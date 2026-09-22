Ed Sheeran hace su mea culpa tras la destitución de Macklemore: una mirada retrospectiva a una semana tormentosa para la estrella del pop

“Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. » Solo en el escenario sumido en la oscuridad del Lincoln Financial Field de Filadelfia el sábado por la tarde, Ed Sheeran rompió con la neutralidad criticada durante varios días. Ante una multitud pendiente de sus palabras, el cantante de 35 años acabó hablando sobre el conflicto en Oriente Medio, afirmando que “injusticia sistémica” en Cisjordania “no se puede ignorar”aunque reconoce haber cometido “errores”.

“Siempre he intentado, a lo largo de mi carrera, no ser comentarista político, porque quiero que mi música y mis espectáculos aboguen por la unidad, no por la división, por la humanidad, no por la política”dijo. “Pero se trata de una cuestión humanitaria y ya no puedo ocultar lo que siento”.

Una postura tardía destinada a apagar el fuego que ardía en torno a su gira americana. Una mirada retrospectiva a una semana tormentosa en la cima del pop.

Todo empieza a principios de septiembre. Telonero de la estrella británica, el rapero estadounidense Macklemore aprovecha dos shows para convocar públicamente “liberar Palestina”.

Estas posiciones provocaron rápidamente la ira de varios propietarios de estadios estadounidenses. Sometida a una fuerte presión política y comercial, la organización decidió el lunes excluir al rapero de la gira.

Muy rápidamente, Ed Sheeran sintió la reacción violenta. Acostumbrado hasta ahora a la condición de artista consensuado y transgeneracional, el británico se encuentra en el centro de una avalancha de críticas. Se le critica por su falta de coraje, su incapacidad para defender a su amigo Macklemore, incluso a su “complicidad” en este desalojo.

Para colmo, el mundo de la música le dio la espalda. Varios artistas programados en su gira se negaron a subir al escenario con él. Entre ellos, el cantante Finneas –hermano y productor de Billie Eilish– anuncia su retirada.

Ante la protesta, Ed Sheeran inicialmente intentó mantener su curso de acción, afirmando durante la semana que no quería “convierte tu trabajo en una plataforma política”. Una postura que se ha vuelto insostenible a medida que se multiplican los debates culturales sobre el costo humano en Gaza (más de 73.000 muertos) y la política israelí, desde los Oscar hasta los festivales de Cannes y Berlín.

El día del concierto en Filadelfia sella la crisis. Antes del espectáculo, decenas de manifestantes se reunieron pacíficamente cerca del estadio, con banderas palestinas en mano. Entre los espectadores la duda se ha apoderado de él: varios fans dicen que dudaron en venir, mientras que otros prefirieron boicotear el espectáculo para sumarse a la tertulia.

En plataformas de reventa como TicketData, el impacto económico se siente. El precio de las entradas más baratas se desploma unas horas antes del espectáculo, pasando de 123 dólares a 48 dólares.

Es en este clima eléctrico que Ed Sheeran entra en escena, sin ningún acto de apertura. Solo con su guitarra, después de calificar el ataque de Hamás del 7 de octubre como“atroz”el ex músico callejero pronuncia su mea culpa, teniendo cuidado de no señalar con el dedo al gobierno israelí. “He tenido que tomar decisiones difíciles, cometo errores y lo siento muchísimo”dice entre los aplausos del público en un estadio casi lleno.

Acompañado más tarde por cinco músicos que aprendieron su repertorio en tres días por falta de otros voluntarios, el artista intenta ahora pasar página de una secuencia que sacudió su imagen pública.