza y el oso “.





La guerra del oso





Amenazada con la extinción a principios de la década de 1990, la población de Brown Bear se desarrolló considerablemente en los Pirineos, en particular a la llegada, gracias a un programa de restauración de las especies lanzadas en la década de 1990, incluidos los cobardes de Eslovenia.





Tres animales fueron asesinados ilegalmente en el macizo en 2020. En 2008, otro cazador había sido juzgado por haber derribado en los Pyrées-Atlantiques cuatro años antes. Relajado en primera instancia, había sido sentenciado a una compensación a compensar varias asociaciones de protección de la naturaleza hasta 10,000 euros.









El incidente había relanzado la Guerra Bear, sus oponentes, los criadores en mente, deplorando depredaciones en el ganado y temiendo la seguridad de los hombres. Frente, las asociaciones ambientales están haciendo campaña para la defensa de los plantigrades y reclaman la introducción de nuevas personas para reemplazar a los que han sido sacrificados. El macizo franco-español ahora tiene entre 97 y 127 individuos según la Oficina de Biodiversidad Francesa (OFB).